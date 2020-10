BORZAN O STANJU U SDP-U: ‘Iduća dva dana su ključna za dogovore u stranci, novi izbori bi veselili samo HDZ’

Borzan kaže da je Grbinova namjera bila riješiti sve što se mora u prvih tjedan dana te onda početi raditi sve ono što od SDP-a očekuju birači

Biljana Borzan, potpredsjednica SDP-a danas je za N1 komentirala stanje u stranci nakon što je na čelo došao novi predsjednik Peđa Grbin. Borzan kaže da je Grbinova namjera bila riješiti sve što se mora u prvih tjedan dana te onda početi raditi sve ono što od SDP-a očekuju birači.

Pritom misli na bavljenje stanjem u državi i koncentraciju i na ono što se zbiva s Vladom i HDZ-om. Većina u Klubu zastupnika SDP-a odbila je paket kadrovskih mjera koje je predložio novi predsjednik pa je Grbin optužio bivšeg šefa stranke, Davora Bernardića, za opstrukciju.

“Klub zastupnika je u prošlom mandatu bio u takvom sastavu da je Davor Bernardić imao određenih problema. Međutim u situacijama kada je on dolazio s rješenjima, prijedlozima, mijenjao ljude s čelnih pozicija, Klub zastupnika na koncu je podržao sve prijedloge. Davor Bernardić to nije napravio odmah kad je postao predsjednik, nego s odgodom od nekoliko mjeseci, dok je Peđa Grbin tomu pristupio odmah. No, rekla bih da je tu više razlika u karakteru a ne u taktiziranju. Bernardić se u cijelom mandatu ponašao po načelu strpljen-spašen, dugo i teško je donosio odluke”, rekla je Borzan za N1.

Mogući raskol u SDP-u

“Računali smo da će kolege uvažiti rezultate unutarstranačkih izbora na kojima je Peđa Grbin dobio podršku dvije trećine članova, znači da itekako ima legitimitet. SDP je dobio 22 ili 23 mjesta u Saboru u smislu predsjednika, potpredsjednika odbora i potpredsjednika Sabora. Grbin se opredijelio za tri imena, Nikša Vukas, Renata Sabljar-Dračevac i Erik Fabijanić, da se trebaju sa svojih pozicija maknuti, a Rajko Ostojić maknuo se sam. Rekla bih da to nije bio potez sjekirom”, navodi Borzan.

Potpredsjednica stranke dodaje da se Bernardić pojavio na sastanku Kluba zastupnika nakon par mjeseci izbiravnja iz politike i održao govor u kojemu ga je podržao dio zastupnika. Zbog toga se, kaže Borzan, sve više priča o mogućem raskolu u SDP-u.

‘Sljedeća dva dana su ključna’

Borzan smatra da SDP treba ostati jedinstven i navodi da su oni svi bliski po razmišljanjima, no da se nažalost dijele po osobnim afinitetima. U subotu će se održati konstituirajuća sjednica Glavnog odbora.

“Kao što Stožer kaže da su sljedeća dva tjedna ključna, kod nas su sljedeća dva dana ključna. Mi se za dva dana trebamo dogovoriti i nadam se da će razum prevladati u SDP-u jer nikome u SDP-u ne koristi da se svađamo. Zadnji korak je sazivanje konvencije ili novi izbori, a oni mogu samo veseliti HDZ. Ako netko u SDP-u želi raditi tako da HDZ lijepo sjedi i uživa, radi što hoće, onda se može razmišljati i na taj najdrastičniji način i da se kreće u nove unutarstranačke izbore, a to opet znači nekoliko mjeseci hladovine za HDZ, a oni to kao vladajući ne zaslužuju”, rekla je Biljana Borzan za N1.

Dodaje da Bernardić nije imao laku situaciju, ali da “nikada nije došlo do toga da mu je rukovodstvo stranke potpuno okrenulo leđa i natjeralo ga da ostane sam”.

