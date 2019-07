BIO JE U VEZI S NJENOM BAKOM; Osudili su pedofila koji je silovao 12-godišnakinju: Plakala je, pokrivala lice rukama i vikala: ‘Nemoj!’

Gnjusan zločin silovanja 12-godišnjakinje dogodio se u jesen prošle godine u stanu gdje su živjeli i djevojčica i baka i pedofil

Četiri godine i osam mjeseci jest kazna zatvora na koju je osuđen 29-godišnji Riječanin zbog toga što je tri puta silovao djevojčicu od nepunih 12 godina. Kako doznaje Novi list, muškarac je bio u ljubavnoj vezi s djevojčičinom bakom. Pedofil je proglašen krivim na Županijskom sudu u Rijeci, i to za tri kaznena djela “spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina”. Osuđenom muškarcu produžen je pritvor u kojem se nalazi od studenog 2018., a u tih osam mjeseci računa mu se i izrečena kazna.

Gnjusan zločin silovanja 12-godišnjakinje dogodio se u jesen prošle godine u stanu gdje su živjeli i djevojčica i baka i pedofil. Detalji ovog slučaja neće biti izneseni zbog zaštite identiteta maloljetne žrtve. Pedofil je iskoristio unuku svoje partnerice, i to njenu mladu dob, emocionalnu nezrelost i naivnost.

TO SE ZOVE OČAJ! Obitelj dječaka koji je silovan i ubijen moli pedofila ubojicu: ‘Recite gdje je tijelo! Okončajte našu muku’

Bio u vezi s bakom žrtve

Inkriminirano razdoblje počinjenja zločina je od 25. rujna do 25. listopada, a djevojčicu je 29-godišnjak prvi put silovao dva dana prije njenog 12. rođendana. Seksualno ju je iskoristio već oko šest sati ujutro nakon što je djevojčica na njegovo traženje došla u spavaću sobu gdje on inače spava s njenom bakom. Počeo ju je ljubiti, grliti i tjerati ju da ga dira po intimnim dijelovima tijela. Zatim je on nju ljubio i grlio. Poslije ju je bacio na krevet i silovao ju. Djevojčica je plakala, pokrivala lice rukama i govorila mu “nemoj”.

Bakin dečko je djevojčicu ponovno seksualno iskoristio nakon dva tjedna i to pod sličnim okolnostima. Zlostavljao ju je opet u bakinoj sobi. Bacio ju je na krevet i silovao dok je djevojčica plakala i rukama prekrivala lice. Nakon što se vratila iz škole, 26. listopada je djevojčicu posljednji put silovao. Ponovno ju je bacio na bakin krevet i dogodilo se ono što djevojčica nije htjela. Kod nesretne 12-godišnjakinje sve je ovo izazvalo osjećaj srama, nelagode i veliku traumu zbog čega je htjela i sebi nauditi.

Naposljetku je zlostavljanje prijavljeno policiji i otvorena je istraga pa je seksualni nasilnik osam dana nakon posljednjeg silovanja završio iza rešetaka. Jučer je nepravomoćno osuđen.

Za svaki spolni odnos dobio tri godine

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, a otvorena je bila samo objava presude. Neslužbeno se saznaje da je 29-godišnji Riječanin na kraju nije osuđen zbog toga da je primijenio silu kako bi iskoristio djevojčicu, ali je spolne odnose ona imala protiv svoje volje. Za svako silovanje vijeće riječkog suda izreklo mu je po tri godine zatvora. One su na kraju objedinjene u jedinstvenu kaznu od četiri godine i osam mjeseci zatvora, za djelo za koje je pedofilu prijetila kazna od tri do petnaest godina.

Osuđeni mora platiti i oko devet tisuća kuna troškova suđenja i procesa. Prije ove presude, okrivljeni Riječanin iza sebe ima i dvije uvjetne pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci. Posljednji put je proglašen krivim za tešku krađu.

60-GODIŠNJI PEDOFIL SPOLNO ZLOSTAVLJAO DJEVOJČICU IZ OBITELJI? Predator završio u zatvoru