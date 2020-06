BARBIERI JE SAMO ČISTIO PIŠTOLJ? Partnerica gastronoma: ‘Meni je ovo smiješno pa pucao je u svoje drvo!’; njegov odvjetnik: ‘Nije pucao u svoj čempres’

Predrag Trutin, Barbierijev odvjetnik negira da je njegov klijent pucao u stablo za razliku od Barbierijeve partnerice Ljubice Hardman koja je medijima kazala da je gastronom pucao u stablo i da to zna često činiti i da čak ima i drvo koje mu služi samo za pucanje

Jučer je brzo pukla vijest da je uhićen Veljko Barbieri (70), poznati gastro stručnjak i književnik. Podsjetimo, Barbieri je u alkoholiziranom stanju u dvorištu obiteljske kuće u Makarskoj ispalio metak iz svog tetejca u drvo. Novinari 24sata nazvali su uglednog gastronoma ne bi li provjerili kako se osjeća i što se dogodilo. Barbieri im je kroz šalu odgovarao, no nije se puno mogao osvrtati na slučaj jer kako kaže, istraga se još provodi. No, ne poriče da je pucao.

“Dobro sam, kako ću biti? Nemam se od čega oporavljati. Što ću se oporavljati od pritvora? Evo odmah idem na liječenje koliko mi je teško palo”, kazao je kroz zafrkanciju za 24sata Barbieri.

UHIĆEN VELJKO BARBIERI: Gastro stručnjak vidno pijan pucao u drvo ispred kuće; Policiji predao AK 47, pušku i pištolj…

Barbierijev odvjetnik: ‘Ne bi on pucao u stablo, čistio je pištolj’

Predrag Trutin, Barbierijev odvjetnik negira da je njegov klijent pucao u stablo za razliku od Barbierijeve partnerice Ljubice Hardman koja je i za 24sata i za Slobodnu Dalmaciju kazala da je gastronom pucao u stablo i da to zna često činiti i da čak ima i stablo koje mu služi samo za pucanje.

“To nema veze, ma kakvo stablo? Tko bi pucao u nešto što njeguje čitav svoj život da mu pravi uljudan civilizacijski okoliš? Jasno je kao sunce, čistio je pištolj. Zamislite da jedan gospodin, bojovnik, etablirani književnik koji je prošao sve moguće havarije ovog života; da bi takva osoba sebi priuštila takav komoditet da radi ekscese. On je čovjek koji može biti uzor ovoj zajednici”, rekao je odvjetnik Trutin za 24sata.

ŠTO MU JE BILO? Barbierijeva žena otkrila zašto je pucao u drvo: ‘Imali smo feštu kod Hloverke, popio je i ispalio dva metka iz svojeg tetejca’

‘On ne zaslužuje ovakav linč, osobno ga volim, a nisam gej, nek radije pucaju po meni…’

Barbierijev odvjetnik ne skriva da ima visoko mišljenje o svom klijentu. U nastavku razgovora s 24 sata je gotovo iznio hvalospjeve o poznatom gastro stručnjaku i još rekao “da ga voli, ali nije gej”.

“Vrlo je jednostavno. Nikakva inkriminacija kaznenih djela ne postoji. Jednostavno je on osoba koja je zanimljiva javnosti pa iz tog razloga postoji opravdani interes za objavom informacija. Jedan uljuđeni gospodin, altruist, kulturan i omiljen kao što je on, ne zaslužuje da se o njemu pišu ikakve pogrešne informacije. Gospodin Veljko Barbieri je dostojanstvena i prekrasna osoba koja ne zaslužuje javni linč. Ja osobno volim tog čovjeka, a nisam gej, i volio bih da prže i pucaju po meni, a ne njemu. To je čovjek koji je pun sadržaja, on je sjeme kulture i pun je ljubavi prema svakom živom biću. Čovjek koji i mrtvu prirodu svojim odnosom prema njoj može oživjeti. To nije odvjetnički, nego iskonsko ljudski, iz koštane srži sam vam to rekao”, rekao je Barbierijev odvjetnik.

Barbierijeva partnerica: ‘Pa što? Pucao je u stablo u svom dvorištu’

Suprotnu priču od Barbierijevog odvjetnika ima njegova partnerica Ljubica Hardman koja je potvrdila da je prije fešte kod Hloverke Novak Srzić gastronom pucao u drvo u svom dvorištu. Prema njezinim riječima, on to često čini.

“Meni je to sve skupa smiješno da uopće ne znam što bih komentirala. On je samo pucao u svoje drvo iz svog tetejca za kojeg ima trajnu dozvolu. Više sam popila ja, to je bezazleno skroz i nema potrebe da se o tome toliko piše. Ali netko je čuo, a kuća je na takvoj lokaciji da se čuje kad kažete ‘helo’ (…) Bože sačuvaj da su me pucnjevi uplašili, što bi me to uplašilo. No, svejedno pucanje nije primjereno. On je svjestan da to nije smio napraviti, ali eto, dogodilo se. Veljko je jedna divna osoba, divan čovjek, prava dobrica. Mogu reći da smo sretni što ga imamo”, kazala je Barbierijeva partnerica za Slobodnu Dalmaciju.

Za portal 24sata, Hardman je izjavila: “Ima tetejca i ima trajnu dozvolu za njega. Išao ga je isprobati u svom đardinu, na svom drvetu. Jest, imao je i kalašnjikov, znate da je bio u ratu. Imao je i nekakvo bezazleno oružje što je držao u kući. I sad, ja sam se šminkala i kaže on: ‘Idem ja njega ispucat, nema streljane. Kažem mu ja: ‘Nemoj’, ali eto, otišao je.”

Barbierijevi susjedi su Slobodnoj Dalmaciji potvrdili kako je on i prije pucao u stablo.