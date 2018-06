BRUTALNO GA LIKVIDIRAO ISPRED NOĆNOG KLUBA: Pjevaču narodnjaka 10 godina zatvora za ubojstvo kickboxera

Mirko Marić nepravomoćno je osuđen na 10 godina zatvora za ubojstvo Stipana Ivića

Pjevač narodnjaka Mirko Marić proglašen je krivim i osuđen na 10 godina za ubojstvo kickboxera Stipana Ivića. Nepravomoćna je to presuda Županijskog suda u Zagrebu.

To što je Marić bio u zategnutim odnosima s ubijenim i što je bio lošeg psihičkog stanja nije uzeto u obzir kao posebna otegotna okolnost.

Marić je lani u svibnju ubio Ivića ispalivši u njega pet hitaca pred zagrebačkim klubom Element. Ubojica je tada bio na kokainu, a uzimao je i marihuanu. Tvrdio je da je sve to zalio ogromnim količinama alkohola, no tužiteljstvo je tvrdilo da je to nemoguće jer mu je 11 sati nakon ubojstva izmjereno nula promila alkohola.

Čekao ga je satima na kiši

Prema optužnici, Marić je Ivića ubio 7. svibnja prošle godine na parkiralištu ispred noćnog kluba Element u Španskom. Prije toga ga je, prema optužnici, satima čekao na kiši, a nakon što je došao prišao je njegovu vozilu i u njega ispalio nekoliko hitaca. Ivić je od zadobivenih ozljeda nakon nekoliko dana umro u bolnici.

Marić je na sudu priznao ubojstvo, ali je tvrdio da je bio smanjeno ubrojiv zbog droge, alkohola i dijabetesa od kojeg boluje.