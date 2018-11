BUJANEC ŽIVI SVOJU NOĆNU MORU? Dobio je pismo: ‘Nije vas prijavila Cro-Udba nego ja, Hrvatica iz Australije’

“Gospodine Bujanec, nemojte se zavaravati da ste tako značajni da vas gone tko zna kakve sile i organizacije. I obični mali čovjek ponekad može pokrenuti promjenu i poslati poruku”, napisala je Hrvatica s australskom adresom

Velimir Bujanec planirao je otputovati u Australiju na premijeru filma Jakova Sedlara ‘Hrvati i Australija, no ipak nije uspio u tome. Viza mu je ukinuta, a on se požalio kako je sve maslo ‘cro-udbaške diplomacije’.

BUJANEC TUŽAN JER SU MU AUSTRALCI POVUKLI VIZU: Tvrdi da je to zasluga ‘cro-udbaške diplomacije’

“Žalostan sam što ovaj vikend ipak neću moći biti nazočan australskoj premijeri novog filma našeg uvaženog redatelja Jakova Sedlara ‘Hrvati i Australija’. Iako sam uredno dobio australsku vizu još 26. listopada ove godine, ona je na sam dan putovanja poništena, iz meni (ne)poznatih razloga. Ne znam je li u konkretnom slučaju riječ o ‘zasluzi’ cro-udbaške ili srbijanske diplomacije, no, opće je poznato da je ova druga ipak nešto sposobnija…”, tvrdio je Bujanec.

Ipak, viza mu je ukinuta iz sasvim drugog razloga. Prijavila ga je Hrvatica iz Australije kojoj je, kako je kazala, zbog osoba poput njega ponekad neugodno reći da je iz Hrvatske.

Pismo je objavila na Scribdu, a mi ga prenosimo u cijelosti.

“Gospodine Bujanec,

Slijedom napisa raznih portala i komentara vaših pratitelja na društvenim mrežama, obraćam vam se ovim putem da vam kažem da sam vas ja prijavila australskim vlastima. Nisam ni Cro-Udbaška ni srpska diplomacija kako ste objavili (zapravo i ne znam što je to), nisam ni pripadnik vražjih sila, sila mraka i slično kako vjeruju vaši sljedbenici.

‘Zbog vas mi je neugodno reći da sam iz Hrvatske’

Hrvatica sam u Australiji. Rođena u Hrvatskoj. Najobičnija građanka. Obični mali čovjek koji voli Hrvatsku i kojoj je zbog osoba poput vas ponekad neugodno reći da je iz Hrvatske. Na žalost ne mogu se potpisati punim imenom i prezimenom jer se ne osjećam najugodnije kad čitam komentare koje dobivate u ime podrške. Zaista sebe, svoju obitelj i prijatelje i ovdje i u Hrvatskoj ne želim izlagati neugodnostima. I to “neugodnostima” kažem blago i s vjerom da poziv na linč i zveckanje oružjem na vašoj Facebook stranici i ostalim stranicama podrške, nije ništa doli odraz dokolice nekolicine Hrvata kojima bi dobro došao tečaj hrvatskog jezika.

Ali ipak ću biti oprezna i ostati anonimna. A zašto sam vas prijavila? Možda zato što se bojim da bijelci niskog rasta koji ulaze u tuđe zemlje siluju, pljačkaju, prenose sidu i tuberkulozu? No, ne bi li to onda bila diskriminacija na temelju boje kože i fizičkih predispozicija? To baš ne bi bilo cool i zapravo nije u skladu s mojim uvjerenjima.

‘Ni australska vlada ne odobrava poziranje sa svastikom’

Možda se bojim da ulaskom u moju drugu domovinu zapravo želite širiti svoja vjerska i politička uvjerenja koja nisu u skladu s mojima? To isto baš ne bi bilo cool jer… sloboda govora… Možda sam vas prijavila zbog vaše kriminalne prošlosti ili zato što mi kao i svakom civiliziranom čovjeku smeta svastika na fotografijama na koje ste ponosni? Vjerujem da ni australska vlada ne odobrava poziranje sa svastikom. U procesu odobravanja vize procjenjuju i karakter osobe koja želi ući u zemlju.

Mislite li da australska vlada blagonaklono gleda na pravomoćno osuđene u slučajevima povezanim s konzumiranjem i stavljanjem droge u promet? Iako to samo po sebi možda i nije bio razlog odbijanja, možda ste pri apliciranju za vizu zaboravili spomenuti taj detalj pa vas se naknadnom provjerom uhvatilo u laži – laganje na aplikaciji za vizu prema australskim zakonima jest razlog za odbijanje vize, ali to već znate jer vam je to lijepo pisalo prilikom apliciranja.

‘Dolazite kao turist, a naplaćujete nastup’

Možda sam samo skrenula pažnju australskim vlastima na to da dolazite kao turist, a za vaš nastup bih trebala platiti 20 australskih dolara. Znate li da se na to plaća porez, a s turističkom vizom i nemate pravo na rad u Australiji. Na e-Visitor vizi, koju ste prikladno samo djelomično objavili na svojoj Facebook stranici, vam to jasno piše. Znate li da Australija i Hrvatska nažalost nemaju sporazum o dvostrukom oporezivanju pa bi stoga trebali za isto platiti porez i u Hrvatskoj. Jeste li vi to možda htjeli prevariti svoju napaćenu domovinu za porez?

‘Sad znate kako je kad vas ne puste na granici’

Kako god bilo, viza vam je ukinuta. Možda biste o tome trebali govoriti u svojoj emisiji. Sad kad iz vlastitog iskustva znate kakav je to osjećaj kad želite ući u drugu zemlju da potražite/dobijete/date nešto što je vama jako važno, a ne puste vas na granici.

Također vas molim nemojte baš govoriti da ćete biti glas australskih Hrvata u domovini, možda da se ogradite i kažete glas samo nekih Hrvata ili glas dijela Hrvata ili već nešto prikladnije jer evo sad znate da bar jedan glas ne možete zastupati.

Malo je egocentrično prozivati se glasom svih australskih Hrvata kad u Australiji niste nikada ni bili, a vjerojatno ni nećete. I to je šteta jer Australija je prekrasna zemlja i mogli biste puno naučiti od nje o suživotu, pristojnom dijalogu i multikulturalnosti. Svojim sugrađanima, Hrvatima, koji su razočarani zbog vašeg nedolaska preporučujem da pročitaju poruku pučke pravobraniteljice i počnu kritički razmišljati: http://ombudsman.hr/hr/dis/cld/1484-relativizacija-zlocina-ndh-narusava-temeljne-vrijednosti-ustava-a-izostanak-reakcija-otvara-prostor-mrznji.

‘Niste tako važni’

I da zaključim, gospodine Bujanec, nemojte se zavaravati da ste tako značajni da vas gone tko zna kakve sile i organizacije. I obični mali čovjek ponekad može pokrenuti promjenu i poslati poruku. Ne mislim čak niti da su australske vlasti postupile isključivo po mojoj prijavi, ali možda sam pokrenula bujicu. Pozdrav iz prelijepe Australije, napisala je žena koja ga je prijavila.