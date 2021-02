BANDIĆEV ‘ŽETONČIĆ’ ORGANIZIRAO VJENČANJE NA VALENTINOVO: Iako je sve negirao, on i mladenci dobili kaznene prijave

Miroslav Polovanec (48), zastupnik u zagrebačkoj gradskoj Skupštini, kazneno je prijavljen zbog organiziranja vjenčanja na Valentinovo unatoč zabrani okupljanja

U nedjelju, 14. veljače, otprilike sat vremena iza ponoći u zatvorenom ugostiteljskom objektu na području Đurđekovca, policijski službenici utvrdili su kako ugostiteljski objekt posluje unatoč zabrani te da je u tijeku proslava svadbene svečanosti. Zatečeno je, legitimirano i provjereno ukupno 13 osoba, od čega četiri zaposlenika i devet gostiju.

Kako javlja 24sata, policija je kazneno prijavila Miroslava Polovanca (48), zastupnika u zagrebačkoj gradskoj Skupštini zbog organiziranja vjenčanja na Valentinovo unatoč zabrani okupljanja. Polovanec je poznat po tome što je kao zastupnik HSLS-a postao Bandićev “žetončić” te prije dvije godine podržao njegov ključni proračun.

Tvrdio da nije bilo proslave

U petak je Polovanec prvo rekao za 24sata da ne zna što se dogodilo. Nakon toga je rekao da je bilo devetero ljudi na parkiralištu, ali da nikakva proslava nije organizirana. Tvrdio je da on nije vlasnik nego njegov otac, te da nije bio prisutan. “Nije policija došla zbog okupljanja, nego zbog prijave”, rekao je.

Na pitanje zašto je bila prijava i je li točno da je bilo do 100 ljudi, negirao je. “Ma ne, ma kakvi. Devetero ljudi na parkiralištu su zatekli. I oni su išli doma. To je netko prijavio. Ja nisam bio tamo. Ma to nije bitno za novine”, rekao je Polovanec.

Policija tvrdi nešto drugo

No, iz policijskog odgovora je jasno da je bila organizirana svadba na njegovu imanju i da je zato kazneno prijavljen. Policija je odgovorila za 24sata ne navodeći imena da su “policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom, 23-godišnjakom i 22-godišnjakinjom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo “Širenje i prenošenje zarazne bolesti”.

Državni inspektorat zapečatio je objekt. “U sklopu kriminalističkog istraživanja, 48-godišnji vlasnik ugostiteljskog objekta te organizatori proslave, 22-godišnjakinja i 23-godišnjak, privedeni su u službene prostorije Policijske uprave zagrebačke na kriminalističko istraživanje zbog osnova sumnje da su počinili kazneno djelo ‘Širenje i prenošenje zarazne bolesti’ iz članka 180. st.1. Kaznenog zakona te je protiv njih podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu”, zaključuju iz policije.

Radi se o kaznenom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od jedne do tri godine, ali dosad su izricane samo novčane kazne.

