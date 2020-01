ČAČIĆ KOMENTIRAO REZULTATE IZBORA: ‘Ljudi su odabrali europski i civilizacijski stav’

‘Bili smo u ozbiljnoj opasnosti da stvari krenu u nekom sasvim drugom smjeru’, rekao je Čačić

Predsjednik Reformista Radimir Čačić, jedne od stranaka koja je dala podršku predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću, izjavio je nakon objave prvih izbornih rezultata koji daju prednost Milanoviću kako su građani poslali jasnu poruku i odabrali “europski i civilizacijski stav”.

“Mislim da nema objektivno realne šanse da se promijene izlazne ankete, ali neka to bude i jedan posto i jedan glas – poruka je potpuno jasna”, dodao je.

Čačić: Milanović će donijeti ravnotežu

Ocijenio je kako će pobjeda Zorana Milanovića biti jako dobra za Hrvatsku jer će donijeti neku vrstu ravnoteže “između ličnosti, čovjeka sa stavom s kojim se možete nekada slagati, a nekada ne i drugorazredne stranačke marionete”.

“Ljudi su odabrali stav i to europski stav, civilizacijski stav i očekujem da će to sljedećih pet godina utjecati na političke procese bez obzira na ovlasti predsjednika i to na jedan vrlo pozitivan način, a bili smo u ozbiljnoj opasnosti da stvari krenu u nekom sasvim drugom smjeru”, rekao je Čačić.

Darijo Vasilić, predsjednik PGS-a, stranke koja je također dala podršku Milanoviću, kazao je kako je očekivao da će građanska Hrvatska pobijediti na predsjedničkim izborima.

“Bilo je u Hrvatskoj puno primitivizma i vrlo otežanih ponašanja aktualne predsjednice, Hrvatska je očekivala ovu pobjedu i mi se kao mala regionalna stranka toj pobjedi veselimo i drago nam je da smo mogli mrvicu participirati u tome svemu”, rekao je Vasilić.

Dodao je kako očekuje da će se u konačnim rezultatima Kolinda Grabar Kitarović približiti Milanoviću o odnosu na prvu anketu s obzirom na rezultate iz dijaspore, ali da je razlika u korist Milanovića toliko velika da je nedostižna.

Mrsić: U Hrvatsku stiže nova era

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić naglasio je kako je u drugom krugu došlo do mobilizacije birača i da je narod pokazao da želi promjenu.

“Zoran Milanović je dobio podršku građana, a Kolinda Grabar Kitarović je prošlost i sada stiže jedna nova era u Hrvatskoj. Konačno da Hrvatska kreće putem zemalja kao što su Njemačka, Švedska ili Irska, a ne putem Mađarske ili Poljske”, ocijenio je.

“Građani su glasali vrlo jasno, žele promjene, žele drugi smjer”, istaknuo je Mrsić.