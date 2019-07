‘BILI SMO ŽRTVE BRUTALNIH PLJAČKI’: Ovi su se ljudi zbog nemara šefova našli na meti razbojnika

Ukupno 90 tisuća kuna stajat će Hrvatsku lutriju loše osiguranje kladionica i automat-klubova u nekoliko mjesta u Slavoniji što su se tijekom 2013. i 2014. godine našle na meti pljačkaša.

Toliko će odštete, izgubljene zarade i sudskih troškova morati isplatiti četvero svojih zaposlenika koji su bili žrtve razbojništava, a Hrvatsku lutriju nakon tih događaja tužili su Općinskom sudu u Osijeku.

Svjedočenja iz opljačkanih poslovnica

‘U vrijeme dok je automat klub u Osijeku opljačkan bila sam tamo voditeljica. Iako smo imali jednu blagajnu zaštićenu neprobojnim staklom djelatnici su morali izlaziti iz tog prostora do aparata kako bi, u slučaju da je netko ostvario dobitak, poništili igru. Kamere koje su bile postavljene u klubu nisu bile jasne, odnosno na njima se nije razabirao lik osoba koje su dolazile. Upozorila sam nadležnog voditelja na to. Ranije smo imali i zaštitare, no u vrijeme tog prepada ih nije bilo. Naši djelatnici moraju se brinuti i za prostor za pušenje, skupljati čaše i boce, pa zbog toga češće budu van štićenog prostora nego u njemu’, posvjedočila je na sudu voditeljica Danijela Matas, dok je zaposlenica Luca Zelić dodala kako imaju obvezu i popravljati automate za igre na sreću, pa i zbog toga izlaze iz štićenog prostora.

Zaposlenici casina moraju čistiti pepeljare

‘Tek nakon treće pljačke dozvolili su nam korištenje elektronske brave, a uveden je i sef s odgodom, te tiketing’, prisjetila se Ivana Kozma, koja je radila u osječkom casinu Hrvatske lutrije.

Bernardica Duvnjak, koja radi u poslovnici Hrvatske lutrije u Belišću potvrdila je tijekom postupka da na radnom mjestu nema neprobojnog stakla, već samo alarm i kamere.

I u automat klubu u Slavonskom Brodu zaposlenici, kako je utvrđeno, moraju čistiti prostor, prazniti pepeljare ispunjavati listiće, ukucavati novac u rulet, pa zbog toga izlaze van štićenog prostora. I za odlazak na toalet moraju ga napustiti.

To se nije moglo spriječiti?

Iako se Hrvatska lutrija tijekom procesa tvrdila kako nije kriva za razbojništva, jer je to čin trećih osoba, Općinski sud u Osijeku ipak je utvrdio propuste u osiguranju. Tako sigurnosne procjene za objekte nisu ažurirane godinama. Jedna datira još iz 2004. godine.

‘Nakon što su se ova razbojništva dogodila zaštitne mjere trebalo je preispitati i inicirati njihovo unaprijeđenje sukladno općepoznatom povećanom broju kaznenih djela kojima su kladionice i automat klubovi mete’, stoji u nepravomoćnoj presudi. Hrvatska lutrija to nije učinila pa svojim djelatnicima mora platiti odštetu za pretrpljeni strah, a jednoj zaposlenici i izgubljenu zaradu jer je tri mjeseca bila na bolovanju.