18-GODIŠNJA CURA JE ŠEFICA ŠIBENSKE BANDE: Njezina žrtva nije slutila što joj sprema kad ju je odvela na osamljeno mjesto

U razbojničku bandu, koja je u ponedjeljak navečer napala i opljačkala 25-godišnjaka kojega poznaje i s kojim je dogovorila susret na osamljenom mjestu u Šibeniku, 18-godišnjakinja je okupila trojicu vršnjaka i jednog maloljetnika, a policija ih je sve uhitila i pritvorila.

O tome su u četvrtak na konferenciji za novinare govorili načelnik PU šibensko-kninske Ivica Kostanić i šef kriminalističke policije Zdravko Sedlar.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičena, po prethodnom dogovoru s ostalima iz bande, kontaktirala 25-godišnjaka i s njim dogovorila susret oko 21.30 sati u njegovu automobilu.

Šefica bande glumila prestravljenost

Na mjesto susreta s njom su došla i četvorica maskiranih osumnjičenika, koji su na silu ušli u automobil i napali vozača, uzevši mu osobne predmete vrijedne oko 5000 kuna.

Kako opljačkanome ne bi bila sumnjiva, šefica bande je glumila da je prestrašena zbog onog što se događa.

Nakon pljačke svi su podijelili dio novca i predmete, a preostali dio novca jedan od 18-godišnjaka zadržao je za sebe, kao i dio koji je trebao predati “šefici”.

Pretragom stana koji koristi jedan od 18-godišnjaka policija je pronašla opljačkani ručni sat i novac, a sve osumnjičene je uz kaznenu prijavu zbog razbojništva pritvorila te im prijeti zatvorska kazna od jedne do deset godina zatvora.

Razriješena i pljačka kladionice iz 2015.

U šibenskoj policiji pohvalili su se i da su razriješili razbojništvo iz 2015. godine te uhitili 42-godišnjaka kojega sumnjiče da je 19. srpnja te godine, maskiran “fantomkom” i uz prijetnju pištoljem prema 26-godišnjoj zaposlenici, za gotovo 11 tisuća kuna opljačkao sportsku kladionicu u šibenskoj ulici Ante Šupuka.

Kako je riječ o najtežem kaznenom djelu razbojništva, prijeti mu 12 godina zatvora.

Načelnik Kostanić rekao je kako je policija kontinuirano i dugotrajno radila na ovom slučaju kako bi ga riješila, istaknuvši da je rješavanje razbojništava jedan od prioriteta u radu njegove policijske uprave.

“Za usporedbu, u 2017. godini evidentirali smo 25 kaznenih djela razbojništava, a ove godine, kada smo to stavili u prioritet, do danas evidentirano je 10 kaznenih djela razbojništava. To je pozitivan trend značajnog smanjenja tih kaznenih djela, što je bitno jer je riječ o djelima kojima se neposredno ugrožava osobna i imovinska sigurnost građana”, naglasio je.