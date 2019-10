BANDIĆEVI ZASTUPNICI SPASIT ĆE KUJUNDŽIĆA, ALI…: Kod pitanja oko proračuna, Varda je ostao tajnovit: ‘Vidjet ćemo…’

Na pitanje hoće li podržati proračun ako se prosvjetarima ne poveća plaća, odgovara: ‘Bio sam vrlo jasan. Nadamo se da će Vlada riješiti pitanje plaća, kazao je Kažimir Varda

Kažimir Varda iz Kluba zastupnika Milana Bandića potvrdio je u srijedu u Saboru kako će svi Bandićevi zastupnici glasati u petak protiv opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića. Na pitanje kako će se postaviti kada dođe glasovanje o proračunu, Varda je ostao tajnovit…

Naime, kako javlja tportal, Varda je novinarima u Saboru kazao da su zajedničkim konsenzusom dogovorili sve na sastanku kluba koji se jutros održao. Očekuju da će Vlada naći rješenje s prosvjetarima, ako do toga ne dođe, klub će donijeti odluku o daljnjim koracima.

‘Nadamo se da će Vlada riješiti pitanje plaća’

Na pitanje do kada Vladi daju rok da do dogovora s nastavnicima dođe, Varda je rekao: ‘Vidjet ćemo, do proračuna ima vremena’. Na pitanje hoće li podržati proračun ako se prosvjetarima ne poveća plaća, odgovara: ‘Bio sam vrlo jasan. Nadamo se da će Vlada riješiti pitanje plaća’.

Ponovio je Bandićeve riječi da će oni biti zadnji koji će napustiti vladajuću većinu. Na pitanje hoće li glasati protiv opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića, kazao je kako će svi zastupnici iz kluba glasati protiv.