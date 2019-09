AKO SE JOŠ ITKO PITA ZAŠTO LJUDI BJEŽE IZ OVE DRŽAVE… Ono što je na sudu prošla cura koju je pipkao profesor – još jedna sramota hrvatskog pravosuđa

‘Sudac istražnog suda Stanko Grbavac zatražio je da mi kći odgovori na pitanje je li stavljanje ruke u trenirku bilo maženje ili samo stavljanje ruke. Ona je ostala u šoku’

Tada 62-godišnji profesor je prije dvije u jednoj dalmatinskoj srednjoj školi optužen za bludničenje nad 16-godišnjom učenicom. Nakon neumjesnih sudačkih pitanja, neadekvatnog postupanja državnog odvjetništva i opasnosti od povratka profesora natrag u školu, u kojoj bi predavao istoj učenici koja ga optužuje za bludničenje, ipak je podignuta pravomoćna optužnica, piše 24sata.

Majka učenice trenutno živi u Velikoj Britaniji gdje će joj se danas pridružiti i sama kći kako bi tamo nastavila život. Na to se odlučila nakon sjednice Županijskog suda, u kojoj ju je sudac, kako majka kaže, pitao je li profesor udarao učenice po stražnjici “očinski ili kao da ih mazi”.

Majka je ispričala za 24sata kako se incident dogodio u veljači 2017., na satu tjelesnog odgoja. “Moja kći nosila je trenirku koja je imala patentne zatvarače na bedrima. On je došao do nje, pričao s njom i zatim gurnuo ruku kod zadnjeg zatvarača, najbliže preponama. Gurnuo joj je ruku unutra. Ona ga je udarila, a on se tek onda odmaknuo. Dvije curice su to vidjele. Moja kći je nakon toga bila vrlo zbunjena.”

Pljeska učenike po stražnjici

Tvrdi da je njezinu kćer trebao zastupati zamjenik državnog odvjetnika jer je bila maloljetna, ali su poslali pomoćnicu zamjenika te naknadno priznali da je to bila greška. “Na ispitivanju koje je bilo odvratno, državno odvjetništvo nije reklo nijednu riječ. Primjerice, sudac istražnog suda Stanko Grbavac zatražio je da mi kći odgovori na pitanje je li stavljanje ruke u trenirku bilo maženje ili samo stavljanje ruke. Ona je ostala u šoku. Osim toga, kći je na sudu spomenula da se profesor ponašao neprimjereno i prema drugim učenicima. Primjerice, pljeskao ih je po stražnjici. To mu je bio običaj, kad protrče, da ih lupi.

Tada se sudac uključio i postavio pitanje: ‘Kako ih je pljeskao po zadnjici? Da li je to bilo očinski ili onako, da ih mazi?’. Onog dana kad smo izašli iz suda, obje smo sjele i plakale. Rekla sam joj tada da treba napustiti ovu državu i ona je taj dan tako i odlučila. Ja sam sad u Velikoj Britaniji. Ona danas leti prema meni, na fakultet, i dabogda se nikad više ne vratila”, rekla je za 24sata ogorčena majka.

Skoro se vratio nazad na posao

Nakon što je završen istražni postupak, sudsko je vijeće smatralo da nema dovoljno elemenata za optužnicu pa su vratili na doradu u DORH. Tada je profesor tražio da se vrati nazad u školu i nastavi predavati. Budući da nije postojalo ništa što bi ukazivalo da se protiv njega vodi kazneni postupak, s potvrdom o nekažnjavanju mogao bi se vratiti natrag na posao.

Ipak, nakon što se obratila medijima, a onda i državnoj odvjetnici, optužnica je ipak podignuta, tako da se profesor nije mogao vratiti u školu budući da nije mogao izvaditi potvrdu o nekažnjavanju.

“Iza toga se sa sudske strane više nije dogodilo ništa. Nikad nam nije stigao nijedan poziv niti nas je itko obavještavao o slučaju. Mislim da se ide na to da sve ode u zastaru. Profesor je službeno suspendiran i ne znam što je s njim”, ispričala je za 24sata majka djevojke koja putuje na daljnje školovanje i život u Velikoj Britaniji.