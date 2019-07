MJEŠTANI I VATROGASCI U NEVJERICI: ‘Vatra je u noći lizala kuće iz tri pravca’; ‘Onaj tko nije vidio pakao, vidio ga je sinoć’

Mještani i vatrogasci koji su gasili vatrenu stihiju u šibenskom zaleđu opisali su detalje cjelodnevne bitke u kojoj su umalo stradale kuće

Tešku i neprospavanu noć imalo je oko 200 vatrogasaca, vojnika i drugih gasitelja te mještani Dubrave kod Šibenika te Bilica, Mihaljevića, Lugovića, Slavica i Cara. Vatrena stihija je buktila od jučer poslijepodne, a lokalizirana je tek tijekom današnjeg dana i to zahvaljujući kiši. U Mihaljevićima i Lugovićima je evakuirano 48 osoba, od čega 25 gostiju, a vatra je ponegdje došla i pet metara od kuća. Mnogi imaju živa sjećanja na ovu katastrofu.

“Od dva u noći do četiri i po’ ujutro bio je doista period pakla. Vatra je lizala kuće iz tri pravca. To je bila teška borba s vatrenom stihijom. Hvala Bogu, sve je dobro završilo. A da budem iskren, malo je falilo da se sve pretvori u katastrofu. Srećom što smo na vrijeme primijetili da je vatra iz pravca Slavica otišla prema Carima i to sanirali. Ne želim ni pomisliti da je požar krenuo u dragu od škole prema Mikulandrićima. To bez kanadera ne bismo mogli obraniti i bilo bi ‘ćao'”, rekao je načelnik Općine Bilice Josip Ćaleta-Car za Šibenski list.

Vatra viša od krova

U požaru koji je zahvatio više od 300 hektara terena oštećeno je krovište jedne kuće. Neslužbeno se doznaje kako se radi o kući Joška Lugovića, nekedašnjeg pjevača ansambla Bonaca. No, s obzirom na jak vjetar koji je često mijenjao smjer, stradalih kuća je moglo biti još.

“Ljudi moji, ja imam 50 godina i ovako nešto nisam ni blizu doživio. Vatra mi je došla doslovce pet metara do kuće. Plamen je bio toliko visok da je išao preko krova kuće. No, srećom, vatrogasci su bili oko kuće i polijevali je vodom. Oni znaju kada treba reagirati i čekali su pravi trenutak kada reagirati. Uspjeli smo sve ugasiti i kuća nije oštećena”, posvjedočio je Drago Rajčić iz zaseoka Slavice.

Ni vatrogascima nije bilo lako. Uz njih su bili pripadnici vojske i civilne zaštite, ali i mještani koji su branili svoje domove.

“Onaj tko nije vidio pakao, vidio ga je sinoć. Vatra je bila brža od kanadera”, rekao je Joško Radnić iz DVD-a Bilice, a njegov zapovjednik Željko Mikulandra dodao je: “Borili smo se svim mogućim snagama. Vjetar je bio strašan, stalno je mijenjao smjer. Moram zahvaliti svim ljudima koji su nam pomagali. bez obzira radi li se o vatrogascima, civilima, policajcima, pripadnicima Civilne zaštite…”

Ondje često gori

Dok vatrogasci zahvaljuju drugima, drugi zahvaljuju vatrogascima. Ante Lugović iz istoimenog zaseoka kaže kako u tom kraju često gori. Ovo je bio četvrti put u posljednjih pet godina da je gorjelo oko Mihaljevića i Lugovića. No, srećom, nije bilo težih posljedica.

“A ovo u subotu je bilo zaista gadno, posebno kad su kanaderi morali otići kad je pao mrak. Svaka čast našim vatrogascima, vojsci i svima koji su sudjelovali u obrani kuća. Bili su to nadljudski napori, vitar čas okrene amo, čas tamo. Trebalo je u jednom trenutku evakuirati ljude, posebno starije. Međutim većina njih, a tako ni moj ćaća, nije tila ići od svojih kuća. I sami smo pomagali u gašenju koliko smo mogli. Kod prijatelja u druga naselja u Bilicama, koja nisu bila obuhvaćeni požarom ili u Šibenik, otišle su žene s malom djecom, a neke je do škole u Bilicama odvezla policija”, rekao je Lugović.

Šibenik.in doznaje kako je požar možda namjerno zapaljen, no dobra je vijest što je već ujutro bio pod kontrolom. Stanje na terenu je zasad stabilno.

