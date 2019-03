BIVŠA SOCIJALNA RADNICA OBITELJI S PAGA: ‘Nažalost, bilo je razloga da budu pod našim nadzorom… On joj je diktirao život’

“Majka je bila pod njegovim utjecajem. On je jedini radio, a ona je bila bez škole, ovisila je o njemu materijalno i socijalno, ovisila je o njemu u svakom pogledu. Nije imala puno manevarskog prostora, on joj je diktirao život”, rekla je bivša djelatnica

Stravični slučaj obiteljskog nasilja u kojem je otac bacio svoje četvero djece s balkona kuće na Pagu potegnuo je pitanje koliko je i gdje sustav zakazao, a bivša zaposlenica Centra za socijalnu skrb ispričala je svoje iskustvo s obitelji koju je obilazila, piše Jutarnji list.

‘Bilo je razloga da budu pod nadzorom’

“Ja sam pratila tu obitelj, a nastavila je moja kolegica. Nažalost, bilo je razloga da budu pod našim nadzorom i centar je u tom smislu dosta napravio. Bilo bi puno gore da nije, a stalno su bili pod našom paskom”, rekla je i opovrgnula medijske napise da je najstarija kći, koju majka ima iz prvog braka, izuzeta iz obitelji zbog zanemarivanja, odnosno da je bježala od kuće kao što neki tvrde.

“Ta je djevojka odrastala u uvjetima koji nisu bili idealni, ali smo je na koncu morali izmjestiti iz obitelji zbog narušenih odnosa s očuhom. Ona je zapravo tražila da ode iz kuće”, ispričala je bivša socijalna radnica ističući da je otac bio brižan prema svojoj djeci.

Takav postupak nitko ne može predvidjeti

“Ne znam što se dogodilo. Kad sam čula, ostala sam zaprepaštena. Ja sam ih godinama vodila i takvo nešto nisam mogla nikada pretpostaviti. Takav postupak oca ne može nitko predvidjeti”, kaže bivša djelatnica i naglašava da je žena bila ovisna o svom suprugu na više načina.

“Majka je bila pod njegovim utjecajem. On je jedini radio, a ona je bila bez škole, ovisila je o njemu materijalno i socijalno, ovisila je o njemu u svakom pogledu. Nije imala puno manevarskog prostora, on joj je diktirao život”, rekla je i dodala da su djeca prilikom obilaska obitelji (do početka 2014.), a tada ih je bilo troje, bila uredna i čista te da nije bilo tragova zapuštenosti.

Uočeni teški propusti

Podsjećamo, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić predložila je danas da se smijeni ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Zadru koji je nadležan za Pag.

“Na prvim preliminarnim izvidima upravnog nadzora uočeni su teški propusti u radu ravnateljice Centra za socijalnu skrb Zadar”, rekla je ministrica i dodala da će zahtijevati da se preispita odgovornost ravnateljice Centra Vesne Burčul.

Murganić je rekla da će se upravno vijeće Centra za socijalnu skrb u Zadru sastati već u ponedjeljak te da će se nakon nalaza izvida doznati tko je zakazao u praćenju i nadzoru obitelji s Paga koja je dugo bila u sustavu socijalne skrbi.

Sustav nije adekvatno brinuo

“Osim upravnog nadzora, provodi se i nadzor o nadležnosti Komore socijalnih radnika. Sustav nije adekvatno skrbio o ovoj obitelji. Zbog toga poduzimamo mjere prema odgovornima i djelovat ćemo prema drugima u tom lancu odgovornosti. Skrbi o toj obitelji nije se pristupilo sveobuhvatno. Trebalo se voditi računa o kompetencijama obitelji da skrbi o djeci”, pojasnila je ministrica. Ministrica Murganić rekla je da djecu pogođenu tragedijom treba zbrinuti te da se ona trebaju oporaviti i fizički i psihički.

“Treba ih smjestiti zajedno u adekvatnu zamjensku obitelj i pokrenuti postupak procjene je li majka kompetentna brinuti se o djeci”, dodala je ministrica u intervjuu koji je dala za RTL Danas.