BUNJAC U ‘BUJICI’ PRIČAO O ŽIVOM ZIDU I SVOM RATNOM PUTU: ‘Mirko Norac spasio mi je život’

Progovorio je i o svom ratnom putu kada se sa samo 19 godina priključio HOS-u

Bivši član Živog zida, Branimir Bunjac, gostovao je ‘Bujici’, emisiji Velimira Bujanca.

Bunjac je rekao kako je Živi zid bila stranka srca i ideala te da je to bio pokret za preporod Hrvatske.

“Živi zid je s vremenom sve više postajao politička stranka, a odmicao se od ideala na kojima je nastajao, koje je uobličio Ivan Pernar. U trenutku raspada došao je do toga da je svog vlastitog osnivača Ivana Pernara izbacio iz stranke. Živi zid se s punim pravom raspao”, kazao je Bunjac.

Prozvao Lukanića i Palfi

Otkrio je kako je s kolegom Ivanom Pernarom došao do informacija da Živi zid po svakoj županiji ima maksimalno deset aktivnih članova što znači da stranka na terenu ne postoji.

TKO JE BUNJAC? Bivši vlasnik tarot linije poznat po provokacijama i histeričnim ispadima, ima čak 7 kredita

“Za to je odgovoran upravo glavni tajnik gospodin Lukanić koji je trebao aktivirati rad na terenu i gospođa Palfi koja je na listu stavila šest ljudi iz Zagreba, tri čovjeka koji su njezini kućni prijatelji, eliminirala bilo kakvog koalicijskog partnera da bi lista Živoga zida dobila samo četiri posto”, objasnio je Bunjac.

Ponovio je i da je u zadnjih godinu dana situacija u stranci bila nepodnošljiva te da bez dopuštenja Vladimire Palfi nitko nije smio dati izjavu za novinare, a ako bi i dali, prvo su nju trebali obavjestiti o tome što će reći.

GOTOVO JE, ŽIVI ZID SE RASPAO: Bunjac objavio da izlazi iz stranke! ‘Nestao je posljednji tračak svjetla’

Bunjaca su, kako sam kaže, problemi u stranci uznemirili te više nije mogao govoriti Vladimiri Palfi da je u pravu iako bi na taj način, kako sam potvrđuje, ostao na saborskoj plaći koja iznosi 17.500 kuna, prenosi Večernji list.

Ratni put

Progovorio je i o svom ratnom putu kada se sa samo 19 godina priključio HOS-u te rekao kako mu je Mirko Norac spasio život.

REHABILITACIJA ČOVJEKA KOJI JE PUCAO NEVINIM STARCIMA U GLAVU: Je li moguće da je premijer pristao na ovo zbog jednog banalnog razloga?

“Rekao je da smo ja i još jedan dečko premladi, da je to preopasno pa nas je ostavio u vojarni. Mi smo tad bili uvrijeđeni jer smo se osjećali kao da nas ne poštuje dovoljno, ali kasnije sam otkrio da možda ne bi bio živ da on to nije učinio”, prisjetio se Bunjac.