ČEŠKI BOGATAŠ IZLIO TANK FEKALIJA U KOMIŠKOJ LUCI; Mještani su bijesni, reagirala i gradonačelnica: ‘To je nedopustivo!’

Reagirala je i gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević

Bezobrazluk turista na svojoj su koži osjetili mještani Komiže kada su uočili kako je s jahte bogatog češkog gosta ispušten spremnik s fekalijama.

Jedan Komižanin to je fotografirao i sve objavio u Facebook grupi ‘Volim Komižu’.

“Živo nautički turizam bez kontrole i bez sankcija. Jahta LizMary u 22.30 ispustila tank s fekalijama u komiškoj luci!”, pisalo je i na Facebooku.

A vrlo brzo reagirala je i gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević.

“Pa to je nedopustivo! Ustat ćemo se protiv toga i spriječiti da se to kod nas događa na sve moguće načine. Kako se to dogodilo na pomorskom dobru, mi kao Grad ni komunalno redarstvo doduše nismo nadležni, ali ja sam još sinoć poslala obavijest koncesionaru i Lučkoj kapetaniji”, kazala je gradonačelnica za Morski.hr.

Novinari spomenutog portala nazvali su i lučkog kapetana Damira Radicu, ali on je kazao kako se ne može sada baviti time te da ima važnijeg posla.

Vlasnik jahte je navodno češki bogataš, a plovilo vrijedi čak 3,5 milijuna eura.