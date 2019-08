BEOGRAĐANIN POŽELIO UNAJMITI AUTO U ZAGREBU PA SE SILNO RAZOČARAO: Rent a car ‘ne iznajmljuje Srbima’. Nazvali smo vlasnika i pitali zašto

Vlasnik rent a car firme Goran Malkoč kaže kako ne iznajmljuje Srbima zato što mu kradu aute

Beograđanin Đ.G. (38) rado dolazi u Hrvatsku te je dio lipanjskog godišnjeg odmora proveo u Trogiru, a sada je s trojicom prijatelja odlučio posjetiti Zagreb, Samobor, Varaždin i Rijeku. Htio je unajmiti automobil kako bi mu bilo lakše kretati se Zagrebom i okolnim mjestima pa je nazvao rent a car tvrtku Malkoč d.o.o. smještenu u Lopudskoj ulici. No, kada je nazvao doživio je neugodno iznenađenje jer mu je s druge strane slušalice rečeno da mu tvrtka automobil odbija iznajmiti vozilo jer je državljanin Srbije.

Kada je pitao u čemu je problem i zašto on kao Srbin ne može unajmiti automobil, osoba mu je rekla da razlog leži u tome što mu državljani Srbije često kradu automobile. Ovaj Beograđanin, inače novinar, dobio je također odgovor da u slučaju da bi, da je primjerice Kanađanin ili netko s drugim dokumentima koji nisu srpski, mogao unajmiti njihov automobil.

‘Često sam rentao automobil u Zagrebu i nikada nije bilo problema’

Đ.G. ispričao nam je da je svake godine na ljetovanju u Hrvatskoj, još od davne 1998., kako kaže, još od vremena kada su bile potrebne putne vize za Hrvatsku. Do Zagreba su on i prijatelji iz Beograda doputovali BlaBla carom pa su htjeli unajmiti automobil u rent a caru kako bi lakše obilazili okolne gradove poput Samobora. Ovaj 38-godišnjak govori nam da je često rentao automobil u Zagrebu i da nikada do sada nije imao probleme. Kada su ga iz rent a cara Malkoč d.o.o. odbili zato što je Srbin, bilo mu je krivo.

“Da ne volim Zagreb i Hrvatsku, ne bi dolazio tu. Imamo sjajne prijatelje u Zagrebu. Smješteni smo kod zagrebačkih prijatelja i sve je baš sjajno, osim tog rentanja automobila. Ja jako volim vaš grad, i zemlju, vrlo često tu dolazim i tijekom svih ovih godina nikada nisam imao niti najmanji problem, pogotovo ne s rentanjem automobila. Kada mi je rečeno da ne mogu unajmiti auto zato što sam državljanin Srbije bilo mi je baš krivo”, ispričao nam je Beograđanin.

Dodaje da jako ne voli isključivost, da je nenacionalist i veliki pacifist pa ga takve situacije dodatno pogađaju.

Vlasnik rent a car tvrtke: ‘Istina je, ne iznajmljujem državljanima Srbije jer mi kradu aute’

Nakon neugodnog iskustva Beograđanina, kontaktirali smo firmu za najam automobila Malkoč d.o.o. Situaciju je komentirao vlasnik tvrtke Goran Malkoč te potvrdio ono što nam je Đ.G. ispričao. On naime automobile ne iznajmljuje državljanima Srbije jer, kako kaže, kradu mu automobile pa ih prodaju u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tvrdi da radi od 2009. godine i da mu je do danas ukradeno 17 vozila, a lopovi su mahom bili državljani Srbije. Inače, Malkoč često radi u Zračnoj luci Zagreb.

“Ja sam sve te slučajeve krađe prijavio, a i dan danas se za nekim od tih vozila traga. Trenutno traje međunarodna akcija na području Banja Luke i radi se pretres jednog državljanina Srbije u kojem su nađena ukradena vozila. Previše sam uložio u svoju firmu, a kada automobil nestane, osiguranje mi to ne želi platiti pa ja iz svog džepa moram automatski zatvoriti leasing gdje sam se zadužio. Tko to može razumjeti neka razumije, a tko ne može ne mora. Osiguranja u Hrvatskoj poput HOC osiguranja i Allianza koja neće pokriti rent a car policu za Srbiju. To je tako jer ovdje ljudi dolaze sa srpskim dokumentima, uzme automobil, ode u Srbiju i proda ga za dvije, tri, četiri tisuće eura i nama napravi veliku štetu. Primjerice, prošle godine nam je ukraden Passat od 30.000 eura”, prepričava nam Malkoč.

‘Kradu iako nam daju kreditnu karticu i polog’

Vlasnik tvrtke tvrdi da je bilo situacija i kada bi ljudi dali i polog i karticu pa je svejedno došlo do krađe. Govori nam da ništa nije garancija.

“Imali smo situaciju i kada bi nam ljudi dali i polog i karticu pa ni to nije bila garancija da automobil neće ukrasti. To policija jako dobro zna. Što ljudi rade? Odu u banku i stavi neki polog na banku pa dobije kreditnu karticu. Tada dođe ovdje u Hrvatsku i napravi sedam do osam rent a cara, što znači da uzme toliko automobila u jednom komadu. Dakle, ide od tvrtke do tvrtke. Prije jedno dvije godine došao je stomatolog iz Srbije koji inače ima stomatološku ordinaciju, rekli bi čovjek neće ukrasti vozilo. U Hrvatskoj je ukrao osam skupocjenih automobila jer se uvalio u kockarske dugove pa je dugove išao rješavati krađom automobila i prodajom istih. Tako je napravio štetu od pola milijuna eura”, ispričao nam je.

Malkoč nam govori da su to sve razlozi zbog kojih je prestao iznajmljivati svoja vozila srpskim državljanima te dodaje da svaki put kada bi krađu išli prijaviti u VIII. zagrebačku policijsku postaju, ondje su ga otvoreno pitali zašto iznajmljuje automobile osobama sa srpskim dokumentima. “Štitim svoj kapital, zdravlje, imovinu, obitelj”, kazuje nam Malkoč. Iz policije demantiraju kako su njihovi službenici davali takve upute.

Za kraj, kazao je da i druge rent a car tvrtke imaju istu politiku i da isto kao i njegova firma, neće automobil dati u ruke državljanima Srbije jer su se opekli.

Drugi rent a carovi daju aute državljanima Srbije

Kako bismo provjerili kakvo je stanje u drugim tvrtkama za rentanje automobila nazvali smo nekoliko brojeva zagrebačkih rent a carova. Pričali smo sa zaposlenicima četiri tvrtke i svi su nam rekli da svima jednako iznajmljuju automobile te da nemaju problem sa srpskim državljanima. Isto tako napominju da se njihovi automobili ne kradu i da nisu imali takav slučaj.

“Mi nikada nismo imali nikakvih problema sa državljanima Srbije i najmom automobila. Automobile dajemo svima u najam bez obzira na to čije dokumente imaju. Stvar je u osiguranju automobila. Mi uzimamo kreditnu karticu kao garanciju, a bio državljanin Srbije ili bilo koje druge države i nema kreditnu karticu na koju se može staviti depozit, tada toj osobi ne iznajmljujemo auto”, rekli su nam iz XL rent a cara.

Kako bismo provjerili istinitost informacija koje nam je rekao gospodin Malkoč, kontaktirali smo PU zagrebačku. Nažalost, do zaključenja članka nismo dobili odgovore niti informacije o navodnom problemu krađe rent a car automobila koje su počinili sprski državljani. Čim dođe, odgovor PU zagrebačke ćemo objaviti.