‘AKO JE ŽELIŠ, DOGOVORIT ĆEMO SE’: Monstrum s istoka Hrvatske fotografirao i preko interneta nudio svoju kćer (15) poznanicima

Nitko od potencijalnih ‘klijenata’ nije bio zainteresiran, već su ga prijavili policiji, koja je pronašla dovoljno materijala za pokretanje istrage

Policija je otkrila kako je muškarac u ranim četrdesetim godinama, inače profesor u jednoj školi na istoku zemlje, nudio svoju 15-godišnju kćer. Ona je dijete rastavljenih roditelja, a dok je dolazila kod oca u posjet, on bi ju fotografirao i fotografije spremao na računalo, a potom ju i nudio na internetu.

Moguća zatvorska kazna

Ponude je slao prijateljima, poznanicima i ljudima za koje je smatrao da će biti zainteresirani. “Ako je želiš, dogovorit ćemo se”, stajalo je u jednoj od ponuda. No, nisu bili, već su ga prijavili policiji, koja je pronašla dovoljno materijala za pokretanje istrage. Slučaj je preuzelo Županijsko državno odvjetništvo za mladež, doznaje 24sata.

Zakon u ovakvim slučajevima predviđa kazne od jedne do osam godina zatvora za one koji djecu namamljuju, vrbuju ili potiču na sudjelovanje u snimanju dječje pornografije ili organizaciji i omogućavanju snimanja takvih sadržaja. Od jedne do deset godina dobit će oni koji djecu mame, vrbuju ili potiču na pružanje spolnih usluga ili omoguće njihovo pružanje. Nažalost, ovaj slučaj nije jedini u Hrvatskoj.

Za šaku kuna i cigarete

Tako je četiri godine i deset mjeseci zatvora nedavno dobila jedna majka iz mjesta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koja je devet godina podvodila svoje dvije maloljetne kćeri u zamjenu za novac i kupnju namirnica. Nešto manju kaznu, četiri i pol godine, 2015. je dobila jedna Ličanka koja je podvodila svoje četiri kćeri za 50 do 100 kuna ili cigarete.