BAKA DVOGODIŠNJAKA O SVOJOJ KĆERI: ‘Nije ga hranila, nije se brinula za njegovu higijenu. Napravila je grešku, za nju neka odgovara’

Baka dvogodišnjeg dječaka tvrdi kako ga majka nije zlostavljala, ali ga nije ni hranila, niti se brinula o njegovoj higijeni

Nakon što je u subotu dvogodišnji dječak doveden u Klaićevu bolnicu u Zagrebu sa sumnjivim hematomima i prijelomima ruku, cijeli slučaj je rezultirao uhićenjem i privođenjem njegove 24-godišnje majke i 20-godišnje dadilje. Obje su osumnjičene za zanemarivanje djetetovih prava, a u istražnom zatvoru su završile zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. O cijelom slučaju se za RTL osvrnula i dječakova baka, koja tvrdi da njena kćer nije zlostavljala dijete, ali ga je zanemarivala.

Bili ste u bolnici gdje ste posjetili svog unuka. Liječnici u bolnici tvrde da je bio zlostavljan, da ima višestruke prijelome na tijelu. Što vi kažete na to?

Ja sam svog unuka danas vidjela, ono što oni tvrde da ima višestruke rane od čikova, nema ih, hematome nema, na glavici, na čelu s desne strane, ima jedan mali ožiljak, to nije ožiljak od čika, nego je izgreban. Imam sliku na kojoj postoji isti takav ožiljak, znači gdje se vidi isti takav ožiljak.

Dakle, tvrdite da nije bilo zlostavljano dijete? Liječnici su ipak stručnjaci i imaju iskustvo?

Imaju oni iskustvo, nema problema. Ja samo kažem da ne mogu tvrditi za ruku. Da li on ima još takve prijelome, to ne znam, nemam rendgenski pogled. Ali da je ruka strgana, je. Ali čikovi, ti famozni hematomi… Toga dijete po tijelu nema.

STRAVA U ZAGREBU: Susjeda dovela mališana (2) u Klaićevu, imao je višestruke prijelome i ožiljke od ugašenih čikova po tijelu

Nema prijeloma

Postoje ranije ozljede, prijelomi podlaktica, što mislite kako su oni nastali?

Ponovno sam se 5. lipnja vraćala na posao, radim u Njemačkoj.

Kada ste zadnji put vidjeli dijete?

Tada sam ga zadnji put vidjela. Snimku koju imam na videu u svom mobitelu… Dijete da je imalo prijelome, da su postojali stariji prijelomi, na takav način ne bi mogao plesati. Nema šanse.

Kada ste kasnije vidjeli dijete putem snimke na mobitelu, kako vam je izgledao i kada ste ga vidjeli?

Kćerka mi ju je 1. 7. poslala, pitala sam je kako je unuk, ona mi je odgovorila: ‘Super, majko’ i poslala mi je sliku. Ja sam je poslije toga nazvala i rekla sam joj da nešto s njim nije u redu, da to nije on. Izgledao je ispijeno, blijedo, mršavo, pothranjeno, bez sjaja u očima. Znači to više nije bilo dijete koje sam ja ostavila kada sam odlazila.

I što vam je rekla kći na to?

Da kao raste, da raste.

RAVNATELJ KLAIĆEVE O SLUČAJU KOJI JE JUTROS SABLAZNIO HRVATSKU: ‘Dječak ostaje na traumi. To nisu ‘normalne’ ozljede’

Nezrela za majčinstvo

Što mislite o svojoj kćeri, kakva je ona majka?

Mislim da je još nezrela za majčinstvo. Ona kao osoba nije loša i sad što tvrde da je ona možda njega zlostavljala nešto… 1000 posto tvrdim da nije.

Je li ga zanemarivala?

Je, je. Nije mu kuhala, higijena nije bila dobra. Sve ono što sam rekla socijalnoj službi, stojim iza svoje izjave, i tako i na TV-u. Dijete nije hranjeno na adekvatan način, higijena nije vođena.

A od čega je živjela majka?

Ona je radila, a stan, režije, to sam ja plaćala.

Jeste znali da živi u toj šupi? Jeste bili tamo?

Ne, nisam.

Niste uopće znali za tu dadilju i niste znali da ide raditi na sezonu?

Znala sam da ide raditi na sezonu i znala sam da postoji dadilja, ali kakva dadilja, to nisam znala i u kakvim uvjetima dijete živi.

Razlaz u mišljenjima

Vi se niste mogli ponuditi da se brinete o dječaku, o unuku?

Nismo, jer moja kćerka i ja smo se razišle u mišljenjima baš što se toga tiče. Njegovog samog odgoja, prehrane, higijene, i takvih stvari jer ne želi se svađati.

Zato ste i prestale živjeti skupa?

Zato smo i prestale živjeti skupa. Da sam znala tko je ta dadilja, da sam znala gdje mi unuk živi, normalno, uzela bih ga. Došla bih sa socijalnom službom i policijom i uzela bih ga iz tih uvjeta.

Niste nikada prije zvali socijalne službe kada ste vidjeli da je kći zanemarivala dijete?

Nisam. Jer sam uvijek ja pokušavala popraviti situaciju.

Što mislite sad o svojoj kćeri?

Napravila je grešku, za nju neka odgovara.

I MAJKA I DADILJA ZLOSTAVLJANOG DJEČAKA OSTAJU IZA REŠETAKA: Dadilja bi u zatvor mogla na čak 8 godina

‘Možda bi bilo drugačije’

Niste nikada vidjeli da kći tuče dijete?

Nisam. Može ona biti neadekvatna majka, ne brinuti se o njemu, što se tiče higijene i hrane, ali nikada ga nije udarila.

Što je s ocem?

Oni su se razlišli kada je ona bila trudna dva mjeseca.

Osjećate li odgovornost zbog ponašanja svoje kćeri?

Da, čak i krivicu. Možda da joj prije nisam sve davala, da je nisam držala k’o princezu, sve njene želje ispunjavala, uvijek stajala iza nje… možda bi bilo drugačije.

Hoćete tražiti brigu nad dječakom?

Hoću, tražit ću puno skrbništvo.