AUTO KOJI JE PROBIO OGRADU U PETRINJI I BJEŽAO POLICIJI VOZIO JE GRADONAČELNIK DUMBOVIĆ: ‘Napravio sam najmanje 100 prekršaja’

Možda sam napravio prekršaje, ali nisu tako strašni. Spreman sam platiti kaznu, to je ionako najmanje što mi se dogodilo u posljednjih tjedan dana, govori Dumbović

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović vozio je automobil koji je sinoć probio blokadu u centru Petrinje, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja, piše Dnevnik.hr.

Nakon što su ga upitali je li točno da je to bio on, gradonačelnik je zastao i rekao: “Pa gledajte… Ne znam otkud vam ta informacija. Da, ja se vozim po gradu, u strogom centru imam kuću i preuzeo sam odgovornost da dođem do kuće u kojoj je moja žena bila sama. Ona je teško preživjela potres. Idem u centar grada, ali sigurniji sam kad idem autom. U brzini se svašta može dogoditi.”

AUTOM PROBIO OGRADU U PETRINJI PA SE OGLUŠIO NA POLICIJSKE NAREDBE: ‘Ugasite vozilo. Zapovijedam vam ugasite vozilo’

Kaže da je spreman platiti kaznu

Priznao je da radi prekršaje jer mora doći kući. “Možda sam napravio prekršaje, ali nisu tako strašni. Spreman sam platiti kaznu, to je ionako najmanje što mi se dogodilo u posljednjih tjedan dana”, kaže. Objašnjava da je kada ide pješice gradom više izložen jer mu cigla može pasti na glavu, a dok se vozi, može mu oštetiti samo vozilo.

“Radim prekršaj jer moram doći kući. Napravio sam ih najmanje 100 u zadnjih tjedan dana. Vozio sam u jednosmjernoj ulici, u suprotnom smjeru…”, kaže Dumbović.

Na snimci koju u posjedu ima Dnevnik.hr čuje se kako policajci u centru Petrinje govore da izađe iz vozila. “Ugasite vozilo. Zapovijedam vam, ugasite vozilo. Ja sam ozbiljan”, čuje se na snimci iz Petrinje. No Dumbović ih nije poslušao te je otišao s mjesta događaja.