AKCIJA USKOKA: Kako su koncesionar plaža, krivotvoritelj Gotovinine putovnice i zagrebački taksist švercali ‘škorpione’ i kalašnjikove

Iz tajno snimljenih razgovora osumnjičenih švercera može se vidjeti da su umjesto oružje kao šifre koristili modele automobila, a spominjali su i gume i felge. No, to je bio samo paravan za krijumčarenje oružja.

Doznali smo nove detalje o velikoj akciji kojom je razbijen lanac krijumčarenja oružja preko Hrvatske, Slovenije i Italije za Španjolsku. Riječ je o međunarodnoj operaciji u kojoj je hrvatska policija uhitila šestoricu osumnjičenih. Prvookrivljeni u istrazi što ju je danas otvorio zagrebački ured USKOK-a je 35-godišnji Marko B., čija je tvrtka do prošle godine bila koncesionar na većini vodičkih plaža, a ranije je organizirao zabavna događanja pod šatorima diljem Hrvatske.

Evo tko je sve bio dio švercerskog lanca

Među njegovim suradnicima identificiran je i Franjo K., široj javnosti poznatiji kao čovjek koji je izradio lažne dokumente za generala Antu Gotovinu dok je bio u bijegu. Franjo K. kasnije je suđen i zbog šverca droge, a sada je ponovno uhićen.

Istraga je otvorena i protiv zagrebačko taksista Zlatka D., te još trojice muškaraca koji su sudjelovali u skrivanju oružja koje je, naknadno prevezeno u Sloveniju. Oružje je neko vrijeme skrivano u Zagrebu, da bi u travnju ove godine bio oorganiziran njegov šverc preko Slovenije i Italije u Španjolsku.

USKOK tereti Marka B. za organizaciju ove zločinačke grupe. Svaki od sudionika imao je određenu ulogu. Franjo K. i Branko G. nabavljali su, sumnja se, veće količine oružja i streljiva, dok su ga Josip S. i Drago V. skrivali na raznim adresama u Zagrebu.

Velika isporuka oružja za Španjolsku

Glavna isporuka dogovorena je s Miloradom D., Slovencem koji je jučer uhićen u dijelu operacije što ju je finalizirala slovenska policija. U pitanju je već osuđivana osoba, a sada je u svoj kriminalni dosje dodao i ovo iznimno teško kazneno djelo.

Naime, upravo je Milorad D. uputio pun automobil oružja u Španjolsku. To oružje dostavio mu je Marko B. organiziravši krijumčarenje preko graničnog prijelaza Macelj. U pošiljki je bilo više “škorpiona”, automatskih puškaka marke “Crvena zastava”, par “kalašnjikova”, te po jedna “Beretta”, pumperica “Maverick Arms” i karabin “Anschutz”. Međutim, angažirani teklić, Jasminko C., inače državljanin BiH stigao je samo do talijanske Gorizie. Marko B., uzalud ga je čekao u Španjolskoj. Evo kako je izgledala zaplijena u Italiji.

Osim ove isporuke, istražitelji su utvrdili da je ista ekipa nabavila hrvatski pištolj, HS-9 i 13 komada streljiva kupcu iz Zagreba. Njega su policajci zaustavili nedugo nakon što je to oružje kupio.

Ukupno je u ovoj akciji uhićeno više od 20 ljudi, a slovenska policija najavila je iznošenje novih detalja na konferenciji za medije koja bi trebala biti održana u ponedjeljak.