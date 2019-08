BALKAN POSTAO ŽARIŠTE BORBE IZMEĐU NATO-a I RUSIJE: Putin ima plan za koji mu treba Srbija i Republika Srpska, a oni jedva čekaju

SAD na Kosovu imaju jednu od svojih najvećih vojnih baza, Camp Bondsteel, a Rusija želi u Republici Srpskoj napraviti svoju vojnu bazu

Prostor Balkana postao je poprište borbe za utjecaj i utrke u naoružanju između NATO-a i Rusije. Pritom NATO računa na Albaniju, Kosovo i Hrvatsku, dok se Rusija fokusira na Srbiju i Republiku Srpsku, piše Deutsche Welle.

Da je borbena spremnost Srbije ojačana, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić nakon što je Rusija isporučila Srbiji po trideset oklopnih vozila BRDM-2 i moderniziranih verzija tenka T-72.

Dio općeg naoružavanja u istočnoj i srednjoj Europi

“Ta vijest vraća u fokus težnje Srbije da modernizira svoju vojsku i usto izgradi vlastitu funkcionalnu industriju oružja. To je potencijalno eksplozivno, jer Srbija se oslanja na Rusiju, zemlju koja je u Ukrajini pokazala riješenost da oružanom silom proširi područje svog utjecaja”, piše dopisnik njemačkog Die Welta iz Budimpešte.

On podsjeća da je Srbija “pod tadašnjim diktatorom Slobodanom Miloševićem vodila ratove protiv Hrvatske i Kosova, a u bosanskom ratu pomagala tamošnjim Srbima”.

“Znajući to, posebno prijeteće zvuči najava Vlade Srbije da će u slučaju nužde napasti Kosovo ako ta zemlja stvori vlastitu vojsku”, piše dopisnik Die Welta iz Budimpešte podsjećajući kako je kosovski parlament koncem prošle godine donio odluku o formiranju vojske “između ostalog i zato što se Srbija naoružava”.

“To je dio općeg naoružavanja u istočnoj i srednjoj Europi. Posebno nove članice EU, od Poljske, preko Mađarske do Bugarske, ubrzano moderniziraju svoje beznadno zastarjele arsenale iz sovjetskog doba”, piše Die Welt.

‘Ne iznenađuje što Rusija parira NATO-u na Balkanu’

U istom tekstu navodi se kako je Poljska podigla svoj budžet za vojsku na 12 milijardi dolara godišnje čime je jedna od rijetkih članica NATO-a koja izdvaja zacrtanih 2 posto BDP-a za obranu. Drastično su povećani vojni budžeti Mađarske i Rumunjske, a “Hrvatska želi što prije kupiti američke zrakoplove F-16 kako bi zamijenila zastarjele MiG-ove 21”.

“Budući da sve to predstavlja jačanje NATO-a u regiji, ne iznenađuje što Rusija tomu parira. SAD na Kosovu imaju jednu od svojih najvećih vojnih baza – Camp Bondsteel, a Rusija želi u Republici Srpskoj napraviti svoju vojnu bazu”, piše Deutsche Welle pozivajući se na Die Welt.

“Nova utrka u naoružanju pomiješana je s političkim sukobima. Albanija i Kosovo su dogovorili carinsku uniju i privredno srastaju. U Srbiji se to tumači kao pokušaj stvaranja ‘Velike Albanije’ – to je pojam kojim albanska Vlada često provocira”, piše Die Welt.

U istom tekstu navodi se kako još postoji ideja Vučića i predsjednika Kosova Hashima Thacija o “razmjeni teritorija”.

“To bi moglo izazvati domino-efekt, recimo do podjele BiH uz pripajanje njenih srpskih i hrvatskih dijelova matičnim zemljama Srbiji i Hrvatskoj. Ili čak do raspada Makedonije gdje također živi puno Albanaca”, piše Die Welt dodajući kako su SAD, po svemu sudeći, otvorene za razmjenu teritorija ako bi to dugoročno donijelo stabilnost.

