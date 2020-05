BERNARDIĆ IZVRIJEĐAO JANDROKOVIĆA: Nazvao ga ‘rektalnim alpinistom’, malo izgubio živce i na novinare

‘Milanović je postupio ispravno jer su provokatori pokušali iskoristiti državni protokol po nalogu Plenkovića. To je nešto što se ne može dogoditi, ne može se slučajno unutar protokola dogoditi takva provokacija’, rekao je Bernardić

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je poručio da Hrvatska ne smije biti talac pozdrava ‘Za dom spremni’ i “neodlučnog premijera Andreja Plenkovića koji se skriva iza svog rektalnog alpinista Gordana Jandrokovića“ dodavši da ustaškom pozdravu nema mjesta u javnom prostoru.

“Svima u Hrvatskoj je jasno da, nakon što se ova tema tri dana potencira u medijima, iza ove provokacije i u Okučanima i u Jasenovcu i Borovu Selu u Plenkovićevoj kuhinji stoji HDZ. To rade kako bi povratili dio desnih glasova jer nemaju nikakv odgovor na trenutačnu krizu, nemaju nikakav plan za najugroženije građane i nisu u Hrvatskoj proveli nijedni reformu. Oni već 30 godina parazitiraju na ovoj temi, a potvrda toj tezi je u onoj slici od jučer. Oni u službenoj objavi HDZ-a de facto potvrđuju da tri dana koriste ovu ciljanu kampanju ne bi li povratili dio izgubljenih glasova koje im je uzeo Škoro”, rekao je Bernardić.

On je tako komentirao događanja na komemoracijama u Okučanima i Borovu Selu u kojima je bio istaknut ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’.

Na konferenciji za novinare dao je svoje viđenje zašto je predsjednik Republike napustio Okučane, a on nije Borovo Selo iako su na oba događaja bile jasno vidljive i zastave i majice s pozdravom ‘Za dom spremni’.

“Milanović je postupio ispravno jer su provokatori pokušali iskoristiti državni protokol po nalogu Plenkovića. To je nešto što se ne može dogoditi, ne može se slučajno unutar protokola dogoditi takva provokacija“, rekao je Bernardić.

Naglasio je da je stav SDP-a jasan – braniteljima, istinskim herojima Domovinskog rata kapa do poda, a ustaškom pozdravu nema mjesta u javnom prostoru i to treba zakonom regulirati.

“Mi smo vozili 300 kilometara da položimo cvijeće i zapalimo svijeće poginulim hrvatskim braniteljima i nećemo se sigurno povijati pred HDZ-ovim provokacijama. Dakle, ako se Plenković skriva iza svog rektalnog alpinista Gordana Jandrokovića, ako tri dana ne govori što on misli o pozdravu ‘Za dom spremni’, vidite i sami da ministar Grlić Radman na to nema komentara. Ako se Plenković skriva iza Njonje i raznoraznih njonja, dopustite da se mi u SDP-u ne skrivamo, dosta je torture. Hrvatska ne smije biti talac pozdrava ‘Za dom spremni’ i neodlučnog premijera koji se skriva iza Njonje i raznoraznih njonja“, poručio je Bernardić HDZ-ovcim.

Zastava vjerojatno razmotana tek kada smo polagali cvijeće

Pojašnjavajući zašto on, za razliku od Milanovića, nije napustio komemoraciju u Borovu Selu na kojoj se također pojavio pozdrav ‘Za dom spremni’, Bernardić je kazao da je Milanović sve dogovarao s državnom protokolom, dok ovdje nije bilo nikakvog protokola.

“Po Plenkovićevom nalogu, provokatori su su iskoristili protokol i to je različito zato što u ovom drugom slučaju nije bilo nikakvog protokola. Državnom protokolu se takvo što jednostavno ne smije dogoditi“, kazao je Bernardić. Naglasio je da SDP-ovo izaslanstvo nije pričekalo da oni sa zastavom HOS-a napuste događaj jer nisu ni vidjelo što se događalo u pozadini i da je zastava vjerojatno razmotana tek kada su oni polagali cvijeće.

Mi u SDP-u se sigurno nećemo povijati pred onima koji koriste pozdrav ‘za dom spremni’, kao što to rade Plenković, Njonjo i svi njihovi potrčci koji su proizašli iz Ministarstva vanjskih poslova, koji se skrivaju pred Bruxellesom i koje biste vi mogli priupitati ovih dana što misle o korištenju spornog pozdrava ‘za dom spremni’, dodao je.

“Danas, na Svjetski dan slobode medija je prilika da ih to pitate, ali vi ih sigurno to neće pitati zato jer ih to ne smijete pitati“, poručio je Bernardić novinarima. Na reakciju novinara, odmah se ispričao rekavši ‘možda ćete ih pitati’. „Ispričavam se ako sam nekoga uvrijedio, ali ovo nije bila uvreda“, kazao je novinarima koje je optužio da se ne usuđuju postavljati pitanja.

“Možda ćete ih pitati, neka se jasno izjasne što misle o tome i neka se više ne skrivaju“, poručio je Bernardić. Dodao je da ‘Plenkovićev rektalni alpinist Njonjo poznat po tome što na najbolji mogući i najživlji način prakticira taj rektalni alpinizam kod svakog novog predsjednika HDZ-a“.

Govoreći o izborima, istaknuo je da je SDP spreman na izbore u svakom trenutku, upozorivši međutim da se trebaju steći svi uvjeti za izbore da umirovljenici koji su najugroženiji koronavirusom mogu otići do birališta. Dok god traje slogan ‘ostani doma’, ljude je teško pozvati na birališta, ali za Hrvatsku je bolje da izbori budu što prije jer ova Vlada zemlju vodi u potpuni bankrot, mišljenja je čelnik SDP-a.