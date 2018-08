BOJAN GLAVAŠEVIĆ: ‘Povijesna epizoda SDP-a je završena, ta stranka više ne može ponuditi rješenje za ništa, samo se bore za fotelje’

Bivši zastupnik SDP-a Bojan Glavašević danas je dao izjavu za medije povodom njegova izlaska iz SDP-a

Danas je saborski zastupnik Bojan Glavašević u 10 sati održao konferenciju za novinare povodom jučerašnjeg izlaska iz SDP-a. Na taj način uputio je novi udarac stranci čija se stabilnost narušila nakon odlaska Zorana Milanovića i dolaska Davora Bernardića na mjesto predsjednika stranke.

U izjavi za medije, bivši SDP-ov saborski zastupnik Bojan Glavašević naveo je razloge koji su doveli do izlaska iz SDP-a i rekao da je bila u pitanju teška odluka koju je trebalo donijeti. Vjeruje da su ti razlozi za napuštanje SDP-a jasni već iz jučerašnjeg pisma koje je objavljeno bez njegove volje.

“Mislim da je povijesna epizoda Socijaldemokratske partije završena i nažalost ta stranka ne može ponuditi nijedno rješenje za ijedan problem u Hrvatskoj, jer je zaokupljena borbom za fotelje jednog malog dijela vodstva te stranke”, rekao je Glavašević.

BOJAN GLAVAŠEVIĆ IZAŠAO IZ SDP-A: ‘Ideja stranke je ugašena, ne želim u ovome sudjelovati’; otkrio i hoće li zadržati mandat

Ako se prepustimo apatiji opet će se pojaviti nekakav Andrej Plenković i HDZ

“Ja želim opravdati mandat koji su mi povjerili, želim biti jedan od onih koji Hrvatskoj mogu donijeti promjenu. Mislim da pred mojom generacijom stoji izazov, a to je da je jedan dio Hrvatske upao u stanje apatije, a ako joj se prepustimo, za 10 ili 15 godina opet će se pojaviti nekakav Andrej Plenković i nekakav HDZ koji će moći nesmetano pljačkati i širiti nepravdu u ovom društvu”, izjavio je Glavašević.

Kada su ga novinari upitali koja je bila kap koja je prelila čašu, Glavašević je poručio: “To nije bila kap, nije to rezultat jedne kratkoročne odluke. Svatko tko je iz stranke sa mnom razgovarao u posljednjih godinu dana mogao je to znati. To nije bila laka odluka, ali mislim da je potrebno boriti se za Hrvatsku na jedan drugačiji način. Mislim da je vrijeme da Hrvatska odraste i da prihvatimo cijenu tog odrastanja.”

Glavašević nije siguran hoće li osnovati novu stranku, znat će više o tome u narednim tjednima. “Ima mnogo ljudi koji su se spremni boriti srcem i dušom za Hrvatsku”, rekao je Glavašević dodavši da nije razmišljao o tome je li moguće osnivanje stranke kojoj bi se pridružili Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić i Dalija Orešković. Usmjeren je na druge stvari.

“Poziv se više odnosi na neke nove ljude i neke nove politike. Daliju Orešković izuzetno cijenim, to vam mogu reći u ovom trenutku”, rekao je Glavašević.

Glavašević u pismu članovima SDP-a fatalistički tvrdi da je SDP uništen

Glavašević je, podsjetimo, nakon izlaska iz SDP-a odlučio zadržati mandati te se u pismu članovima stranke požalio da njegovi iskreni napori i pozivi na razgovor u pravilu nisu dočekani s jednakim entuzijazmom i obostranim razumijevanjem.

“Evo još jedne teške i bolne istine, zapravo najvažnije: nismo uspjeli SDP-u udahnuti novi život, nismo ga ispunili relevantnim političkim sadržajem i nismo ga učinili strankom u koju Hrvatska može vjerovati i na koju se može osloniti, bilo u opoziciji ili na vlasti. To je bila dužnost koju nam je povjerilo članstvo, i to je bilo ono što su građani od nas očekivali”, napisao je Glavašević te nadodao da ne samo da u tome nisu uspjeli, “nego smo uspjeli SDP gotovo u potpunosti uništiti kao ideju, kao koncept, kao politički brend”.