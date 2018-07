BERNARDIĆ ODGOVORIO POBUNJENICIMA: ‘Nisam ja bio u HDZ-u, pjevao Čavoglave ili pričao o djedi ustaši’

Kaže da ne bježi od svoje odgovornosti, ali za pad rejtinga stranke, tvrdi, krivi su oni koji destabiliziraju stranku.

Davor Bernardić odlučio je konačno progovoriti o kaosu koji trese stranku, no pritom ne baš jasno govori o budućnosti SDP-a, niti najavljajuje jasne i konkretne poteze. A protivnika u stranci je sve više i, barem kako se čini, dolaze na ključne pozicije. Prvo je Gordan Maras izabran na čelo zagrebačkog SDP, ali se ipak u zadnje vrijeme suzdržava od istupa protiv vodstva stranke.

No prilično glasni kritičar Ranko Ostojić izabran je na čelo dalmatinskog SDP-a, a prilično snažni SDP Krapinsko-zagorske županije otvoreno je zatražio njegovu ostavku.

U intervjuu Večernjem listu, Bernardić je rekao kako neće podleći pritisku i podnijeti ostavku. Prvo je istaknuo kako “postoji procedura za raspisivanje izbora” i kako “prema tome nikakav zahtjev nije podnesen”, kako je Glavni odbor odlučio o suspenziji članova i kako “svi u stranci trebaju poštovati odluke”, da bi na kraju prilično otvoreno prozvao Grbina i Hajdaša Dončića.

‘Nisam ja bio u HDZ-u niti pjevao Čavoglave’

“Dakle, ovdje nije pitanje hoću li ja podleći nekim pritiscima ili neću, jer u cijeloj priči nisam bitan ja. Od mene je bitniji SDP. I, napominjem da nisam bio u drugim strankama, posebno ne u HDZ-u, nisam izlazio iz stranke pa se vraćao iz osobnog interesa niti sam pjevao Thompsonove Čavoglave.”, znakovit je Bernardić. Na pitanje misli konkretno misli li pritom na Hajdaša Dončića (koji je svojedobno bio u HDZ-u) i Grbina (koji je snimljen kako u veselom raspoloženju u Puli pjeva Thompsonovu pjesmu) nije htio decidirano odgovoriti, nego je iskoristio priliku da ih prozove i zbog toga što su prešutjeli neke Milanovićeve bizarne poteze, poput spominjanja kako mu je jedan djed bio ustaša u debati s Plenkovićem te onaj čudan razgovor s braniteljima čija je snimka procirula.

“Time smo izgubili golem broj birača i simpatizera u javnosti koji su se osjećali kao da ih je SDP izdao. Ne sjećam se da su tada reagirali”, rekao je Bernardić. Ipak, unatoč teškoj situaciji siguran je da do raskola neće doći. “Članice i članovi SDP-a neće i ne smiju podleći pritiscima četvorice kolovođa koje je Glavni odbor nedavno, sasvim opravdano, suspendirao, a kojima je jedini cilj sačuvati svoje saborske fotelje i svoje interese, i koji su ne tako davno izgubili dvoje parlamentarne izbore s pozicije funkcija koje su tada obnašali”, rekao je Bernardić nastavljajući govoriti kako su to kritičari bez ideje i vzije.

Da su tu energiju uložili u stranku, SDP bi bio bolji od HDZ-a

Uvjeren je i da su oni krivi za slab rejting. “Da su sa svojih saborskih funkcija koje obnašaju tu silnu destruktivnu energiju umjesto protiv mene uložili u kritiku HDZ-a i ove nesposobne Vlade, danas bi naš rejting bio bolji od HDZ-ova.” Ne želi nagađati stoji li iza svega Zoran Milanović. “To se šuška po kuloarima. Te navode, dakle, ne mogu ni potvrditi ni demantirati. Možda bi bilo najbolje da pitate Zorana Milanovića”, kratko zaključuje. Jednako kratko je komentirao, najblaže rečeno, iznenađujuć potez kada je, umjesto ostavke na mjesto predsjednika stranke, ponudio ostavku na saborsku fotelju, tražeći isto i od svojih kritičara,

“Moja je namjera bila vidjeti jesu li potpisnici pisma spremni napraviti ono što traže od mene – podnijeti ostavke. Nakon tog poteza spreman sam otići i ja. Odgovor sam dobio, naravno da nisu. Inače, u SDP-u postoji velik broj relevantnih ljudi koji mogu uspješno predstavljati SDP”, pojasnio je Bernardić.

Živi zid je čista desnica, to su pokazali

Još jednom, za pad rejtinga krivi svoje kritičare. “Da, napravljena je stručna analiza iz koje je vidljivo da je najveći razlog pada podrške unutarstranački sukob koji, kao što je poznato, nisam ja inicirao” ističe predsjednik SDP. Kao jedino mjerilo navodi parlamentarne izbore, i priznaje da bi bila njegova odgovornost kada bi Živi zid osvojio više mandata. No ni tada ne spominje ostavku, nego nastavlja kritizirati Živi zid.

“Što se tiče jačanja Živog zida, nisam zabrinut – oni su se više puta deklarirali kao stranka desnice. Potpisali su referendumsku inicijativu Željke Markić protiv nacionalnih manjina, glasali su za promjenu imena Trga maršala Tita, bili su protiv Istanbulske konvencije i protiv su EU. Sve je jasno. Oni su desnica.” analizira Bernardić.

Najkonkretniji odgovor dao je na pitanje o velikoj koaliciji. ” Ne možemo koalirati sa strankom koju izjeda nepotizam, korupcija i afere. Uostalom, HDZ je pokazao da nije sposoban provesti nikakve reforme” rekao je. Recimo, nije htio decidirano odgovoriti ni na pitanje hoće li podržati Zorana Milanovića ako se kandidira na predsjedničkim izborima pa čak niti na pitanje koje bi za vođu oporbe trebalo biti krajnje jednostavno – bi li bio bolji premijer od sadašnjeg.

‘Borim se protiv nepravde’

“Ne odgovaram na hipotetska pitanja”, rekao je i nastavio pričati kako svoju misiju u politici vidi kao borbu protiv nepravde “To je i bio razlog zbog kojeg sam se prije 21 godinu priključio SDP-u. Vrijeme nakon rata, ljudi bez posla, umirovljenici s mizernim mirovinama, uz kriminalnu pretvorbu i privatizaciju. Sličnu nepravdu vidim i danas. I protiv nje se borim. To me pokreće. To je teži put. Rano sam ostao bez roditelja, nastavio se brinuti o obitelji, za sve u životu morao sam se pomučiti. Ništa mi nije bilo servirano. Ali kao što sam se borio za svoju obitelj, spreman sam se boriti za sve ljude u Hrvatskoj. Imam dovoljno znanja, iskustva i hrabrosti” smatra Bernardić.