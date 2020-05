AKTER BIZARNE TUČNJAVE U ZAGREBU: ‘Iz auta je izvadio neku letvu i lupao me po arkadi, a suvozačica me čupala i vikala da je trudna’

Protiv obojice muškaraca bit će podignuta prekršajna prijava

Dvojica muškarca potukla su se u srijedu oko 14 sati kod semafora na Aveniji Dubrovnik u Zagrebu.

Na snimci koja je postala viralna vidi se se kako se dvojica muškaraca udaraju šakama, a u tučnjavu su uletjele i žene pokušavajući ih smiriti. Za Jutarnji, jedan od aktera opisao je što se dogodilo.

“Vozio sam se sa suprugom po Ulici SR Njemačke prema Aveniji Dubrovnik. Nekoliko puta se tijekom vožnje u nas slijeva zamalo zabio Opel koji je u jednom trenutku naglo zakočio i umalo udario u auto ispred sebe. Divljao je po cesti te nam se približio velikom brzinom.

‘Izašao sam iz auta i rekao mu da nije u redu, a onda…’

Došavši do raskrižja kod Porezne uprave, upalilo se crveno svjetlo na semaforu, pa sam izašao iz auta te kroz otvoreni prozor Corse ukazao vozaču na to kako me umalo udario, da nije u redu to kako vozi jer je krivudao po cesti te da pazi kako vozi dalje. To ga je revoltiralo pa je pobjesnio i izašao iz auta, i krenuo na mene. Iz auta je izvadio neku letvicu kojom me lupao po lijevoj arkadi. Ljudi su se tada već skupili, gledali, snimali, a njegova suvozačica čupala me te vikala kako je trudna, a ja sam se u većem dijelu obračuna samo branio. Na kraju smo sjeli svaki u svoj auto”, ispričao je.

“Vjerovao sam da je tu kraj. Ali onda se vozač Corse punim gasom zabio u moj lijevi dio auta, nakon čega je pobjegao. Slijedio sam ga kako bih fotografirao tablice i poslao policiji”, kazao je za Jutarnji list.

Policija je dobila dojavu o tučnjavi. Protiv dvojice muškaraca 1982. i 1984. godišta zbog izrazito drskog ponašanja bit će podignuta prekršajna prijava.