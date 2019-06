CARINICI OTKRILI ‘TAJNE’ KRIVOTVORENE ROBE: Zbog jednog sastojka lažnih parfema će vam se okrenuti želudac. Odvratno…

Vrlo su upitni sastojci krivotvorenih proizvoda, a urin je jedan od glavnih sastojaka lažnih parfema

Hrvatski carinici na terenu se susreću sa svim i svačim. Krivotvori se sve: od rakije travarice preko duhana pa do parfema. I dok se dio robe uništava pod posebnim uvjetima, dio se prodaje na javnoj dražbi, piše portal Vijesti.hr. U državni proračun je tako prošle godine uplaćeno nešto više od pet milijuna kuna, a u skladištu carinske policije doslovno nema čega nema.

Carinski službenik Robert Kučinac objasnio je za Vijesti.hr da se krivotvorena rakija napravila miješanjem alkohola u miješalicama koje je pokazao. Govori da su se koristile različite kemikalije dok se boce zatvaraju priručnom bušilicom. “Vi ste dobili proizvod, a da niste znali što zapravo pijete”, kazao je.

Urin kao glavni sastojak ‘fejk’ parfema

Budući da se krivotvori sve, može se tu naći i lažnih naočala, igračaka pa i kozmetičkih proizvoda, poput primjerice parfema. Da stvar bude gora, vrlo su upitni sastojci krivotvorenih proizvoda. Tako je urin jedan od glavnih sastojaka u lažnim parfemima.

“Najbolji pokazatelj vam je ova cjevčica unutra. Znači, kod originalnih proizvoda, ta cjevčica dolazi točno do dolje, ne savija se. Kada imate neku patvorinu, onda oni nemaju vremena, imaju samo jednu veličinu i samo ubacuju unutra. Unutra je jedan od glavnih sastojaka urin, a na koji način dolaze do toga…”, kaže Kučinac.

Dok je ponekad teško razlikovati original od kopije, neke su pogreške vidljive već na prvi pogled. Zbog poskupljenja duhanskih proizvoda, često se sada švercaju cigarete i duhan. Carinski službenik kaže da se u zaplijenjenim kutijama nalazi sitno rezani ili duhan u listu, a samo prošle godine zaplijenili su 76 tona duhana. U prvih pet mjeseci u 2019. zaplijenjeno je 26 tona. Državu zaplijenjeni duhan dosta košta jer se mora uništiti zbog toga što dugo stoji zaplijenjen i zbog dugotrajnosti postupka. Duhan u listu država obično prodaje ovlaštenim tvrtkama, dok rezani i onaj koji stoji dugo – nitko ne kupuje. Osim duhanu, uništenje slijedi i igračkama, odjeći, obući i torbama.

Za one koji su uhvaćeni u prekršaju slijedi kazna i to od dvije do sto tisuća kuna, ovisno o tome je li riječ o pojedincu ili tvrtki.