BUNJAC: ‘Sinčić u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu, stranka je postala privatno vlasništvo Vladimire Palfi’

Bunjac je održao konferenciju za medije

Saborski zastupnik Živog zida, Branimir Bunjac, danas je u 11 sati održao presicu za novinare. Povod za njegovo obraćanje novinarima i javnosti bila je njegova suspenzija iz Živog zida. Razlog je svađa oko odlaska u Europski parlament u koji je Bunjac želio otići. Sinčić je inzistirao da njihov zastupnik u EU parlamentu ipak bude Tihomir Lukanić, što se Bunjcu nije svidjelo.

“Sinčić u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu”, kazao je Bunjac i optužio Sinčićevu suprugu Vladimiru Palfi kako određuje sve u Živom zidu.

“Kreće nova etapa u hrvatskoj politici koja se vidi u istinoljubljivosti, provodit ćemo program i dalje. Nismo zastupnici roboti, nego smo zastupnici koji imaju svoje ja i koji rade za dobrobit hrvatskog naroda. Osnovni problem koji je nastao oko suspenzije proizlazi iz toga što je u posljednje vrijeme, a osobito u zadnjih godinu dana Živi zid postao privatno vlasništvo jedne osobe, Vladimire Palfi”, poručio je Bunjac na presici ispred Sabora.

Optužio Sinčićevu suprugu

“U Živom zidu odlučuje samovoljno, vlast je koncentrirala na sljedeći način: potpuno samostalno sastavlja izborne liste, daje naloge da se troši stranački novac, zabranila je bilo kojem članu istupanje u medijima bez njezinog odobrenja, zabranjuje unutarstranačke izbore, osobito gdje bi se birali članovi odbora. Čim se netko pobuni, odmah ide na listu za odstrel. Ivan Vilibor Sinčić je pod pritiskom supruge sve prepustio njoj. On danas u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu”, rekao je Bunjac.

Dodao je da je lista za europske izbore bila sastavljena prema preferencijama Vladimire Palfi te da su na listi nestručni ljudi i “neautentični živozidaši”.

Jučer je u medije dospjela snimka prepirke i gotovo fizičkog obračuna između Bunjca i Dominika Vuletića, člana Živog zida kojeg je Sinčić imenovao međunarodnim tajnikom. Snimka je došla u medije kada je Sinčić na presici objavio da je Bunjac suspendiran. Bunjac se dotaknuo i snimke te rekao da se sastanak snimao bez njegova znanja i da su je Sinčić i Palfi poslali Jutarnjem listu. Kazao je još i da je Vladimira Palfi umrla u njegovu srcu. Tvrdi da je prisiljen Palfi i Sinčiću odgovoriti na ovakav način, preko medija.

Novinari su ga upitali ima li Bunjac problem s kontrolom bijesa s obzirom na to da je na snimci urlao na kolegu. Kazao je da to nije u pitanju nego da je burno reagirao jer su ga napali. Tvrdi da je video snimao Denis Martinić.

Na novinarsko pitanje zašto s ovim svim što je rekao nije u javnost izašao prije, Bunjac je odgovorio da je to zbog kompromisa, tolerancije i zbog rada na zajedničkom cilju. Tvrdi da ne bi ništa rekao da su oni koji su stranku doveli do loših rezultata preuzeli odgovornost. “Da su nakon izbora oni koji su stranku doveli dovde prihvatili odgovornost, ja ne bih ništa rekao.” Novinari su ga pitali zašto se onda Živi zid ne raziđe, a on je odgovorio da nije jedna osoba stranka i da se važne stvari trebaju riješiti na glavnom odboru.

Pernar: ‘Htio sam se odreći Bunjca kao sveti Petar Isusa’

Ivan Pernar je cijelo vrijeme stajao uz kolegu Bunjca tijekom presice pa je i odgovorio na nekoliko novinarskih pitanja. Naglasio je da ga jako zanimaju ti najavljeni unutarstranački izbori koje Sinčić planira organizirati za tri mjeseca jer se pita koliko bi glasova mogla dobiti Vladimira Palfi. “Skeptik sam oko toga”, kazao je. Pernar je rekao da je Bunjac dobar zastupnik, bio je uz njega kada su najteže situacije.

“Htio ga se odreći kao sv. Petar Isusa, ali kada sam vidio snimku promijenio sam mišljenje. Razumijem kada se nekoga želi politički ubiti, ali da se nakon političke eutanazije osoba i dalje s ljudske strane cipelari – to je prelomilo nešto u meni. Odmah sam nakon presice otišao do Bunjca”, kazao je Pernar.

Pernar je još rekao da njegovu veličinu pokazuje to što je spreman na sve, pa čak i na to da ostane u stranci s Vladimirom Palfi ako će to pomoći Hrvatskoj, jer je s njom krenuo u borbu protiv sustava.