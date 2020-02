BIJELE PAHULJE NA PROLJEĆE? MOŽEMO OČEKIVATI KAOS – ACCUWEATHER TVRDI: ‘Balkan će zabijeliti obilni snijeg, a stižu i grmljavinske oluje’

Tijekom ožujka se očekuju velike snježne padaline što može dovesti do poremećaja putovanja na cijelom balkanskom području

Nakon iznadprosječno tople zime koja kalendarski još uvijek traje mnogi se pitaju kakvo nas vrijeme čeka na proljeće. Dosta je razbijanja glave jer najpoznatiji meteorološki servis AccuWeather objavio je prognozu za proljeće u Europi. Oni prognoziraju da će se nedostatak hladnog zraka u Europi od zime nastaviti i na proljeće. Razlog za to leži u tome što je veći dio kontinenta iznad normalne topline.

Predviđaju da vjetar više neće biti glavna briga jer se oluje pomiču prema sjeveru te će se zadržati u Irskoj i u sjevernim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva. Proljećem se trend visokih temperatura u Europi nastavlja pa dok se za cijeli kontinent predviđaju iznadprosječne, a najduža epizoda topline osjetit će se u Njemačkoj i u južnim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva.

Meteorolog AccuWeathera Tyler Roys kaže da će zbog sunčevih zraka ljudi češće boraviti vani pa će alergičari morati izdržati rani početak sezone alergija jer produljena toplina uzrokuje rano povećanje peludi. Poljoprivrednici bi mogli imati koristi od toplog i uglavnom suhog vremena pa će moći brže saditi razne kulture.

Snijeg u ožujku stiže na Balkan

AccuWeather kaže da će Balkanski poluotok ovog proljeća imati normalnu razinu oborina ili čak malo iznad normalnog. Očekuje se da će najvlažniji dio sezone trajati od ožujka pa do početka travnja kada će oluje koje prolaze Sredozemno more doći i na jug istočne Rusije pa donijeti padaline i kiše.

Poplave bi mogle biti problem, no oborine će biti korisne prije ljetnih mjeseci koji mogu biti sušniji nego što je to inače uobičajeno. Tijekom ožujka se očekuju velike snježne oborine što može dovesti do poremećaja putovanja na cijelom balkanskom području. Ovo se osobito odnosi na gorje. Od kraja travnja pa do svibnja povećat će se rizik od jakih grmljavinskih oluja koje sa sobom nose rizik poplava i opasnih vjetrova.