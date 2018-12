BIVŠA TARIKOVA SPREMAČICA NA SUĐENJU ZBOG KRAĐE: ‘Taj prsten ne vrijedi 5000 €, u Sarajevu košta upola manje’

Bivša spremačica Tarika Filipovića, koja se tereti za krađu u njegovom domu, i danas je na suđenju ustvrdila da nije kriva, a procjenom nestalog nakita bavio se vještak

Na zagrebačkom Općinskom sudu u srijedu je nastavljeno suđenje Anici Jurilj (51), bivšoj spremačici glumca Tarika Filipovića i njegove supruge Lejle Šehović.

SUĐENJE SPREMAČICI TARIKA FILIPOVIĆA: Lejla kaže da je ukrala prsten od žutog zlata, a njezina majka tvrdi: ‘Bio je od bijelog’

Jurilj se tereti da je poznati par “olakšala” za 150 tisuća kuna, na koliko je procijenjena ukradena zlatnina, te za još 5000 eura i 100 kanadskih dolara.

Jurilj je i danas pred sudom izjavila da se ne osjeća krivom, a onda je progovorio i vještak Vlado Crkvenac koji je trebao utvrditi vrijednost nestalog nakita. No, on to nije mogao pojašnjavajući kako kako nema nikakvog podatka niti fotografije na temelju čega bi to učinio.

Procjena nakita

Kad je riječ o zlatnom prstenu s dijamantima koji su oštećeni procijenili na 5000 eura, odvjetnica optužene tvrdila je da je njegova cijena u Sarajevu i upola manja, a vještak je rekao da ta cijena može biti manja, ali ne upola.

“Cijena zlata je burzovna i jedino se može razlikovati u vrijednosti rada za izradu nakita, ali to ne može biti upola manje od cijene u zemljama EU”, kazao je Crkvenac.

Jutarnji list piše kako će zastupnici oštećenih dostaviti sudu gotovo istovjetni prsten Fehime Šehović, punice Tarika Filipovića, koji je dobila na poklon od brata pa će se nakon toga odlučiti hoće li vještak procjenjivati i taj prsten.