BOZANIĆ NA MISI NAPAO POLITIČARE, PLENKOVIĆ SLUŠAO: ‘Radnici brodogradilišta ne dobivaju plaću i to političari znaju’

Kardinal Bozanić je predvodio misno slavlje u zagrebačkoj katedrali za Uskrs

Svečano uskrsno euharistijsko slavlje u zagrebačkoj Katedrali predvodio je u nedjelju zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Bozanić ističući kako nam je i danas potrebna snaga uskrsne odlučnosti te poželio da sve uvijek prati uskrsna radost.

Na misi je sudjelovao i apostolski nuncij u Hrvatskoj Giuseppe Pinto. Uz brojne vjernike, na misi su bili i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i ministri te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i saborski zastupnici.

U homiliji se kardinal Bozanić osvrnuo na radnike brodogradilišta u Puli i Rijeci rekavši kako mnogi “vapaji govore o tome da radnici ondje mjesecima dolaze na posao, a ne dobivaju nikakvu plaću i to u dijelovima domovine za koje sa kaže da su najrazvijeniji”.

Progovorio o brodogradilištima

“Kako je to moguće? Sigurno da o tome znaju ljudi iz politike, kako iz lokalne tako i one najviše. Moguće je da se trebaju rješavati problemi koji su se dugo skrivali pod tepih zbog interesa moćnika, no u takvim igrama i računicama na kraju strada mali čovjek”, rekao je Bozanić te pozvao odgovorne da u rješavanju nelakih zadataka ne izgube iz vida malog čovjeka koji nije zaštićen.

“Molimo za njih, za odgovornost i hrabrost i da se izvrši operacija gdje je nešto bolesno i da se uvijek ima u vidu malog čovjek koji je često najmanje kriv za naneseno zlo. Molimo za mudrost koja će uvijek imati u vidu dobro Hrvatske i hrvatskog društva, za uskrsnu radost i mudrost za sve obitelji, djecu mlade” , rekao je Bozanić.

Bozanić je na misi, istaknuo kako je Uskrs za kršćane u središtu vremena, a svaka nedjelja mali Uskrs. U središtu nedjelje je misa. U njoj se susreće Isusa, baš kao što su ga susreli i učenici na putu u Emaus, dodao je. “Danas, na Uskrs, zagledani smo u Krista, jutarnju Danicu koja ne zna zalazak.To je Krist uskrsli, povratnik od mrtvih koji svijetli svakom čovjeku..Isusov prijelaz i naš je prijelaz iz staroga u novog čovjeka”, istaknuo je Bozanić.

“Danas je dan radosti i željeli bismo da nas uskrsna radost uvijek prati. Molimo da uskrsna radost u našim danima bude snažnija od naših strahova i razočaranja koji nas pritišću i muče u uvlače u teškoće, privikavaju nas na tamu tako da sve gledamo negativno.

Uskrs je pobuna protiv grijeha, smrti i ništavila

“Uskrs je pobuna protiv grijeha, smrti, ništavila, protiv samoće i oholosti koja razara život i ubija čovjeka, protiv ruganja i preziranja ljudske ranjivosti. Uskrs je pobuna protiv poniženja, omalovažavanja ljubavi onoga koji nije spasio sama sebe nego je do kraja opraštao i molio za svoje progonitelje, za svoje neprijatelje”, rekao je Bozanić.

Upitao je i kako u susretu s vidljivim zlom reagirati na ljubav, imati pouzdanja u čovjeka izranjenog i osuđnog, preopoznati u njegovom završetku na križu Krista Osloboditelja i Spasitelja te odgovorio kako mir i zadovoljstvo koji uvijek ostaju u nama i koje nam nitko ne može oduzeti pa ni smrt je ono dobro što ga dajemo drugima.

“Ljubav i velikodušnost, ono što iskrena srca dajemo drugima – darivanje na dobro drugih- nikada nije izgubljeno”, poručio je Bozanić. Isus u susretu s nama nikad ne počinje od naših grijeha, otpora i zla koje smo učinili i, kao s učenicima na putu, nastavlja iznova tumačiti. Njegova riječ raste u onima koji je čitaju i nastoje razumjeti na putu života, rekao je. Istaknuo je i kako je uvjeren da svaka odluka koja se donosi u molitvi i predanju Uskrslom može dati pokretačku snagu.

Govorio o Alojziju Stepincu

“Potrebna nam je i danas i osobno i u svim slojevima naše domovine snaga uskrsne odlučnosti. U skladu s njom djelovali su mnogi, a među njima je i blaženi Alojzije Stepinac koji je svoju odlučnost napajao na vrelu vjere u uskrsloga Krista i njegovu Crkvu, odlučan da nikad ne prestane djelovati iz istine, ostane uz svoju crkvu i narod i ne napusti svoju domovinu”, rekao je Bozanić.

“Najdjelotvorniji način suočavanja sa zlom, počevši od malih ili većih nepravda kakvih su puni naši odnosi, očituje se u našoj spremnosti da to suočavanje usvojimo tako da to trpljenje postaje i naše trpljenje pa i onda kada nas se izravno ne tiče..Nepravda dovodi do trpljenja mnogih. Ona pokušava razoriti nadu da je moguće živjeti drukčije odnose. Kristov križ kojega smo i mi dio čuva nadu i pouzdanje”, rekao je Bozanić i dodao kako nam je u Hrvatskoj nada najpotrebnija u trenucima kada s čini da smo slabi i stavljeni pred snagu koja ne računa s Bogom i izruguje važnost Kristove blizine.

“Molimo za nadu koja je Božja blizina, dar Kristova uskrsnuća i snagu da u lice gledamo zlo i nepravdu ne dopuštajući da unište našu nadu”, istaknuo je kardinal.

Isusovi učenici

“Za Isusove učenike i učenice bilo je najbolnije iskustvo Isusove smrti jer je ostavljala ranu, gubitak njegove blizine. Ali vjera i ljubav nisu prestajali čuvati nadu te blizine. Čežnja za blizinom dovodi iz pod križ, ali i na grob koji je u jutro uskrsnuća ostao prazan.

U Krisovu uskrsnuću i pobjedi nad grijehom, nad udaljenošću od Boga nalazi se naša vječnost i u tom daru pozvani smo druge darivati, noseći im Božju blizinu. To možemo ne svojom snagom nego tako da budemo blizu Boga, da čujemo što nam govori, da osjetimo dodir njegova milosrđa”, zaključio je Bozanić.

Pozvao je na molitvu za žrtve ratova i razaranja, za mir u svijetu, za bolesne i napuštene, osamljene, bolesne i klonule, pritisnute raznim tjelesnim i duhovnim teškoćama, a posebno za mlade da im se osigura dostojna budućnost poželjevši svima blagoslovljen Uskrs “da se naši životi preobraze u ostvarenju uskrsne nade”. Misu su svojim pjevanjem uveličali Zagrebački katedralni koralisti.