BIVŠA MINISTRICA NA AUKCIJU STAVILA RONALDOV DRES: Posljednja ponuda – 22.000 kuna, sve ide za palčiće u Petrovoj

Na Facebooku je nakon potresa u Zagrebu pokrenuta akcija ”Vratimo Palčiće u Petrovu” kojoj je cilj skupiti četiri milijuna kuna za inkubatore, respiratore i monitore kako bi bebe imale odgovarajuću skrb u bolnici.

POTRES IM JE UZEO DOM, POMOZIMO DA SE VRATE KUĆI! Palčići iz Petrove ostali su bez svog odjela i trebaju našu pomoć

Nadaju se da će opremiti pet intenzivnih jedinica, a plan je kupiti više inkubatora, respiratora i monitora. Mnogi žele pomoći te su se u istoimenoj grupi na Facebooku počele odvijati aukcije, a sav novac prikupljen biti će izravno uplaćen za ovu hvalevrijednu akciju. Mnogi na aukciju stavljaju sportske predmete, a sada se uključila i bivša ministrica gospodarstva.

Bivša ministrica ponudila dress

Među zanimljivim predmetima ponuđenim na aukciji zasigurno je i dres Real Madrida koji je na aukciju stavila bivša ministrica Martina Dalić.

“Za Palčiće, dres Real Madrida br. 7 Ronaldo (veličina L) sezone 2016/17 potpisan od osvajača zlatne lopte Cristiana Ronalda i nama dražeg osvajača zlatne lopte i kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića te 10 njihovih suigrača: Sergio Ramos, Toni Kroos, Gareth Bale, Karim Benzema, Isco, Keylor Navas, Casemiro, Nacho Fernandez, Lucas Vasquez i još jedan hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

Aukcija traje do 1.5. u podne. Procedura: potvrda o uplati za Plačiće u Inbox i dogovor o primopredaji – šaljem poštom ili u Zagrebu osobna isporuka”, napisala je jučer Dalić u svojoj objavi, a čini se kako je interes za dres velik.

Za sada je zadnja ponuda 22 000 kuna, no imate vremena do 1.5. ponuditi veći iznos. U komentarima je gospođa Dalić pojasnila kako je dres autentičan i kako je došla do njega: “Ja sam to dobila od prijatelja koji kaže da ga je dobio od Predraga Mijatovića. Tako sam ja došla do dresa. A koliko ja znam samo autentični dres ima na kragni izvezeno ime kluba”.

Akciju obilježila i Antina lopta

Ovu je akciju obilježila i aukcija malenog Ante. Dječak je donirao nogometnu loptu koju je potpisao Ryan Giggs dok je bio u posjetu Udruzi za Down sindrom Zagreb.

Ljudi su počeli uplaćivati, ali s jednom željom – da lopta ostane Anti. Ukupno je u 363 uplate za loptu uplaćeno 122.588 kuna, a predsjednica kluba roditelja Palčići Željka Vučko je u ponedjeljak napisala kako uplate još stižu te kako je sigurna da će na donacijskoj pločici intenzivnog inkubatora stajati Donacija Antina lopta.

Broj računa za akciju ‘Vratimo Palčiće u Petrovu’ je HR3324070001500333088, a pod svrha uplate upišete: VRATIMO PALČIĆE U PETROVU – DINAMO.