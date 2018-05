ALKOHOL JE ZLO: Podivljao na suprugu, udario je pa krenuo piliti namještaj po kući. Na sudu se ipak pokajao

Muž se na sudu pokajao zbog učinjenog te je izjavio kako je sada u dobrim odnosima sa suprugom, a obećao je i da će se liječiti od alkohola, za što je priložio i odgovarajuću dokumentaciju

Muškarac iz Koprivnice (55) na tamošnjem je Prekršajnom sudu zaradio novčanu kaznu u iznosu od 1.000 kuna jer je tijekom svađe vrijeđao, a zatim i udario suprugu, piše ePodravina. Spornoga dana on je kod kuće, pod utjecajem alkohola, dočekao suprugu kada se vratila s posla te ju počeo vrijeđati govoreći joj da je “kurva Mojzeševska” i psujući joj mater. Potom je otišao prileći.

No, kada je ustao očito se nije posve otrijezinio jer je nastavio provocirati suprugu. Stavio je noge na stol, a kada mu je ona prigovorila i rekla da ih makne, izgubio je živce te otišao u podrum po motornu pilu. Zaprijetio je da će ispiliti sav namještaj. Srećom, nije uspio upaliti ‘motorku’.

Pokajao se i obećao da će se liječiti od alkohola

Ali, to nije sve. Na sudu je izjavio kako ga je supruga tada udarila po leđima. Ona se toga, kako je izjavila, ne sjeća. No, oboje se sjećaju da je on nju potom udario šakom u glavu. Nakon toga, udarena supruga napustila je obiteljski dom te je dva mjeseca boravila najprije kod prijateljice, a zatim kod roditelja.



Muž se na sudu pokajao zbog učinjenog te je izjavio kako je sada u dobrim odnosima sa suprugom, a obećao je i da će se liječiti od alkohola, za što je priložio i odgovarajuću dokumentaciju. Kako piše ePodravina, sud je uzeo u obzir te okolnosti te mu izrekao minimalnu novčanu kaznu u iznosu od 1.000 kuna, od čega dvije trećine mora uplatiti u roku od dva mjeseca.