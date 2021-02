APSURDNO: Čakovčanki prijeti tri godine zatvora jer je navodno ošamarila susjedino 11-godišnje dijete

U optužnici stoji da je Ružica u rujnu 2020. godine ošamarila 11-godišnju susjedinu kćer koja je zadobila ogrebotinu ispod lijevog oka

Ovih dana podignuta je optužnica protiv 28-godišnje Ružice zbog nanošenja lakše tjelesne ozljede malodobnoj osobi koja se nije mogla braniti. Inače, riječ je o ženi koja je ošamarila tuđe dijete te joj zato prijeti zatvorska kazna.

Kako prenosi Danica.hr, u optužnici stoji da je Ružica u rujnu 2020. godine ošamarila 11-godišnju susjedinu kćer koja je zadobila ogrebotinu ispod lijevog oka.

POTUKLA SE DJECA IZ NUŠTRA I CERIĆA: Umiješali se i roditelji, svi imaju svoju verziju priče, a motiv za sve je – cura?

Optužena govori da nije istina da je udarila dijete

Do tri godine zatvora predviđene su za spomenuto kazneno djelo, a za Ružicu tužitelji traže godinu dana uvjetne kazne. Incident se dogodio u Čakovcu, a tijekom istrage je 28-godišnjakinja opovrgnula optužbe, piše Danica.hr.

“Dan ranije curica je slomila električni romobil mome djetetu, pa sam došla do njihove kuće i to joj rekla. Djevojčica je tvrdila da nije, a njezina majka počela je vikati na mene i vrijeđati me, pa sam otišla. Nikakav fizički kontakt nisam imala s curicom, niti sam je udarila rukom po licu. Mogu to potvrditi u drugi susjedi koji su bili na ulici”, govori Ružica, majka dvoje malodobne djece.

Djevojčica tvrdi da ju je susjeda ošamarila

Detaljan opis događaja dala je djevojčica koja tvrdi da ju je susjeda ošamarila.

“Izašla sam iz kuće i ona mi je rekla da sam ja potrgala romobil. Kad sam rekla da nisam, udarila me dlanom po licu i ogrebla ispod oka”, rekla je 11-godišnjakinja. Iz kuće je kasnije izašla majka koja je Ružicu upitala zašto joj je pljusnula kćer.

Rekla mi je da je to zato jer joj je potrgala romobil”, svjedočila je majka djevojčice. U liječničkoj dokumentaciji stoji da je “u infraobitalnoj regiji lijevo cca 1 centimetar ispod lijevog oka prema lateralnom očnom kutku, utvrđena je vrlo superficijalno ekskorijacija dužine cca 1,5 centimetara s blagim edemom okolnog mekog tkiva”, prenosi Danica.hr.

Riječ je o stručnom opisu male ogrebotine pod lijevim okom 11-godišnjakinje iz Čakovca.