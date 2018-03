AFERA HEP-DIOKI OPET NA SUDU: Ponovno potvrđena optužnica Ivi Sanaderu i Robertu Ježiću

Sanader je još 2012. optužen da je bivšeg direktora HEP-a Ivana Mravka poticao da Ježićevoj tvrtki isplati pozajmicu od 15 milijuna kuna i prodaje struju ispod tržišne cijene. Suđenje je bilo odgođeno zbog bolesti obojice Sanaderovih suoptuženika, a Mravak je u međuvremenu preminuo

Zagrebački Županijski sud u petak je ponovno potvrdio optužnicu protiv bivšeg premijera Ive Sanadera i nekadašnjeg vlasnika Diokija Roberta Ježića za prodaju jeftine struje Diokiju iako je nakon smrti bivšeg direktora HEP-a Ivana Mravka, koji je ranije priznao da ga je Sanader poticao na pogodovanje Ježićevoj tvrtki, obrana zaražila da se postupak obustavi.

“Optužno vijeće je potvrdilo optužnicu protiv Sanadera i Ježića s obrazloženjem da, bez obzira što se iskaz Mravka ne može koristiti, da se svejedno može pročitati pa će sudsko vijeće procijeniti ima li to kakvu težinu”, kazala je nakon potvrđivanja optužnice Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković.

UPITNA SUDBINA MILIJUNA KOJE JE SANADER SREDIO JEŽIĆU: Evo što je upravo odlučio sud u aferi HEP-Dioki



“Sanader ovdje ne može dobiti ni jednu odluku u svoju korist”

Dodala je da je optužno vijeće pritom zauzelo suprotan stav onome koje je imalo na prvom optužnom vijeću, iako je u oba navrata vijeće bilo u istom sastavu.

“Prvi puta su rekli da se optužnica u odnosu na prvookrivljenog temelji isključivo na iskazu Mravka, a sada su rekli da bez obzira što tog iskaza formalno nema, odnosno pitanje je kako se on može koristiti, da će sud procjenjivati na koji način će ga koristiti u tijeku postupka”, kazala je Sloković.

Ustvrdila je i da odlukom nisu iznenađeni te da je očito kako “Sanader na ovom sudu ne može dobiti ni jednu odluku u svoju korist”. Sloković je kazala i da će obrana u daljnjem postupku ustrajati na tvrdnji da Mravkov istražni iskaz ne može biti temelj za osuđujuću presudu.

“On nije bio ispitan od strane obrane i to se ne može koristiti. To je nesporno, to kaže i judikatura Europskog suda za ljudska prava i naša praksa. Dakle, na tom iskazu se ne može temeljiti sudska odluka, a drugih dokaza da je Sanader dao bilo kakvu naredbu u spisu nema. Po meni jedina stvar koja se tu može presuditi je oslobađajuća presuda samo ne znam zašto treba još pet godina hodati na sud i u ovom predmetu”, zaključila je Sloković.

OBUSTAVLJA SE SUĐENJE PROTIV SANADERA I JEŽIĆA? ‘Bivši šef HEP-a je umro, nije moguće nastaviti ovaj proces’

Sanader poricao, Mravak priznao, a Ježić ipak svjedočio

U ovom slučaju Sanader je još 2012. optužen da je Mravka poticao da Ježićevoj tvrtki isplati pozajmicu od 15 milijuna kuna i prodaje struju ispod tržišne cijene. Suđenje je trebalo početi još na ljeto 2014. kada je odgođeno zbog bolesti obojice Sanaderovih suoptuženika, a Mravak je u međuvremenu i preminuo. Petu po redu optužnicu protiv Sanadera sud je prvi put potvrdio još u rujnu 2013. Gotovo ista optužnica i ranije je bila na sudu, ali ju je tužiteljstvo povuklo i nakon godinu dana vratilo dopunjenu novim vještačenjima.

Kada je u veljači 2012. ispitan u toj istrazi, Sanader je odbacio sumnje da je zloupotrijebio položaj i ovlasti kao predsjednik Vlade. Mravak je, međutim, priznao nedjelo, dok je Ježić prvo poricao krivnju da bi zatim postao krunskim svjedokom tužiteljstva u slučajevima Ina-MOL i Hypo u kojima je bivši premijer pravomoćno osuđen na osam i pol godina zatvora, ali je presudu ukinuo Ustavni sud.

DOZNAJEMO KAKO SE SANADER I JEŽIĆ PLANIRAJU IZVUĆI OD OPTUŽBI: Evo što su danas zatražili od Županijskog suda