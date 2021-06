Bivši varaždinski župan Radimir Čačić za RTL Direkt komentirao je izbore, rezultate, svoju političku poziciju, gubitak na lokalnim izborima...Odgovorio je na pitanje je li razočaran što više nije župan:

"Svakako sam razočaran rezultatom izbora, što nisam župan treći put.“

Komentirao je i čovjeka koji će ga zamijeniti na poziciji župana, HDZ-ova Anđelka Stričaka:

"On je jedan srednji vojnik partije bez nekakvih referenci s razvijenom političkom i socijalnim inteligencijom. Vidio sam premijera da se žalio na nekorektnosti, kad bi mediji pratili županijsku razinu – ta razina prljavština koju je HDZ upotrijebio…Ja sam 35 puta bio na izborima, vidio sam svašta, izgubio sam s Račanom, doživio sam poraze i pobjede. Ostat ću gdje jesam kao predsjednik stranke koja podržava Vladu na nacionalnoj razini. Razgovarao sam s Plenkovićem. Doveli su ljude koji su kažnjavani za korupciju, koji su pravomoćno osuđivani, koji su kažnjavani i optuživani za bludničenje (Pavkovića). Upotrijebili su ljude s optužnicama i to sve u prvom krugu, a zamislite u drugom krugu. Izašli su s javnom objavom i jumbo plakatima „Čačić žetončić“ s objašnjenjem „Nemojte za njega glasati on na nacionalnoj razini surađuje s nama“. Zamislite. Sa SDP-om su napravili isto", rekao je.

'HDZ ima jedan dan'

Čačić je otkrio i hoće li podržati HDZ:

"Sve sam rekao to premijeru, tim i gorim riječima. Ovako. Imaju jedan dan. Sutra. Mi smo potpisali deklaraciju; da sa strankama koje imaju u svojim redovima kriminalce i ljude optužene za kriminal i korupciju i onima koji to podržavaju mi ne želimo imati posla ni na kojoj razini. Svaki dodir HDZ-a s Čehokom i njegovim listama za nas znači prekid svakog razgovora. Apsolutno neću podržavati HDZ. Sutra ste me trebali zvati. Mi imamo stvar na nacionalnoj razini, veliku. Mi smo dobili niz općina, dobili smo podršku, zadovoljni smo. Stranački smo ojačali. Mi smo zadovoljni ali da bi podržavali na nacionalnoj razini bez izostanaka inzistiramo na dinamici brza pruga Zagreb – Lepoglava- Varaždin – Čakovec", rekao je i dodao:

"Sve što smo napravili, čak i moj protukandidat nije osporio da smo najuspješnija županija u Hrvatskoj. Mi imamo niz malih općinskih, lokalnih projekata - to nije ključno na nacionalnoj razini. Na nacionalnoj razini očekujemo konkretnost, a što se tiče naše suradnje u tome – ako ne budu duboko u korupciji, Čehok i ekipa, bit će suradnje“.

Čačić je dodao i da se ne misli vraćati u Sabor, a objasnio je i koja je pozicija njegove stranke:

"Naša pozicija je lijevi centar. Prvi smo ga podržali, najviše potpisa smo skupili. Ako na ljevici nema mase s kojom možeš voditi državu, a ako na desnom centru imate ljude koji mogu raditi, mi nemamo problem. Mi smo centar. HDZ ne govori kao SDP – možemo s tim“.

'Ne može Plenković biti zadovoljan'

Komentirao je i Tomislava Tomaševića:

"Politika je ozbiljan posao, Zagreb su ozbiljno odradili. Razumiju stanje, nisu Orah, nisu Živi zid, oni su nove ideje – svaka čast. To treba pretvoriti u stranku“.

Na kraju se osvrnuo na nervoznog premijera Plenkovića:

"Ne može biti zadovoljan. Pogledajte rezultate glasova. Prelit će se i na parlamentarne. Tomašević je samo u Zagrebu dobio glasove. Nema samo 200 tisuća ima i 50 tisuća. HDZ i Možemo! ovog trenutka bit će kvalitetan i nužan faktor, SDP je završio“, zaključio je Čačić.