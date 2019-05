ČETVRTI FESTIVAL INKLUZIVNE SCENE: Evo što nam donose mladi plesači s invaliditetom uz pomoć inozemnih inkluzivnih kolektiva

Namjera ovog projekta je također iskorištavanje festivalske platforme za istraživanje razvoja strategije i izgradnje infrastrukture kroz koju bi se mladi plesači s invaliditetom educirali i osposobljavali za profesionalne plesače, te stvaranje novih oblika partnerstva sa sektorima obrazovanja i stručnog osposobljavanja koje bi rješavalo pitanje profesionalnih plesnih treninga za mlade plesače s invaliditetom

Festival inkluzivne scene projekt je kojim Plesna grupa Magija (članovi Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka) u suradnji s plesnim umjetnicama Gordanom Svetopetrić i Sanjom Josipović nastavlja svoj rad u polju inkluzije osoba s invaliditetom u suvremenom plesu i izvedbenoj umjetnosti.

Projekt se razvio nakon dugogodišnje inkluzivne prakse vođene u obliku edukativnih praksi i izvedbenih produkcija. Cilj mu je dodati novu dimenziju fizičke raznolikosti u disciplini suvremenog plesa i plesne improvizacije, nastoji osigurati pristup plesu za sve ljude i podržati fizičku raznolikost među plesačima.

2019. je četvrta uspješna sezona odvijanja festivala koji svojim razvijanjem postaje sastavni dio plesne i kazališne scene. Festival Inkluzivne scene svojim djelovanjem želi se pozicionirati kao centar za profesionalnu suvremenu plesnu inkluzivnu praksu s konceptualnim naglaskom na inkluziji, gostovanjima domaćih i inozemnih inkluzivnih kolektiva, na poticanju plesnog koreografskog istraživanja, usavršavanjima kroz edukativne radionice i na izgradnji partnerstva.

4. festival Inkluzivne Scene je trodnevni festival na kojem se nastavlja razvijati ideja uspostavljanja i održavanja suvremenog plesnog i kazališnog festivala na profesionalnom nivou kao zajedničkim kontekstom kroz okupljanje domaćih i inozemnih inkluzivnih umjetničkih izvedbi na jednom mjestu sa zajedničkom publikom.

Prva večer – 10. 6. (ponedjeljak)

19:30/ HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

Peti Ansambl (Rijeka)

POTOMCI, DIVOVI, BOGOVI

(ulaz uz propusnice dostupne na blagajni HNK Ivana pl. Zajc)

Autori/ce i izvođači/ce: Luka Rončević / Clara Višić / Gabrijela Babić / Matea Cindrić / Eduard Nošaj / Matea Glavan / Alberina Kujaj / Vid Gržalja / Isabella Hujić / Sanela Vidmar / Leo Kovačević / Ivan Maršić / Borna Čabrijan / Lorena Alitovski / Đani Shaqiri / Zdravko Mamula / Ines Jajčević / Oliver Landeka / Jan Šokčević / Leonardo Iličić / Monia Ambrić / Antonia Maršal / Mila Čuljak / Valentina Lončarić / Jelena Lopatić / Aleksandra Stojaković Olenjuk / Damir Orlić / Helvecia Tomić / Nataša Bačić / Nataša Antulov

Predstava „Potomci, divovi, bogovi” prvo je javno predstavljanje sudionika kreativnih radionica u okviru projekta Peti ansambl kojim će se scenski prikazati stupanj kreativnog razvoja i usvojenih kazališnih vještina potrebnih za rad na budućim umjetničkim produkcijama. Peti ansambl započeo je s provedbom u proljeće 2018. godine, a „Potomci, divovi, bogovi” bit će prilika da se upoznate s novim umjetničkim ansamblom mladih s posebnim potrebama. Nova gerila je stigla u grad!

Peti ansambl projekt je Grada Rijeke koji se provodi u partnerstvu s HNK Ivana pl. Zajca i u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka te Udrugom Rijeka 21- Udrugom osoba s Down sindromom. Program je financiran od strane Europskog socijalnog fonda iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a provodi se u sklopu poziva „Umjetnost i kultura za mlade” koji je raspisalo Ministarstvo kulture RH. Također, projekt je dio velikog projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., u sklopu programskog pravca „Kuhinja“.

Druga večer – 13.6. (četvrtak)

19:30

BewegGrund/ Alessandro Schiattarella (Švicarska)

Ulaznica 50,00 kn

Koreograf Alessandro Schiattarella kroz trodnevnu radionicu surađuje s plesačima iz Švicarske i dvije plesačice iz plesne grupe Magija te nanovo koreografirao predstavu “One At a Time”, koja će imati svoju premijeru na 36. Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu te festivalu Inkluzivne scene u Rijeci.

ONE AT A TIME

Izvođači: Gavriela Antonopoulou, Anika Cetina, Giuseppe Comuniello, Alice Giuliani, Nadine McKenzie, Mzamo Nondlwana, Sanja Polić, Aristide Rontini, Aline Serrano, Koreografija: Alessandro Schiattarella, Umjetnička pomoć: Susanne Schneider, Asistent koreografa: Kihako Narisawa, Dramaturgija: Jonas Gillmann, Dizajn svjetla: Thomas Giger, Tehnika: Martin Kündig, Glazba: Marco Guglielmetti, Kostimi: Salome Egger, Producent: Kathrin Walde, Produkcija: Beweg Grund, Cinquantatré, Koproducent: ROXY Birsfelden, Dampfzentrale

One at a time…

Ja sam ovdje.

Ja sam nevidljiv.

Ja sam više nego što mislite.

Ja tražim prave riječi.

Ja izazivam svoju okolinu.

Ja sam tetovaža na tvom ramenu.

Ja sam umoran od pitanja: Što Vam se dogodilo?

ONE AT A TIME … poziva vas da uđete u složeni svijet invaliditeta. Prateći fizičko načelo lančane reakcije, izvođači stvaraju grupnu dinamiku u kojoj individualnost ostaje prisutna dok se istovremeno sjedinjuje u kolektivno tijelo. U interakcijama između izvođača, kazališnog prostora i publike, razlike se pojavljuju i nestaju, nalaze se u središtu pozornosti i izmiču jedna drugoj.

ONE AT A TIME … funkcionira kao fleksibilna zgrada: arhitektura se prilagođava pojedinim tijelima. U svakom se gradu pridružuju lokalni izvođači, koji postaju dio koreografije i daju joj svoj specifični oblik. ONE AT A TIME … kontinuirano proširuje postojeću mrežu inkluzivnih praksi i implementira inkluziju kao živu stvarnost.

Treća večer – 14.6. 3. (petak), HKD Sušak

19:00

Prezentacija UHVATI FILM festivala

Ulaznica: 30,00 kn

Uhvati film festival vam predstavlja: PLES JE ŽIVOT. Po mnogim mišljenjima jedan od najoriginalnijih i najkvalitetnijih festivala u regiji odvija se već dugi niz godina u Novom Sadu, Rijeci, Banja Luci i Kotoru. Specifičnost mu je da su u filmovima koji ostavljaju bez daha akteri glumci sa invaliditetom. U sklopu festivala Inkluzivne scene, kroz prezentaciju UHVATI FILM festivala, imamo priliku pogledati četiri kratka plesna filma.

20:00

LEMIA

IMRC Inkluzivni kolektiv za istraživanje pokreta (Zagreb)

Izvedba: Mia Kevo i Leon Goličnik

Koreografija: Iva Nerina Sibila i plesači

Lemia je susret dvoje plesača – Leona i Mije, kreiran iz njihovih specifičnih tjelesnosti, energija, muzikalnosti i jedinstvene partnerske kemije. Lemia je nastala iz njihove zaigrane potrebe da uznemire uobičajene pristupe kretanju kroz prostor, plesu, upotrebi objekta i odnosu. Tako Lemia počinje polako, privlačeći gledatelja u preokrenuti prostor i vrijeme. Mia i Leon, mijenjajući neprekidno pravila svoje igre, kroz spirale i kruženja, napuštaju svoje vlastite tjelesne identitete kako bi kreirali jedno tijelo. Lemia je neustrašiva i precizna, dirljiva i duhovita. Lemia je karusel percepcije.

20:15

MOJA DRUGA

Plesna grupa Magija/ Gordana Svetopetrić (Rijeka)

Autorica i koreografkinja: Gordana Svetopetrić

Sukreatorice i izvođačice: Martina Rukavina i Karla Lazović

Moja druga kratka je prezentacija dueta u nastajanju kojim se propituje i na poseban način reflektira unutarnja dvojnost. Osjećati u sebi više paralelnih svjetova ili različitih pulsacija, nešto je što je imanentno kreativnom biću. Plesačice kreiraju ples kroz fokus neprestanih situacija u kojima im je ponuđeno birati između vlastitih uvjerenja i stereotipa koje nude društvena pravila. Stješnjene između slobode i nužnosti, razmetanjem snaga sumnji i sigurnosti, motor je koji pokreće njihov susret.

20:30/ prezentacija radova mladih koreografa:

Anika Cetina (Rijeka) OTVORI, PORAVNAJ; ZATVORI!

Koreografija: Anika Cetina u suradnji s izvođačicama

Izvođačice: Anja Bebić, Isabella Huljić, Anita Rumac

OTVORI: …

PORAVNAJ: *odravnaj!

ZATVORI: do drugog puta

Napinjanje stanica, brujanje kože i titravi dah. Zubima napunjeni osmijesi za pletenice krhko snažnih dodira: riba i za njom belveder, a ja o onome što jesam dok stojim iza sebe, sigurno, govorim ti istinu, u kuhinji dok mirišu svježe obojani zidovi, zid, zagrlim ga cijelog u pogledu, nosnice od mirne šume, sastavljam rastavljam, ne padam preko stolice i kao da je nema pa s njom, uf netko me sada zove na mobitel dok me nitko ne gleda ne gleda me nitko dok plešem plešem plešem (?!) i mi za jedno o nama o zajedno.

20:45

Tamara Bračun (Rijeka) ŠTO ŽELIMO?

Autor i koreograf: Tamara Bračun

Ples i kreacija : Zvonimir Kvesić i Tamara Bračun

„Što želimo?“ – je rezultat koreografskog istraživanja kojim propitujemo našu svijest odnosa. Komuniciramo kroz tišinu i kreiramo vlastitu stvarnost. Nevidljive niti koje nas povezuju čine tanku liniju između ljubavi i znatiželje. Emocionalna povezanost između dvoje bića. Prikazana je suptilno, nježno i grubo. Plešući otkrivamo što partner želi i kako se osjeća.

20:55

Udruga gluhih i nagluhih osoba PGŽ Rijeka / Ivona Križić (Rijeka)

BIJEG

Koreograf: Ivona Križić

Izvođačice: Jasnica Desnica i Adrijana Dukić

U suvremenoj plesnoj koreografiji Bijeg autorica i izvođačice su istraživale pokrete kroz pojmove strah, šuma, bijeg, nesigurnost. Iako je strah snažna emocija koja u trenu može preuzeti kontrolu nad cijelim tijelom, osjećaj topline i povezanosti

u konačnici ga nadvlada tj. pobjeđuje.