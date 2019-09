BANDIĆ O SNIMKAMA SA SUDA KOJE SU ZGROZILE JAVNOST: ‘Zašto bi mi bilo neugodno? Ja sam ponosan na to’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u petak je, dan nakon početka suđenja u ‘aferi štandovi’, novinarima rekao da mu nije neugodno nakon što se na ročištu čulo kako su se dogovarali poslovi te da je ponosan na to

“Zašto bi mi bilo neugodno? Ja sam ponosan na to. Pogledajte još jednom, onda postavite pitanje. Nemojte me vrijeđati, molim vas. Ja bih vas pozvao da poslušate moj govor na Jelačić placu 2014. godine, onda da postavljate pitanja. Pogledajte taj govor, onda ćete vidjeti gdje je okidač”, izjavio je Milan Bandić na Trgu bana Jelačića gdje je danas otvorio festival ZeGeVege.

PRESLUŠANI SU TAJNO SNIMLJENI RAZGOVORI; BANDIĆ PSOVAO ŽELJKU MARKIĆ ZBOG PLAKATA: ‘Ili će biti partner ili će dobiti ka*u’

A na pitanje kako komentira što je tada kategorički tvrdio, više od tri puta, da nije financirao udrugu U ime obitelji, vezano za referendum, Bandić je odgovorio: “Kako nisam, sa 138.000 kuna, kao i svaku udrugu”.

Na novinarsku tvrdnju kako smo jučer u sudnici gledali snimku njegove izjave gdje ponavlja da nije dao nikakav novac ni za letke, ni za…, Bandić je prekinuo novinarku i rekao neka pogleda još jednom snimku jer je krivo gleda. “Krivo gledate snimku, opterećeni ste”, rekao je dodajući da svatko treba raditi svoj posao.

Pitanje izbornog stožera

Na pitanje razmišlja li i on u svojoj stranci osnovati izborni stožer, jer su ga već osnovali HNS i SDP, Bandić je rekao da je njegov stožer sada trenutačno tu, na Jelačić placu. “Moj stožer je putujući. Tu sam ja, tu je stožer. A što će meni stožer pored vas, pa vi ste moj stožer”, odgovorio je novinarima.

A na pitanje očekuje li prijevremene izbore, Bandić kaže: “Ja očekujem da još više radimo, da projekte Zagreba i države realiziramo i da oni koji su spremni nositi odgovornost da se priključe i da radimo posao za dobrobit građana Zagreba i Hrvatske”.

Stranka rada i solidarnosti zadnja će napustiti Vladu

Novinarima je odgovorio da premijera pitaju ima li većinu u Hrvatskom saboru te poručio da će njegova stranka zadnja napustiti ovu Vladu.

“Mi ćemo zadnji napustiti ovu Vladu, Stranka rada i solidarnosti i Klub Stranke rada i solidarnosti, ali uz želju i zahtjev da se brže i odlučnije donose odluke i da neke projekte od Grada Zagreba i države od jeseni počnemo realizirati, bila to dječja bolnica, bio to Imunološki zavod, bila to tračnička veza sa Zračnom lukom ili 60 niskopodnih tramvaja. U svakom slučaju, morat ćemo tempo i dinamiku dići na jednu zavidnu razinu, na onu razinu na kojoj mi vozimo u gradu Zagrebu. Daj Bog da to prihvate”, poručio je zagrebački gradonačelnik.

Na pitanje znači li to da će podršku Plenkoviću ipak uvjetovati projektima, Bandić je rekao da on nikada nije ništa uvjetovao i rušio. “Ne uvjetujemo mi ništa nego… Ja nikad nikome nisam ništa uvjetovao, nisam nikad rušio. Ja sam gradio i tako će biti i ubuduće. Ja ne znam rušiti. To ima specijalista za to, njima ulogu tu predajem”, rekao je.

Ulazak Ronka u Bandićev klub

Upitan ulazi li bivši SDP-ovac, saborski zastupnik Zdravko Ronko u njegov Klub zastupnika, Bandić je novinarima rekao da će to pitati Ronka. Rekao je da ga on to nije pitao.

“To ćete njega pitati. Ja samo znam da je Zdravko Ronko moj prijatelj iz 90-ih godina, kad smo gradili SDP. I sve najbolje o njemu, i najbolje o SDP-u i najbolje o Bernardiću i najbolje o svim mojim kolegicama i kolegama iz bivše stranke. Ja bih volio da tamo ima više reda, rada i odgovornosti, ali eto, to je tako, kako je”, rekao je Bandić.