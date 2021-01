BANKA ISPLATILA ČOVJEKU 15.000 KUNA PA GA TUŽILA: Tražili su povrat novca, no izgubili su spor jer su tužili krivu osobu

Privredna banka Zagreb izgubila je spor protiv klijenta kojem je isplatila 15.000 kuna, jer nikako nije mogla dokazati isplatu, iako je utvrđen manjak u blagajni, a na kraju se ispostavilo da su tužili krivu osobu

Privredna banka Zagreb podigla je tužbu protiv jednog muškarca iz Draganića, koji im nije vratio 15.000 kuna koje je djelatnica banke greškom uplatila na njihov račun. Iako u pravilu banke dobivaju takve sporove, PBZ je ovu presudu, kao i novac, izgubila, a još mora platiti 3750 kuna sudskih troškova.

Muškarac je 30. kolovoza prošle godine ušao u poslovnicu banke u Lastovskoj ulici u Zagrebu i zatražio isplatu 15.000 kuna, predavši djelatnici karticu i osobnu iskaznicu. No, prije isplate, ona je ažurirala njegove osobne podatke, za što je on potpisao obrazac, a potom mu i isplatila novac. No, nešto ju je omelo, pa nije provela transakciju u sustavu. Tog je dana utvrđen manjak, pa su pregledom dokumentacije i videonadzora u banci otkrili kako se to dogodilo baš kada je u poslovnici bio muškarac iz Draganića.

Tužili krivu osobu

Iz banke poručuju da su u nekoliko navrata kontaktirali muškarca kako bi vratili novac, no on ih je ignorirao. Potom su, pozivajući se na odredbe Zakona o obveznim odnosima, koje govore o stjecanju novca na neosnovan i nepošten način, tužili. Klijent je negirao da je bio u banci i da su mu poslali ijedan dokaz da mu je novac isplaćen. Putem odvjetnika predložio je sudu da odbaci tužbu, što je na kraju i učinjeno, doznaje Kaportal.

“Tuženik je kao punomoćnik bio ovlašten podizati novac s računa na kojem je opunomoćen, i time što je prilikom isplate novčanih sredstava tuženiku došlo do tužiteljevog propusta knjiženja tj. provedbe te transakcije, na računu vlasnice (supruge tuženika) je ostao evidentiran taj novčani iznos, pa je dakle vlasnica računa, a ne tuženik, utuženi iznos stekla bez osnove”, stoji u obrazloženju suda.

Imaju pravo na žalbu

Banka ima pravo na žalbu, s obzirom na to da se radi o nepravomoćnoj presudi, no pitanje je hoće li to i učiniti. Ako odustane od žalbe ili u drugostupanjskom postupku ponovno izgubi presudu, novac će banci morati vratiti njena djelatnica.