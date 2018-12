BISER HR PRAVOSUĐA: Sudac u ruke dobio predmet stariji i od njega samog, a obitelj bi mogla dobiti 2 milijuna kuna

Više od 45 godina obitelj Kostović iz Trogira čeka na pravdu, a suda Dražen Maravić koji je 2015. godine njihov spor dobio u ruke sada je donio presudu u njihovu korist. Pritom se spisom nemalo iznenadio

Kada je 45- godišnji sudac Dražen Maravić 2015. u rad dobio spis u kojem Grad Trogir tuži obitelj Kostović, šokirao se jer je shvatio da je riječ o spisu šest mjeseci starijem od njega. Priča počinje 1959. kada je Nikoli Kostoviću Grad na njegovom zemljištu izgradio zgradu za potrebe stanovanja radnika zaposlenih u brodogradilištu.

Četvero nasljednika pokojnika, a i sam njihov otac Stjepan te Stjepanov otac Nikola pravdu su tražili punih četrdeset i pet godina, točnije od 1973. godine, ali ta pravda nikako nije dolazila.

Maravić je sada konačno donio nepravomoćnu presudu kojom Grad mora obitelji platiti odštetu od dva milijuna kuna, piše Slobodna Dalmacija.

Suđenje od siječnja 1973.

Prijašnje odluke Općinskog suda u ovom predmetu ukinute su sedam puta od strane tadašnjeg Okružnog suda u Splitu, a Vrhovni sud je dva puta ukidao odluke tadašnjeg Okružnog (danas Županijskog suda) u Splitu.

U međuvremenu umro je Nikola, umro je Stjepan, a tek njegovih četvero nasljednika dočekalo je zadovoljštinu, i to nepravomoćnu.

Kada je obitelj u siječnju 1973. tužila Grad i brodogradilište, Grad se branio kako nije odgovoran jer je oduzeto zemljište odmah dano brodogradilištu te da je odšteti zahtjev zastario. Pravni predstavnici Grada Trogira uvjeravali su sud pak da su naknadu isplatili.

U nekoliko navrata, do 1988. godine, tužba obitelji Kostović je odbijana. Iste godine, viši sud, potvrdio je presudu i ona postaje pravomoćna.

Međutim, obitelj se ne miri s tim, pa traže reviziju od Vrhovnog suda Republike Hrvatske. On im daje za pravo i postupak se ponovno vraća na početak. Nova presuda, ponovno protiv obitelji Kostović, donesena je 1991. godine, no viši sud je opet ukida, piše Slobodna.

Vadili se na potvrdu, no sudac ‘prelomio’

Tek sudac Maravić povjerovao je vlasniku, a ni Grad nije mogao dokazati da je za zemljište isplatio bilo kakvu naknadu. Potvrde u arhivima nije bilo, i tvrdili su kako ih ne čuvaju duže od 11 godina, međutim Maravić je utvrdio kako su je mogli donijeti na ranija suđenja jer spor traje od 1973.

Vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina pažljivo je analizirao sve podatke o zemljištu koje je oduzeto Kostovićima te utvrdio da je realan iznos naknade naveo je 1,9 milijuna kuna.

Sud je njegovo vještačenje i prihvatio, te donio presudu prema kojoj Grad Trogir mora Kostovićima isplatiti upravo taj iznos. No, kako nezadovoljna strana još ima pravo žalbe, nije sasvim izvjesno kada će ovaj postupak konačno završiti.