AUSTRIJANAC ČIJU JE KĆER STRADALA KOD KRKA: ‘Nemojte mi zamjeriti, ali nemam više nikakvu želju dolaziti u Hrvatsku’

Roditelji 21-godišnje Austrijanke Verene Heinz koja je prošle godine poginula roneći u moru kod Malinske dali su svoje iskaze Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci nakon što je otkriveno da je policijska istraga te nesreće bila prepuna propusta

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je nakon gotovo godinu dana od stravične pogibije 21-godišnje Austrijanke Verene Heinz, započelo istragu o nesreći koja se dogodila u Malinskoj na Krku. U pratnji odvjetnika Ivana Primorca svoj su iskaz dali djevojčini roditelji, Dieter i Gertraud Heinz.

Dieter je jedini svjedok nesreće, jer je zajedno sa svojom kćeri ronio na dah u moru ispred Malinske kada je 24. srpnja prošle godine na njih naletio gliser koji inače vuče turiste s padobranima. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te policija tog su se dana oglasili, pokazat će se, kontroverznim priopćenjem u kojem navode da se nesreća dogodila 300 metara od obale, odnosno na samoj liniji između kupališnog i plovidbenog pojasa.

Ogromni propusti u istrazi

Tek kada je nesretni otac u medijima rekao da su bili označeni bovom i ronili kojih stotinjak metara od obale, počelo se rasplitati klupko propusta u istrazi. Pokazalo se da se brzinski očevid bazirao samo na svjedočenju 26-godišnjeg vozača glisera i njegovog suputnika te da policija uopće nije provjeravala istinitost njihovih tvrdnji.

Kasnije je također utvrđeno da su Dieter i Verena Heinz bili uredno označeni ronilačkom bovom promjera 90 centimetara, a dijelovi Verenine opreme pronađeni su u moru od 97 do 127 metara od obale, dakle daleko od plovidbenog pojasa. Tamošnji koncesionar je također napravio nekoliko propusta, jer nije označio plovni put za glisere u obliku lijevka u dužini od 150 metara od obale, već je to učinio na samo 40 metara, nije postavio oznaku da je kupanje zabranjeno, čak štoviše oznaka za dozvoljeno kupanje nalazi se – u luci!

Osim toga, gliser je zadnji tehnički pregled prošao 2017., a potom ga je vlasnik odvezao na novi tehnički pregled samo dan nakon nesreće, što pokazuje da ga policija nije uzela kao dokaz. Vozač glisera nikad nije bio pritvoren, već je samo dao iskaz u Lučkoj kapetaniji, a o aljkavosti istrage govori i činjenica da su policijski ronioci na teren izašli tek 1. kolovoza, punih osam dana nakon nesreće.

Žele potaknuti sigurnosne promjene

Verenini roditelji sada su u Odvjetništvu dali isti iskaz kao i medijima prošle godine, a njihov odvjetnik je za Jutarnji poručio da očekuje skoro okončanje istrage i donošenje valjane odluke.

“Zahvalni smo našem odvjetniku koji cijelo ovo vrijeme gura slučaj. Nemojte mi zamjeriti, ali nakon ovoga što mi se dogodilo nemam nikakvu želju dolaziti u Hrvatsku ikada više. Hrvatsku sam jako volio, ovdje sam još od ’82. do ’84. držao ronilački klub, ali sada mi je preteško dolaziti. Znate, ljubav prema nekoj zemlji izgubi se nakon ovakvog događaja. Činjenica da je poginula jedna mlada osoba ne smije tek tako otići u zaborav. Želimo učiniti sve što je u našoj moći da se tragedije poput ove ne ponove, da se stvari ne vrate u normalu… Da Verenina smrt ne bude uzaludna, već da potakne promjene po pitanju sigurnosti na moru. Ako, nakon nesreće poput ove, nema pravde, pitanje je dana kada će sve biti zaboravljeno i kada će se takva nesreća opet dogoditi”, poručio je Dieter Heinz.

Dodao je da se nada da njegov slučaj neće pasti u zaborav i da se neće dogoditi slična nesreća.

“Ako se ne dogodi ništa, ako slučaj ode u zaborav, a ponovo dođe do ovakve nesreće, osjećat ću se grozno. Činjenica je da je netko oduzeo život mojoj kćeri i da je netko za to odgovoran. Mi smo napravili sve što je trebalo, poduzeli smo sve mjere sigurnosti i ovo se nije smjelo dogoditi. Kada ronite, poštivanje pravila znači sve, zbog toga se osjećate sigurno”, zaključio je Heinz i dodao da mu se mladić koji je upravljao gliserom nikad nije javio: “Tek sam nekoliko mjeseci nakon nesreće doznao tko je on uopće. Ne znam što će s njime biti, ali on mora pronaći svoj način da se nosi s time što je učinio.”