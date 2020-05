CAPAK KOMENTIRAO FOTOGRAFIJU S HDZ-OVCIMA: ‘Moj fotoalbum je vrlo bogat, imam sliku i s generalom Praljkom’

‘Moj fotoalbum je vrlo bogat’, kaže Krunoslav Capak

Član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak već se dva dana ne želi očitovati po pitanju svog članstva u HDZ-a.

Iako se nalazi na fotografijama sa skupa Temeljnog ogranka Hrvatske demokratske zajednice u Šestinama iz nepoznatog razloga odbija definirati svoju povezanost s vladajućom strankom.

CAPAK NIJE ŽELIO POTVRDITI JE LI U HDZ-U, ALI BAČIĆ KAŽE: ‘Prema mojim saznanjima, on je član i na to sam ponosan’

“To je privatno pitanje. Ne vidim potrebu da javno govorim o tome. Ja nisam politička osoba niti sam na funkciji. I zadržavam svoje pravo da to zadržim za sebe.

Fotografirao se i s SDP-ovim ministrima

Što se tiče slika, možete naći moje slike s ministrima iz SDP-a i drugim poznatim ljudima. S generalom Praljkom. Moj fotoalbum je vrlo bogat”, kazao je danas na sjednici stožera.

Zanimljivo je kako u isto vrijeme, predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić tvrdi kako Capak je član HDZ-a.

“Čudi me da se osobu koja se pokazala kao stručnjak sada pokušava kompromitirati time što je član HDZ-a. Nisam znao da je on član HDZ-a niti sam to stavljao u pitanje. Prema mojim saznanjima on je član i na to sam ponosan”, kazao je danas Bačić.