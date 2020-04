STIŽU NOVI PODACI: Tri županije bez ijednog novog slučaja zaraze, u Krapinsko-zagorskoj troje, a u Zadarskoj jedan novooboljeli

U Hrvatskoj je ukupno 1814 oboljelih od COVID-19. Na respiratoru je 30 bolesnika, a oporavljenih je 600

Svijet se bori protiv pandemije koronavirus, a u svijetu je do sada zaraženo 2.098.981 ljudi. Preminulih je 135.900, dok je ozdravilo 523.753 ljudi

Ukupan broj preminulih u Hrvatskoj je 36

Unatoč povoljnoj epidemiološkoj situaciji, popuštanje mjera restrikcija koje su na snazi već mjesec dana možemo očekivati tek nakon što broj oboljelih bude pokazivao silazni trend nekoliko dana za redom

BiH: Umjereni rast broja zaraženih, virus i u jednom domu umirovljenika

10:53 – Broj osoba zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini do subote je iznosio 1239 a zabilježen je i prvi slučaj “proboja” zaraze u jednu ustanovu koja skrbi za starije osobe. Ministar zdravstva Repeublike Srpske Alen Šeranić potvrdio je novinarima kako je zaraza virusom SARS-CoV-2 potvrđena kod dvije njegovateljice iz Doma umirovljenika u Banjoj Luci.

“Već sinoć poduzete su sve mjere higijensko-epidemiološke službe”, kazao je Šeranić pojašnjavajući kako je cijeli dom odmah dezinficiran. Identificirano je 68 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim njegovateljicama pa se sada čekaju rezultati testiranja. Testiranjem je potvrđeno i kako je zaražen još jedan liječnik zaposlen na Kliničkom centru u Banjoj Luci.

Krivulja koja označava rast broja zaraženih u BiH i dalje je linearna s tim da se u ovom tjednu prosječno dnevno bilježi tridesetak novih slučajeva. Najveći skok krivulje zabilježen je 7. travnja kada je u jednom danu bilo 86 novih slučajeva. Do sada je provedeno više od 15 tisuća testiranja.

Do sada je u BiH od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 46 osoba a 339 su registrirane kao oporavljene od bolesti COVID-19.

U Singapuru rekordna 942 nova slučaja Covida-19

10:41 – Singapur ima 942 nova slučaja zaraze koronavirusom, što predstavlja novi dnevni rekord, a velika većina oboljelih su migrantski radnici koji borave u domovima.

Vlasti su uspjele obuzdati širenje virusa SARS-CoV-2 i respiratornu bolest Covid-19 vrlo temeljitim mjerama nadzora i praćenja kontakata zbog čega ih je posebice pohvalila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Ministarstvo zdravstva je u subotu izvijestilo o samo 14 novih slučaja zaraze među Singapurcima i stanovnicima s dozvolom trajnog boravka, no bolest se brzo širi u velikoj zajednici migrantskih radnika. Zbog izostanka sveobuhvatnih mjera izolacije u toj zajednici, vlasti su sada ubrzale testiranje u domovima u kojima ti radnici borave.

Singapur, koji je djelomično pod mjerama izolacije, sveukupno broji 5992 zaraženih. Od teškog oblika respiratorne bolesti umrlo ih je 11.

Zadarska županija: Djelatnik Ortopedske bolnice pozitivan na korona virus

10:38 – Na području Zadarske županije još je jedna osoba pozitivna na korona virus, tako da je ukupan broj zaraženih 81. Novozaražena osoba djelatnik je Ortopedske bolnice u Biogradu, izvjestio je jutros Stožer civilne zaštite Zadarske županije. U tijeku je aktivni nadzor nad 527 osoba, a istekao je za 1.932 osobe.

Policijski službenici su u protekla 24 sata obavili 370 provjera vezano uz provođenje mjera samoizolacije kojom prilikom nisu evidentirana kršenja propisane mjere. Provodeći nadzor i provedbu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta ili stalnog boravišta evidentirane su 33 osobe koje su pristupile policijskoj kontroli na prometnom punktu, a da pri tome nisu imali valjane propusnice.

Na području Krapinsko-zagorske županije troje novozaraženih

10:22 – Na području Krapinsko – zagorske županije dosad je evidentirano ukupno 116 osoba pozitivnih na koronavirus sa prebivalištem na području županije. U odnosu na dan ranije, novoevidentirane su 3 osobe – 2 iz Oroslavja i 1 iz Novog Golubovca. Ukupan broj osoba koje su ozdravile i dalje je 5. Dosad je preminula 1 osoba, tako da je ukupan broj pozitivnih 110. Tijekom protekla 24 sata uzeto je 39 uzoraka, a dosad ukupno 838 uzoraka.

Četvrti dan na istoku Hrvatske bez novozaraženih

10:18 – I četvrti dan za redom na području Vukovarsko-srijemske županije nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze koronavirusom pa je broj oboljelih i dalje 36, priopćio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite. U protekla 24 sata testirane su 32 osobe, a ukupna broj testiranih popeo se na 612, u samoizolaciji se nalazi 407 osoba, a policija je u posljednja 24 sata od četiri prijave za kršenje samoizolacije utvrdila da su tri osnovane.

U karanteni se na vukovarsko-srijemskom području nalaze četiri osobe, četiri oboljele osobe su hospitalizirane u bolnici u Vinkovcima, a ostali oboljeli su na kućnom liječenju. Od djelatnika zaposlenih u zdravstvu od koronavirusa oboljelo je njih 11 i to četiri liječnika, tri medicinske sestre i tehničara, tri druga zdravstvena radnika i jedan nezdravstveni radnik.

Nema novooboljelih u Istri – 48 izliječenih

10:10 – U Istri u subotu nema novooboljelih od koronavirusa – od 43 uzorka brisa koji su uzeti u četvrtak, svi su negativni na Covid-19, a jedan pacijent je izliječen, što čini ukupno 48 izliječenih u Istarskoj županiji, izvijestili su iz Stožera Civilne zaštite te županije.

“Ukupno je ispitano 43 uzorka brisa i svi su negativni na koronavirus. Nema novooboljelih, a jedna osoba je izliječena, što čini ukupno 48 izliječenih od koronavirusa u Istarskoj županiji” – naveo je načelnik županijskog Stožera Dino Kozlevac. Tijekom petka terenskim uzorkovanjem i na Odjelu za infektologiju pulske bolnice uzeta su 82 uzorka brisa zbog sumnje na zarazu novim koronavirusom.

“Na dobrom smo putu, no nema opuštanja. Idemo dalje s mjerama te pozivam građane da tijekom vikenda budu disciplinirani i da se pridržavaju mjera kako ne bi ugrozili ovaj povoljan trend” – poručio je Kozlevac. U Istri je od početka epidemije zaraženo 85 osoba.

U Požeško-slavonskoj županiji 18. dan bez novooboljelih

9:09 – U Požeško-slavonskoj županiji danas je 18. dan bez novooboljelih osoba, u samoizolaciji se trenutno nalazi 207 osoba. Na analizu je poslano 30 novih uzoraka, te je ukupno testirano 125

osoba. Na području županije i dalje su potvrđene samo 3 oboljele osobe. Jedna oboljela osoba je hospitalizirana, te se dvije nalaze u kućnoj izolaciji, priopćio je Stožer Požeško-slavonske županije.

Popuštanje mjera u Hrvatskoj: Što bi sve i kada trebalo proraditi?

8:51 – Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da Hrvatska aktivno priprema izlaznu stretegiju izlaska iz korona krize, odnosno popuštanja mjera. Premda je spremna, detalji još nisu razrađeni. Prije nekoliko dana Andrej Plenković je svojim ministrima do kraja vikenda produžio rok za predaju prijedloga djelatnosti koje bi se reaktivirale.

Prijedloge će amenovati struka, no izvjesno je da će se velik broj sigurnosnih mjera produžiti, poručili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. Ministar unutarnjih poslova te načelnik Stožera, Davor Božinović, napominje da će se vrlo promišljeno krenuti u popuštanje mjera. Mjere bi trebale biti odobrene do srijede te bi ih Vlada trebala u četvrtak na sjednici potvrditi. Do četvrtka, ništa od predloženog ne ide u javnost, ali može se očekivati da će se Hrvatska povesti za državama koje su već počele s ublažavanjem mjera. Više čitajte OVDJE.

Škotski epidemiolog protiv održavanja Tour de Francea

8:37 – Odluka da će se Tour de France ipak održati, ali u novom terminu (od 29. kolovoza do 20. rujna), nije dobro sjela vodećem škotskom epidemiologu Deviju Sridharu, koji smatra da je to recept za katastrofu, objavili su britanski mediji.

“Možda Francuska do tada zaustavi epidemiju koronavirusa, ali na Tour dolaze gledatelji iz cijelog svijeta. Oni će pratiti bicikliste po cijeloj zemlji i to su idealni uvjeti za prijenos bolesti, to je recept za katastrofu. Mislim da ove godine neće biti uvjeta za održavanje utrke i pametno bi bilo da je otkažu. To je teška odluka za organizatore Toura, ali mislim da nemaju izbora”, izjavio je Devi Sridhar, šef katedre za globalno javno zdravstvo na sveučilištu u Edinburghu i glavni savjetnik škotske vlade za borbu protiv koronavirusa.

U srijedu je objavljeno da će se Tour de France, koji se prvotno trebao održati od 27. lipnja do 19. srpnja, po novome rasporedu voziti od 29. kolovoza do 20. rujna. Organizatori Toura odlučili su odgoditi ovogodišnju utrku nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio zabranu održavanja svih masovnih događaja do sredine srpnja.

Poslije intenzivne njege slijedi dug oporavak od koronavirusa

8:20 – “Morao sam ponovno učiti disati”, kaže Paulo Alves iz Francuske, jedan od oboljelih od covida-19 koji je bio na intenzivnoj skrbi i ozdravio je. Ali tjedni provedeni na respiratoru ostavljaju tragove i zahtijevaju dug oporavak. Nikad prije francuske bolnice nisu imale toliko pacijenata na odjelima za reanimaciju i intenzivnu medicinu, njih na tisuće.

Riječ je o ozbiljnim slučajevima s teškom respiratornom insuficijencijom uzrokovanom novim koronavirusom koji je pacijentima zahvatio pluća. Pacijenti trebaju respirator. “Daju im se sedativi i često sredstva za opuštanje mišića”, objasnio je AFP-u Stéphane Petit Maire, anesteziolog-reanimator u Bourg-en-Bresseu, u departmanu Est.

Najteže oboljele okreće se na trbuh jer takav položaj pridonosi povećanju količine kisika u njihovim plućima. Pacijenti mogu imati problema i s bubrezima, srcem, jetrom te neuroloških problema, kaže liječnik.

“Na odjelima za reanimaciju ostaje se dugo, dva do tri tjedna, čak i više”, kazala je Hélène Prigent, pneumologinja u bolnici Raymond-Poincaré à Garchesu, u pariškoj regiji. “Postoje rizici, koji nisu tipični samo za covid-19, kao što je rizik od gubitka puno mišićne mase te mišićnih i neuroloških komplikacija”, kazala je. Ona koordinira odjele za oporavak pacijenata skinutih s respiratora. Dugotrajan boravak na respiratoru izaziva probleme s gutanjem i disanjem.

“Nakon više tjedana ležanja treba ponovno naviknuti tijelo na mijenjanje položaja. Ono je zaboravilo neke mehanizme koje omogućuju regulaciju arterijskog tlaka”, objasnila je. Više čitajte OVDJE.

8:05 – Broj umrlih od novog koronavirusa u SAD-u u petak je premašio 35.000, a posljednja četiri dana umiralo je svakodnevno više od 2000 ljudi, no neke savezne države su već objavile planove za ublažavanje ograničenja vezanih uz obuzdavanje pandemije.

Broj umrlih u Kaliforniji popeo se na 1000 i to je osma savezna država koja je dosegla tu brojku i prva na Zapadnoj obali, ističe Reuters.

Sveukupno je od covida-19 u SAD-u oboljelo preko 700.000 ljudi. Broj novooboljelih je ubrzano rastao posljednja tri dana, s 31.425 novih slučajeva u četvrtak. Rekordan dan je bio 10. travnja s 35.715 novozaraženih.

Zaraza se neujednačeno širi, kao i broj umrlih, a najviše su na udaru prenapučeni gradovi poput New Yorka. Polovica umrlih u cijelom SAD-u je upravo iz New Yorka.

Stroge mjere izolacije u borbi protiv virusa SARS CoV-2 uvedene su u 42 savezne države. Tvrtke su zatvorene, životi su stubokom promijenjeni, ekonomija pati te su već počeli prosvjedi na ulicama na kojima se od guvernera traži da ponovo razmotre uvedene mjere.

Više od tisuću zaraženih na jedinom francuskom nosaču aviona

8:00 – Više od tisuću mornara s jedinog francuskog nosača aviona Charlesa de Gaullea zaraženo je koronavirusom, objavila je francuska ministrica obrane Florence Party.

Ukupno je provedeno 2010 testova na članovima posade, a njih 1041 je bio pozitivan.

Albanija koristi dronove u kontroli karantene

Albanija borbu protiv koronavirusa vodi visokom tehnologijom – dronovima koji upozoravaju stanovnike da drže razmak i dozvolama za boravak izvan kuće koje se dobivaju online. Albanija je pod karantenom od 15. ožujka, a kako bi kontrolirala njezinu provedbu koristi dronove koji su ranije tražili polja kanabisa i automobile koji prebrzo voze. „Tehnologija nam puno pomaže u identifikaciji osoba koje krše karantenu. Imamo odlične rezultate“, ističe 23-godišnja policajka Katerina Monguli koja upravlja jednim od 20 dronova u albanskoj prijestolnici.

Njezina letjelica je ranije tijekom dana putem zvučnika upozoravala ljude u redu ispred dućana da drže veći razmak, a jednom je pješaku naredila da pričeka policijsku patrolu kako bi provjerila njegov status. Svi stanovnici, osim onih u posebnim kategorijama poput vozača kamiona, smiju dnevno izvan kuće provesti 90 minuta kako bi otišli u dućane, banke ili ljekarne, a za taj se vremenski okvir prijavljuju putem interneta. Vlasti potom prate poštuju li period koji su odabrali.

„To je veoma malo vremena no moramo imati na umu da je situacija teška i da svi trebamo pridonijeti“, govori 31-godišnji Taulant Nukaj, zaposlenik u marketingu koji već mjesec dana radi od kuće. Koronavirus zasad nije teže pogodio Albaniju koja ima 518 potvrđenih slučajeva s 26 smrtnih ishoda, a samo mali dio populacije od 2,8 milijuna stanovnika ulovljeno je kako krši pravila. Policija je suspendirala oko 1,8 tisuća vozačkih dozvola, a oko 7 tisuća ljudi je izrečena kazna koja iznosi oko 600 kuna, otkrio je glasnogovornik policije.

Dronovi teški 900 grama pomažu i u kontroli policijskog sata koji u Albaniji traje od 17:30 do 5 ujutro.