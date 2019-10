BIVŠI BANDIĆEV ŠEF FINANCIJA O SPORNIM PUTNIM NALOZIMA: ‘Nisam ih kontrolirao jer je to bio posao druge osobe’

Slavko Kojić je u svom svjedočenju rekao kako je druga osoba bila zadužena za otkrivanje nepravilnosti u putnim nalozima te da ga je zbog toga nekoliko puta i upozorila

U nastavku suđenja Milanu Bandiću i suoptuženicima u Aferi Agram, danas je na Županijskom sudu u Zagrebu svjedočio bivši pročelnik Ureda za financije grada Zagreba Slavko Kojić. Već je ranije bilo govora o spornim putnim nalozima, kojima su, prema optužnici, isplaćivane dnevnice za privatna putovanja u kojima su korištena službena vozila.

Išli na kolinje i sprovode

Tako se gradskim vozilima putovalo na kolinje kod Bandićeve sestre i na privatne sprovode u Tuzlu i Beč. Dao je iskaz o službenim putovanjima te istaknuo kako su ona uređena pravilnikom. Odobrenje za putovanje daju gradonačelnik i pročelnici njegova ureda, a kasnije se ono seli na niže rangirane službenike.

Tuđe zaduženje

Kojić je rekao kako je za vrijeme svog pročelnikovanja automatski potpisivao putne naloge, a nije ih ni kontrolirao jer je za otkrivanje nepravilnosti bila zadužena druga osoba, javlja Večernji.

“Ta je osoba to radila vrlo brižno. Čuvala je leđa sebi, meni i gradonačelniku. U par navrata me i upozorila na neke nelogičnosti, no ne sjećam se o čemu se točno radilo”, rekao je Kojić.