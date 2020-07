ALKARSKI HARAMBAŠA KOJI JE PIJAN IZAZVAO PROMETNU NESREĆU I PRIJETIO NAČELNIKU POLICIJE: ‘Sve su to udbaške metode…’

Poznati alkarski harambaša Ivu Vukasović Parin prijavljen je da je izazvao sudar u Brnazama kod Sinja, a zatim prijetio načelniku Policijske postaje Sinj potičući ga na zlouporabu položaja i ovlasti

Devet dana splitska je policija provodila kriminalističko istraživanje nastojeći utvrditi ima li elemenata kaznenog djela u ponašanju 65-godišnjeg Ive Vukasovića Parina iz Sinja, inače poznatog alkarskog harambaše, prijavljenog da je pod utjecajem alkohola 21. lipnja ove godine u Brnazama izazvao sudar, a potom prijetio načelniku Policijske postaje Sinj Mislavu Filipoviću-Grčiću potičući ga na zlouporabu položaja i ovlasti.

No, policija je odlučila, kako piše Slobodna Dalmacija, da nikakvu prijavu neće podnositi nego će o tome je li Vukasović Parin počinio kakvo kazneno djelo spram načelnika sinjske policije odlučiti Općinsko državno odvjetništvo u Splitu kojem su podnijeli opće posebno izvješće.

Razmotrit će je li naštetio ugledu Alkarskog društva

“U odnosu na provedeno kriminalističko istraživanje utvrđeno je postojanje sumnje da je 65-godišnjak ostvario obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, radi čega će protiv istog biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu”, priopćili su među ostalim, iz splitske policije.

Na upit novinara Slobodne Dalmacije, predsjednik Viteškog alkarskog društva (VAD) Stipe Jukić kazao je da će Uprava i Časni sud VAD-a razmotriti situaciju i donijeti odluku o tome koliko je Vukasovićevo ponašanje naštetilo ugledu i časti alkarskog društva.

‘Mnogi su nezadovoljni što je Plenković bija na ručku kod mene’

Očitovao se i sam Vukasović Parin, koji je kazao da je “sve izmišljotina”.

“To su, kako bi ja nazva, udbaške metode jer sam ja harambaša već četvrti mandat, već 15 godina, trista ljudi me izabralo i to nekome smeta. Navika san ja na te niske udarce, a moran reći da su mnogi nezadovoljni šta je premijer Plenković, koji je, ka šta vidite, opet izabran, bija na ručku kod mene osobno i šta je reka da mu je čast šta je bija u pravoj hrvatskoj obitelji. Neke očito boli to šta ja ne minjan dresove ka neki. Svi me znaju ka poštena i radišna čovika”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

‘Nisan kriv šta ka kršni čovik od 120 kila iman malo jači glas’

Objasnio je i što se dogodilo te rezolutno odbacio tvrdnje da je ikome prijetio.

“Istina je da san napuva 1,26 promila i nije mi bilo jasno kako, pa san od tog policajca tražija da mi da da opet pušen. On mi nije da i bija san ljut, priznajen, jer san u auto isprid mene udrija s brzinom od dvadesetak kilometara na sat, neš ti. Nikome ja nisan pritija, nego san ima pravo to zahtijevati, a nisan ja kriv šta ka kršni čovik od 120 kila iman malo jači glas. I da, nisu mi rekli da iman pravo tražiti da mi vade krv pa da se vidi koliko san popija”, kazao je.