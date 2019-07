BIVŠEG BOKSAČA KOJI JE DIVLJAČKI PREMLATIO DJEVOJKU NAZVALI GOSPODINOM: Splitski klub oglasio se o užasnom incidentu

Iz splitskog kluba ‘Central’ tvrde da je bivši boksač, 29-godišnji Toni Višić, u njihovom klubu bio u svojstvu gosta kada je teško ozlijedio djevojku, a tvrde i da postoje priče kako je i ona njega izbola s nekim predmetom

Splitski klub “Central” našao se u centru pažnje javnosti nakon što je objavljena informacija da je bivši boksač, 29-godišnji Toni Višić navodno kao redar u klubu, 19. srpnja u 6 sati ujutro, brutalno pretukao 20-godišnju djevojku iz Splita, pri čemu joj je nanio teške ozljede lica. Sada su se o tom stravičnom napadu na djevojku oglasili i iz tog poznatog noćnog kluba. U svojoj verziji događaja napadača su nazvali gospodinom, kažu da je u klubu bio u svojstvu gosta te su iznijeli i sumnju da je i djevojka izbola Višića, piše Slobodna Dalmacija.

Negiraju da je radio kao zaštitar

“Taj gospodin nije bio naš zaštitar niti je ikad radio za nas, a to se može provjeriti i u službenim papirima. On je u klubu bio u svojstvu gosta, a mi imamo licenciranu zaštitarsku službu koju plaćamo. Ističem da najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja i da je ovo što se dogodilo apsolutno neprihvatljivo. Nisam tada bio u klubu, ali koliko znam, to se dogodilo ili ispred ili na vratima kluba.

Ne znam što je bilo, znam samo ulične priče od kojih jedna kaže i da je ona njega navodno tri puta izbola nečim po licu. Zašto, kako, ne znam. No, neka policija utvrdi što je bilo, samo želim reći da sam ogorčen što se ime kluba ovako blati u medijima, a ponavljam, taj gospodin nikad nije bio naš zaposlenik”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju jedan od vlasnika splitskog kluba “Central” koji im se javio preko splitskog odvjetnika Jadrana Franceschija.

Nemaju snimke s nadzornih kamera

Prema njegovim riječima, snimke s nadzornih kamera ne postoje jer su prestali snimati prije godinu i pol dana zbog GDPR-a. Kaže da sad postoji samo prijenos “uživo”, tako da se preko kamera može gledati samo što se događa u stvarnom vremenu.

Na pitanje zašto nitko od zaštitara nije reagirao i spriječio napad, bilo djevojke na Višića bilo njega na nju, nije znao dati odgovor. “To je dobro pitanje, ali vam ne mogu dati odgovor na to. Znam da je moj voditelj bio tu i vidio je djevojku na podu, pomogao joj je, donio vode, nazvao policiju i Hitnu pomoć.”

PREDAO SE BOKSAČ KOJI JE BRUTALNO PREMLATIO DJEVOJKU U SPLITU: Tvrdi da ju je udario u afektu, ali da je nije cipelario

Dvije različite interpretacije događaja

Podsjetimo, prema neslužbenim informacijama koje su se prvo pojavile u medijima, Višić je djevojku izudarao nakon što ga je ona odgurnula jer ju je uhvatio za stražnjicu. Okupljeni su ga zbog počeli zezati zbog odbijanja, pa ju je navodno udario šakom u glavu, a nakon što je pala još ju je nekoliko puta udario. Završila je u bolnici na operaciji s višestrukim prijelomima vilice, očne duplje i ozljede oka.

Nakon što se u pratnji svog odvjetnika Vinka Gulišije predao u Prvu policijsku postaju u Splitu, Višić je navodno u iskazu policiji rekao da se događaj da je djevojku u predvorju kluba udario samo jednom, nakon što ga je ona navodno, tvrdi on, udarila nekakvom šipkom po glavi, neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija.