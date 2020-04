CAPAK NIJE ŽELIO POTVRDITI JE LI U HDZ-U, ALI BAČIĆ KAŽE: ‘Prema mojim saznanjima on je član i na to sam ponosan’

Predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić u Studiju N1, na pitanje o članstvu članova stožera u HDZ-u je kazao kako je prema njegovim saznanjima Krunoslav Capak član HDZ-a

Član Nacionalnog stožera Civilne zaštite Krunoslav Capak već neko vrijeme odbija reći je li član HDZ-a.

“To ću ostaviti opet za svoju… Opet, privatno pitanje, privatni odgovor. Molim vas da me to ne pitate”, kazao je neki dan u razgovori za Dnevnik.

PA NIJE SRAMOTA BITI U HDZ-U: Capak nikako ne želi reći je li član vladajuće stranke; Evo ga kako pozira na sastancima HDZ-a

Na pitanje što ako ga premijer Andrej Plenković odluči staviti na listu za izbore, Capak je tada kazao:

“O svim situacijama koje se potencijalno mogu dogoditi ću razmisliti ako se one dogode, ali ja sasvim sigurno ništa ne radim radi politike, nego ja bih naprosto htio kao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je odgovoran za zdravlje nacije i kao član Kriznog stožera završiti ovaj posao do kraja”.

Ponosan član stranke

“Čudi me da se osobu koja se pokazala kao stručnjak sada pokušava kompromitirati time što je član HDZ-a. Nisam znao da je on član HDZ-a, niti sam to stavljao o u pitanje. Prema mojim saznanjima on je član i na to sam ponosan”, rekao je Bačić, te dodao da ne zna je li Alemka Markotić članica HDZ-a.

Inače, Bačić je kazao i kako je ovo izborna godina i da izbori, kada god bili, će biti redovni.

“Mi smo u izbornoj godini. Za četiri mjeseca nas očekjuju redovni izbori. Kada god oni bili, to su redovni izbori, razlike njema. Ovim putem pitam oporbu i populiste – kada bi oni izbore? U demokratskim državama je logično da oporba traži izbore, a oporba bi i dalje bila u oporbi i žele da HDZ i dalje upravlja državom. Očekujemo da se izbori provedu što prije, odnosno kada za to budu pogodni epidemiološki uvjeti. Ni na razini stranke ni na razini koalicije nismo govorili o datumu izbora. Poštivat će se odluke struke, tu neće biti improvizacije.

S obzirom na to da vide da Vlada i HDZ kvalitetno upravljaju ovom krizom, SDP-u izbori u ovom trenu ne odgovaraju. Realno je da izbori budu kada za njih budu osigurani uvjeti”, zaključio je Bačić.