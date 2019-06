BRUXELLES PRED SRBIJU STAVLJA ŠEST ZADATAKA? Bez njih ne mogu u EU, ključno pitanje vezano je uz Kosovo

Među konkretnim porukama Srbiji, u Nacrtu zaključka savjeta ministara je jačanje vladavine prava i primjena zakona

Baš kao nekoć Hrvatska, i Srbija želi postati dio Europske unije. No, kako bi to ostvarili, morat će ispuniti šest ključnih zadataka koja su za Srbiju pripremili šefovi diplomacija europskih zemalja. Ono što je potrebno jest da se bez odlaganja zaključi sveobuhvatni pravnoobavezujući sporazum jer to je neophodno za napredovanje Srbije i Kosova prema EU, doznaje Blic. Sporazum bi trebao riješiti sva otvorena pitanja u skladu s međunarodnim pravom te EU standarima, a treba pridonijeti i regionalnoj stabilnosti.

Sastanak ministara vanjskih poslova EU održat će se 18. lipnja pa će ovaj navod iz Nacrta zaključaka biti predmet rasprave. I to je još jedna jasna poruka da je dijalog i rješenje kosovskog problema vrlo presudno za europsku diplomaciju kao i za napredovanje Srbije ka EU. Prilike u zemljama Zapadnog Balkana bit će u središtu rasprave europskih šefova diplomacije pa bi trebali usvojiti paket zaključaka o napretku i obavezama zemalja u procesu proširenja.

Izvještaj će se osim na Srbiju i pitanje KiM odnositi i na BiH te Crnu Goru, a osim toga, paket od pet zaključaka pripremljen je i za svaki zemlju u regionu. Sve ono što se usvoji na sastanku šefova diplomacije, treba se potvrditi kasnije i to 20. i 21. lipnja na sastanku čelnika država i vlada EU.

Koji su ključni zadaci?

Posebna pažnja obratit će se na odnose Beograda i Prištine. Kako tvrdi Blic, šefovi diplomacije tražit će ponovno pokretanje aktivnog procesa i dijaloga u što kraćem roku. Status “quo” je za EU neodrživ, a jedino rješenje koje se nameće jest postizanje sveobuhvatnog pravno obvezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. To je ključni uvjet za napredovanje Srbije prema EU.

Dakle, ključni zadaci za Srbiju su: sveobuhvatni sporazum s Prištinom, fokus na temeljne reforme, napredak u području vladavine prava, nezavisno sudstvo i mediji, borba protiv kriminala i korupcije, usklađivanje vanjske politike. Blic je prije nekoliko dana pisao da će Beograd i Prištinu na sastanku u Parizu 1. srpnja biti stavljen dokument koji je praktično sporazum o sporazumu, a koji podrazumijeva između ostalog stavku i poštovanje svega do sada dogovorenog i briselskog sporazuma. Upravo je ista stavka, ali u obliku preporuke, sada i u izveštaju ministara EU.

“Neophodno je provesti sve sporazume koji su postignuti u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Savjet ministara izražava žaljenje što nije postignut napredak u provođenju ranijih sporazuma o dijalogu, uključujući i Nacrt statuta Zajednice srpskih općtina na Kosovu, potpuna implementacija Sporazuma o integriranom upravljanju granica, kao i odlučna implementacija Energetskog sporazuma”, navodi se u Nacrtu dokumenta ministara EU.

‘Bez reformi nema napredovanja prema članstvu u EU’

Savjet šefova diplomacija navodi i da izražava žaljenje jer “most u Mitrovici još nije otvoren za cijeli promet iako su završeni radovi na renoviranju”, stoji u Nacrtu zaključka koji će biti usvojeni sljedećeg utorka. Ono što savjet ministara traži od svih na Zapadnom Balkanu jest veći fokus na temeljne reforme jer bez njih nema ni napretka u pregovorima o članstvu. Među konkretnim porukama Srbiji, u Nacrtu zaključka savjeta ministara je jačanje vladavine prava i primjena zakona.

“Srbija je nastavila raditi na usklađivanju svog zakonodavstva sa standardima (EU) u mnogim područjima. Napredak u području vladavine prava, osnovnih prava, kao i normalizacija odnosa Srbije s Kosovom ostaju osnova i odredit će tempo pristupnih pregovora”, navodi se u Nacrtu teksta šefova diplomacije EU. Srbija treba osigurati i nezavisno sudstvo i ostvari opipljive i održive rezultate kroz efikasne istrage, kaznena gonjenja i konačne presude, posebno u pogledu borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca, stoji u Nacrtu.

Savjet EU će pozvati Beograd da zagarantira sigurnu klimu za neometano ostvarivanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija, uključujući i jačanje napora za istraživanje slučajeva napada na novinare. Ministri EU će ponoviti neophodnost da se Srbija uskladi sa zajedničkom vanjskom politikom EU i da nastavi sa naporima u jačanju regionalne suradnje.

Dačić: ‘Priština ni poslije ovoliko vremena nije ispunila svoju obavezu’

Ministar vanjskih poslova Srbije, Ivica Dačić komentarao je za Blic navode iz Nacrta zaključaka koji se odnose na Kosovo pa kazao kaže pozdravlja poziv da se ispune obaveze koje su preuzete u Bruxellesu.

“Priština ni poslije ovoliko vremena nije ispunila ono na šta se obvezala, a to je zajednica srpskih općtina. Smatram da bi EU, koja na terenu ima Eulex, trebala sankcionirati upotrebu prekomjerne sile policijskih jedinica na sjeveru i prema civilima, čega smo svjedoci godinama, a posebno je to izraženo u posljednje vrijeme”, komentirao je Dačić.