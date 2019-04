BOZANIĆU STIGAO ODGOVOR IZ ISTRE: ‘Neka se suzdrži od političkog navijanja, instrumentalizirao je Uskrs za ciničnu prozivku’

Zbog toga što radnici u brodogradilištima nisu dobili plaću Bozanić je kritizirao političare

Predsjednik IDS-a Boris Miletić u nedjelju je reagirao na uskrsnu propovijed zagrebačkog nadbiskupa, kardinala Josipa Bozanića, ustvrdivši da je kardinal blagdan Uskrsa “instrumentalizirao za slanje pristranih političkih poruka”, te ga je pozvao da se “suzdrži od političkog navijanja” i založi za radnike Uljanika i 3. maja.

“Ovim putem želimo iskazati žaljenje što je kardinal Josip Bozanić veliki vjerski blagdan Uskrsa instrumentalizirao za slanje pristranih političkih poruka i ciničnu prozivku naših regija, Istarske i Primorsko-goranske županije, koje, kako kaže, predstavljaju ‘najrazvijenije dijelove domovine’.

Umjesto političkog agitiranja, kardinal Bozanić mogao je današnje obraćanje iskoristiti da upozori na nehumanu, bešćutnu i nekršćansku politiku zavlačenja koju ustrajno provodi država prema radnicima Uljanika i 3. maja”, naveo je u priopćenju IDS-ov predsjednik Miletić.

Kaže da to nije u duhu Uskrsa

“Ovim putem”, dodao je Miletić, “apeliramo na crkvene autoritete da se sudrže od političkog navijanja i diskriminacije regije koje im iz njima znanih razloga nisu po volji te da se u duhu Uskrsa aktivno založe za radnike brodogradilišta i doprinesu okončanju njihove višemjesečne patnje”.

“Isto tako, koristimo ovu priliku da čestitamo Uskrs svim građanima Republike Hrvatske koji slave ovaj blagdan”, stoji u priopćenju predsjednika IDS-a.

Bozanić kritizirao političare

Na jutrošnjoj uskrsnoj misi u zagrebačkoj katedrali, kardinal Bozanić u svojoj propovijedi osvrnuo se i na radnike brodogradilišta u Puli i Rijeci, rekavši kako mnogi “vapaji govore o tome da radnici ondje mjesecima dolaze na posao, a ne dobivaju nikakvu plaću i to u dijelovima domovine za koje sa kaže da su najrazvijeniji”.

“Kako je to moguće? Sigurno da o tome znaju ljudi iz politike, kako iz lokalne tako i one najviše. Moguće je da se trebaju rješavati problemi koji su se dugo skrivali pod tepih zbog interesa moćnika, no u takvim igrama i računicama na kraju strada mali čovjek”, rekao je Bozanić. Pozvao je odgovorne da u rješavanju nelakih zadataka ne izgube iz vida malog čovjeka koji nije zaštićen.

“Molimo za njih, za odgovornost i hrabrost i da se izvrši operacija gdje je nešto bolesno i da se uvijek ima u vidu malog čovjek koji je često najmanje kriv za naneseno zlo. Molimo za mudrost koja će uvijek imati u vidu dobro Hrvatske i hrvatskog društva, za uskrsnu radost i mudrost za sve obitelji, djecu mlade”, naglasio je kardinal Bozanić.

Na pitanje je li poruke Bozanića shvatio kao kritiku, premijer Andrej Plenković je nakon mise rekao kako baš misli suprotno. Ponovio je da je Vlada lani osigurala novac za plaće radnicima u brodogradilištima u Puli i u Rijeci i da ovo što Vlada radi sada- očekuje predstavnike kineske kompanije – čini dodatne napore u okolnostima koje su vrlo zahtjevne.