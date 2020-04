‘BOLEST JE NEPREDVIDIVA, NITKO NE ZNA KAKO ĆE ZAVRŠITI’; Capak o koronavirusu, kolektivnom imunitetu, što nas još čeka…

‘Cilj nam je usporiti bolest i imati što manje oboljelih’, kazao je Krunoslav Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je govorio o aktualnoj situaciji s epidemijom u Hrvatskoj. Tom prilikom pitanja su mogli postaviti i građani kojima je Capak odgovarao na sve nedoumice vezane uz koronavirus.

Na samom početku komentirao je slučaj u kojemu se dogodio proboj virusa u splitskom domu za umirovljenike.

“Dogodio nam se proboj virusa u Dom za umirovljenike u Splitu. Već nekoliko dana bilo je febrilnih bolesti među štićenicima na jednom katu. Epidemiolozi su dali na testiranje i svih 10 briseva je pozitivno. Osim njih još nekoliko štićenika ima blage simptome”, rekao je Capak te nastavio s odgovorima na pitanja koja su postavljali građani.

Nakon otvaranja tržnica, nastavi li se smanjivati broj zaraženih, koja je sljedeća mjera koja bi mogla biti ublažena? Ministar Božinović kaže da se takve odluke donose po preporukama epidemiologa. Koja bi, primjerice, bila preporuka, nastavimo li i dalje padati?

“Vidjet ćemo kako će funkcionirati mjera s tržnicama, ako ne bude funkcionirala uvijek je možemo vratiti. Ne bih govorio koje bi sljedeće mjere mogle biti popuštene. Moguće oko plasiranja proizvodnje na tržište.”

Američki Institut za metriku i procjene u zdravstvu objavio je da se vrhunac epidemije u Hrvatskoj očekuje od 18. do 25. travnja. Vaš komentar takvih prognoza?

“Bilo kakva prognoza je nezahvalna. Oni su na temelju nekog modela napravili projekcije, no to ne znači da će to kod nas funkcionirati tako. Sljedećih nekoliko dana i tjedana je ključno. Trudimo se održati disciplinu da situacija ostane ovakva.”

Je li konačno rješenje kolektivni imunitet? Može li nas kolektivni imunitet ‘spasiti’ novih mjera krajem jeseni, ako se virus vrati? Koliko je posto populacije uopće potrebno ‘kolektivni imunitet’?

“Ta teoriju o kolektivnom imunitetu su napustili i oni koji su o njoj govorili. Bolest je nepredvidiva. Neoliberalna teorija o kolektivnom imuniteta je napuštena. Cilj nam je usporiti bolest i imati što manje oboljelih. Na kraju će većina ljudi preboljeti ovu bolest i tad će biti kolektivni imunitet. No do cjepiva, ako se bolest na jesen vrati (kao gripa), to će biti konačno rješenje, stvaranje kolektivnog imuniteta ili cjepivom.”

Ukoliko pandemija potraje još par mjeseci, a dođe do naglog zatopljenja, aktivirat će se i komarci. Postoji li mogućnost da oni budu prenositelji zaraze?

“Zaključak WHO-a je da se COVID ne širi komarcima.”

U čemu je, prema vašem mišljenju, pogriješila Srbija? Imaju strože mjere od nas, a epidemiološka situacija im je znatno lošija?

“Ne poznam dobro situaciju. Oni su uveli strože mjere, ali su krenuli oštro vojnim mjerama koje kod građana mogu izazvati revolt. Kod nas ja to ne bih nikada preporučio.”

Koliko je pacijenata skinuto s respiratora dosad u Hrvatskoj i je li na respiratoru netko od oboljelih medicinskih djelatnika?

“Nemamo zdravstvenih djelatnika na respiratorima. Nekoliko je pacijenata skinuto s respiratora.”

Kolika je smrtnost u Hrvatskoj?

“Naša smrtnost je nešto malo iznad 1 posto, to je izuzetno nisko. Od nas je u susjedstvu bolja samo Mađarska.”

Povratak epidemije najesen?

“Kapljični način širenja se preko ljeta smanjuje, kontaktni ostaje. Nadamo se da će se tijekom ljeta značajno smanjiti ili prestati širenje. A možda i nestane, kao SARS. Treba proći dovoljno vremena da se stekne kolektivni imunitet. Moguć je i scenarij da uzme sezonstvo, kao gripa. Može i mutirati, kao gripa, postoje različiti scenariji, nitko ne zna kako će završiti.”

