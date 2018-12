Razgovarali smo sa saborskim zastupnikom Frankom Vidovićem koji je još prije godinu dana upozoravao da je posao nabave borbenih aviona u organizaciji ministra obrane Damira Krstičevića netransparentan i da će prodaja američkih aviona F16 s izraelskom doradom trebati posebne dozvole s američke strane. Ako cijeli projekt propadne, otići mora ne samo ministar Krstičević, nego i cijela Vlada, kaže danas Vidović

Franko Vidović, zastupnik SDP-a, jedan je od rijetkih oporbenih zastupnika koji je od prvog trenutka upozoravao da mnogo toga oko kupnje borbenih aviona nije u redu. Zabilježen je još u ožujku ove godine trenutak kada je u emisiji Otvoreno, HRT-a, generala Mirka Šundova i ministra obrane Damira Krstičevića doslovno pitao imaju li svu potrebnu dokumentaciju – pa i onu od Amerikanaca i posebno, od tvrtke Lockheed Martin (američke tvrtke koja je jedina ovlaštena za održavanje američke vojne tehnike its), hoće li dati da se Hrvatskoj prodaju “dorađeni” avioni F16 koje je Amerika nekoć davno poklonila Izraelu. Šundov je tada izbjegavao precizan odgovor, a Krstičević je pozvao Vidovića da dođe k njemu i da se uvjeri da je sve ok s dokumentacijom.

Vidović nikad nije otišao kod Krstičevića “na kavu”, a danas devet mjeseci kasnije, pokazuje se da Hrvatska doista nije imala svu tu dokumentaciju za koju je pitao Vidović. Cijeli posao kupnje izraelskih borbenih zrakoplova doveden je pod znak pitanja, ali i premijer Plenković i ministar Krstičević danas tvrde da je samo došlo do nekih neočekivanih nesporazuma na liniji SAD – Izrael, da Hrvatska nema ništa s time niti je pogriješila, a samo rijetki glasovi iz oporbe i medija pitaju je li ovo dovoljan razlog za ostavku ministra obrane Damira Krstičevića.

S Frankom Vidovićem, dugogodišnjim saborskom zastupnikom, bivšim braniteljem, članom saborskog Odbora za obranu i nacionalnu sigurnost, razgovaramo o problemima oko kupnje borbenih zrakoplovima, o tome što će se zbiti ako propadne cijeli natječaj, o odgovornosti uključenih u “trgovinu”, ali i o smislu cijele operacije.

JE LI KRSTIČEVIĆ LAGAO O AVIONIMA? ‘Rekao mi je da dođem kod njega i da će mi pokazati izvješće. Sada se ispostavilo da toga nema’

NET.HR: Osjećate li svojevrsnu zadovoljštinu jer ste očito još prije 9 mjeseci ukazivali na probleme oko dokumentacije s izraelskim avionima?

VIDOVIĆ: Ne bih rekao da osjećam zadovoljštinu. Znao sam da postavljam prava pitanja. Ali žalosno je da su oni koji su forsirali tu kupoprodaju mislili da će to proći samo tako. To je bilo naivno, i neozbiljno i neodgovorno prema cijeloj hrvatskoj javnosti.

NET.HR: Uhvatili se ministra u laži. On je tvrdio da ima svu dokumentaciju, a sada je očito da je nema.

VIDOVIĆ: Nisam ga ja uhvatio. Sam se razotkrio…

NET.HR: I premijer i ministar Krstičević tvrde da se sada samo nešto malo zakompliciralo na liniji Izrael-SAD. I inzistiraju da će Hrvatska dobiti zrakoplove kakve je ugovorila, dakle, s tom izraelskom doradom, ili će natječaj biti poništen.

VIDOVIĆ: Da budem malo ironičan…drago mi je da su premijer i ministar danas došli do spoznaja do kojih sam ja došao još prije godinu dana, valjda s dvije trećine informacija manje nego što su ih oni imali. Jednostavno, našli smo se sada u situaciji za koju je od prvog trenutka bilo jasno da je neizbježna. Znalo se da nema transfera američke tehnologije u treće zemlje bez američkog amenovanja. SAD je naš strateški partner, i njima je sigurno stalo do toga da Hrvatska bude dobro opremljena, ali to ne znači da će ona progledati kroz prste Izraelu ako prodaje Hrvatskoj avione koje su im oni poklonili. No, previše je toga bilo nejasno s hrvatske strane od samog početka.

NET.HR: Na što mislite? Na način na koji je pripremljen natječaj?

VIDOVIĆ: Da. Radilo se o pozivnom natječaju. Ugovor se sklapa na razini vlada. Pojavile su se ponude nekoliko vlada, ali odmah se počelo inzistirati na tome da je izraelska ponuda najbolja i najpovoljnija. Očito je odmah postojao dio koji je prešućen. Sada je to razvidno iz priopćenja američke ambasade. Amerikanci su rekli da se mogu prodati F16 Hrvatskoj, ali bez nadogradnje. A Hrvatska je htjela te “nadograđene”. Uostalom, bez te nadogradnje, to postaju doista oni stari F16. Pa se onda postavlja pitanje zašto nismo kupili takve nenadograđene F16 od Grčke koja je imala ponudu – s američkom suglasnošću? Dakle, dolazimo do toga da je evidentno da je netko forsirao upravo izraelsku ponudu.

NET.HR: Netko?

VIDOVIĆ: U redu, možemo imenovati. Pa sve je jasno. Ministar obrane Damir Krstičević, ali njegovu argumentaciju je onda podržao i premijer Plenković, ali i svi drugi na Vijeću za obranu i nacionalnu sigurnost.

NET.HR: Vi ste jedan do rijetkih oporbenih političara koji je vrlo jasno upozoravao na upravo te probleme koji se sada otvaraju kao mogući razlozi za propadanje cijelog posla. Kako komentirati da je bilo toliko mnogo “slijepih”?

VIDOVIĆ: Nije bilo baš kolektivno sljepilo. Postavljalo se puno pitanja, i u medijima, i u Saboru, ali da, točno, očito je lobi kojem je bilo važno progurati izraelsku ponudu pod svaku cijenu bio jako moćan. Trudio sam se upozoravati da je cijeli postupak vrlo netransparentan. Da se ne zna što kupujemo. Ne možete vi prikrivanje svih tih podataka pravdati tajnošću radi nacionalne sigurnosti. Mnogo toga je javnost mogla i trebala znati. Govorilo se da nam treba borbena eksadrila, ali onda se na to nadovezala priča i o gospodarskoj suradnji. Ali što je od toga? Zna li itko do kakve je još to gospodarske suradnje u paketu s izraelskim F16 došlo? Svašta se spominjalo, od dronova do pomoći u poljoprivredi, a toga nema na papiru. Mnogo pitanja je ostalo neodgovoreno. Primjerice, zašto 12 aviona? Zašto ne 8 ili 6? Što će biti s eskadrilom od 30 godina starosti za 20 ili 30 godina? Koliko bi bio povrat naših sredstava? Tehnologija se mijenja. Jesmo li išta čuli o drugim troškovima? Prilagođavanja hangara primjerice. Tu je još gomila troškova koje nitko ne spominje.

Zašto nismo kupili 6 novih aviona?

NET.HR: Što vi mislite, je li moguć scenarij skidanja tehnologije koju je nadogradio Izrael pa da Hrvatska ipak dobije te F16 bez ovog što su nadogradili Izraelci?

VIDOVIĆ: To bi bilo zbilja bizarno. Onda smo mogli to napraviti puno jednostavnije. Mogli su kupiti nove F16. Recimo 6 komada novih umjesto 12 rabljenih i nadograđenih. Cijena bi bila otprilike ista.

NET.HR: Premijer i ministar sad ipak naglašavaju da Hrvatska neće odustati od modela koji je ugovoren s Izraelom, dakle, ovih “nadograđenih”. Ili to ili se poništava natječaj.

VIDOVIĆ: Odlično. Drago mi je da su sada tako odlučni. Jedino ne razumijem zašto nisu bili tako precizni prije godinu dana?

NET.HR: Kako tumačite tu činjenicu da su oni ipak ušli u taj posao tako suvereno. Je li se mislilo da će se to sve skupa riješiti negdje iza zatvorenih vrata? Je li moguće da su imali nekakva jamstva s izraelske i američke strane da će to ipak nekako proći?

VIDOVIĆ: Teško mi je to povjerovati. Možda s izraelske strane, ali tko zna s koje instance. Teško mi je povjerovati da je ikakva ozbiljna instanca sa strane SAD rekla da će pristati na prodaju prepravljene američke tehnologije trećoj strani.

‘Izvjestan scenarij je poništenje natječaja’

NET.HR: Vi neprestano naglašavate da cijeli postupak natječaja nije bio dovoljno transparentan. No, ministar Krstičević je održao više “prezentacija” projekta?

VIDOVIĆ: Previše toga nije objašnjeno. Opet naglašavam: niti u jednom trenutku nismo čuli što s tim avionima nakon što ih mi koristimo još 30 godina? Radi se o trošku od minimalno pola milijarde dolara, a što nakon toga? Hoćemo li mi ikada vratiti išta od tog uloženog novca? Nećemo. Tko će te avione više ikada htjeti kupiti.

NET.HR: Što ako se doista poništi natječaj?

VIDOVIĆ: Da, to je vrlo izvjestan scenarij. Vidimo sada odlučnost i naknadnu pamet. No, činjenica jest da migovima koje koristi Hrvatsko zrakoplovstvo istječe rok 2023. i mora se naći rješenje jer će inače Hrvatska ostati bez ikakvih zrakoplova.

NET.HR: Ne bi l sada možda trebalo razmotriti ponovno situaciju i pitati se: treba li Hrvatska uopće borbene zrakoplove?

VIDOVIĆ: Osobno smatram da Hrvatska treba vojno zrakoplovstvo. Uostalom, još za prethodne Vlade, SDP-ove Vlade, donesena je odluka o obnovi vojnog zrakoplovstva. Ova Vlada je donijela odluku da se ide u nabavu. Ali ovaj natječaj i sve ovo što se sada radi pod HDZ-ovom vlašću nije ispravan put. To se može i mora učiniti transparentno i u interesu Hrvatske, a ne zato jer se netko s nekim nešto dogovorio. Kao što sam već naglasio, ja sam zagovarao da se nabavi manje zrakoplova, ali novih, i da sve bude transparentno i jasno. Bez muljanja.

NET.HR: Tko je odgovoran za ovo sve što se sada zbiva oko nabave zrakoplova?

VIDOVIĆ: Onaj tko je dogovarao ovaj posao. A to je ministar obrane Damir Krstičević. On je od prvog trenutka inzistirao da se ide u posao s Izraelcima. On je taj cijeli posao vodio ovako netransparentno, ali naravno, može se postavljati i pitanje odgovornosti onih koji su mogli postaviti pitanje zašto to ide upravo tako…

NET.HR: Sada se upravo krivica za blokadu prebacuje u vanjsko-političke vode. To je ipak dimenzija u kojoj ne pliva ministar obrane, nego oni koji vode vanjsku politiku…?

VIDOVIĆ: Uvjeren sam da su i SAD i Izrael i ranije imali ovakvih situacija, razilaženja ali i suradnje i spajanja. Naravno da je hrvatska vanjska politika to sve trebala prije ispipati, ali očito nije. No, radi se o tome da se Hrvatska uopće nije trebala naći u ovakvoj situaciji. Hrvatska je članica NATO-a, EU…zbog čega smo išli u ovo s Izraelom? To igranje s hrvatskim međunarodnim ugledom i interesima sigurno jest odgovornost premijera.

NET.HR: Kako će se, po vašem mišljenju, rasplesti ova situacija?

VIDOVIĆ: U svakom slučaju gubimo vrijeme. Gubimo sve ono što smo mogli odraditi, od ulaganja u obuku pilota i mnogih drugih aktivnosti. Sve stoji. Ako će se raditi novi natječaj, mora se raditi posve drugačije od ovog. Prvo, bio je prekratak rok. Recimo Martin Lockheed za pripremu ozbiljne ponude treba 6 mjeseci. Ovo je bio pozivni natječaj, od prvog dana se znalo za koga navija ministar obrane i sve se zbrzalo. Zatim su se krenuli dodavati dronovi i petljati da se tu još nešto može u poljoprivredi…I sad smo tu gdje jesmo. Ako dođe do novog natječaja svi mi u oporbi moramo dobro debelo promisliti za što ćemo dići ruku. Ciljevi natječaja moraju biti posve jasni.

NET.HR: Često se ovih dana ministra Krstičevića pita hoće li podnijeti ostavku ali on smatra da nema osnove za to. I premijer se čudi takvim pitanjima. Kakvo je vaše mišljenje?

VIDOVIĆ: Osobno, smatram da ne mora podnijeti ostavku u ovom trenutku. On je izabrao ovu ponudu, još sve nije propalo. On to mora pokušati izgurati do kraja. Ali ako ne uspije, s obzirom na važnost projekta, na iznos ulaganja, s obzirom da se radi o pitanju od nacionalne sigurnosti, onda će to biti razlog ne samo za njegovu ostavku nego za odlazak cijele Vlade.

NET.HR: Bivša tvrtka ministra Krstičevića, King ICT, u partnerskim je odnosima s izraelskom tvrtkom koja vodi nabavu zrakoplova. Osim toga, upravo je King ICT registrirao tvrtku kćer koja bi mogla avione koji su naručeni. Kako to komentirate?

VIDOVIĆ: I sami ste rekli: bivša. Radi se o njegovoj bivšoj tvrtki. Dakle, direktne poveznice nema. S jedne strane ne može se osporavati tvrtki da radi svoj posao, da se razvija… Naravno, meni osobno nije to nimalo simpatično. Sjetite se samo da je u izraelskom tisku prije bilo kakve odluke, a nakon sastanka našeg i izraelskog premijera prošle godine, objavljeno da je posao oko kupnje aviona zaključen. Previše je kontroverzi oko te nabave da bi bila čista i da bi se uvijek radilo samo o slučajnostima. U zemlji koja ima problema s korupcijom svakako bi trebalo to sve rasvijetlili. Opet se vraćamo na ono na čemu SDP i ja inzistiramo. Transparentnost. Da se sve vodilo transparentno, ne bi bilo sumnji na “sivu zonu”, sve bi bilo zdravije za sve nas.